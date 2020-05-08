Индийский МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии разбился в штате Пенджаб на северо-западе страны, сообщает агентство АНИ со ссылкой на представителей ВВС.

По их данным, пилот успел катапультироваться. Газета «Хиндустан таймс» отмечает со ссылкой на представителей полиции, что крушение произошло около 10.30 по местному времени (8.00 мск). Отмечается, что пилоту оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

О причинах инцидента не сообщается.

Напомним, в ноябре двигатель МиГ-29К загорелся во время выполнения тренировочного полета в штате Гоа на юго-западе Индии.

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