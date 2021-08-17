В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Драматическая видеозапись разлетелась вот вторник по соцсетям - очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии.

Прежде всего, отдадим дань памяти летчикам-испытателям, которые много лет пестовали Ил-112, как родного, а в итоге погибли вместе с ним. Среди них шеф-пилот ПАО «Ил», Герой России, Николай Куимов. Именно он впервые поднял машину в воздух и неоднократно рассказывал о достоинствах нового транспортника. Погибли и летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Это те люди, которые, как говорится, знали этот самолет до винтика. Они мечтали, что их легкий «ильюша» прорвется ввысь и станет лучшим самолетом в своем классе не только в армии России, но и получит международное признание.

Но почему же один из самых перспективных российских самолетов разбился чуть ли не на параде? На днях Ил-112В перелетел из Воронежа, где проходил испытания на заводе-изготовителе, в Подмосковье, где должен был принять участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». На видеосъемке, сделанной очевидцем трагедии, видно, что при проходе неподалеку от аэродрома у самолета загорелся правый двигатель. Пилоты совершили некие маневры, но машина вошла в спираль со все возрастающим креном - и разбилась.

«На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также то, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – говорит газете ВЗГЛЯД обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Тут стоит сделать небольшое техническое пояснение. «Флюгирование винтов на турбовинтовом самолете есть одна из самых сложных и самых жизненно важных задач. - писал в свое время знаменитый гражданский летчик Василий Ершов. - Немало произошло катастроф, когда на взлете после отрыва отказывал двигатель и громадная тормозящая сила на незафлюгированном, раскручиваемом потоком пропеллере мгновенно переворачивала самолет».

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Иначе говоря, винт при подобном отказе двигателя не только перестает двигать машину, а более того - начинает ей активно мешать. Тормозит и переворачивает. Для того, чтобы такого не происходило, на самолете установлены специальные автоматические системы флюгирования, во-первых. И во-вторых, прямо перед летчиками на приборной доске имеются кнопки, позволяющие выполнить ручное флюгирование, если оно не произошло при отказе двигателей автоматически.

К версиям о причинах катастрофы мы еще вернемся. Отметим пока главное - перед нами не просто какая-то рядовая авиакатастрофа. Под сомнение поставлено само возрождение отечественной военно-транспортной авиации легкого класса.

Обычно после авиапроисшествия или катастрофы с тем или иным типом воздушного судна вводится временный запрет на его использование. До выяснения обстоятельств и причин, приведших к таким последствиям. После падения Ил-112В подобных мер не потребуется – летный экземпляр этого самолета был единственным (есть еще один для статических испытаний).

Ил-112В стал первым разработанным с нуля и произведенным в постсоветский период в России военно-транспортным самолетом для нужд Вооруженных сил. В качестве конкурента ему в свое время рассматривался и украинский Ан-140 производства Харьковского авиационного предприятия, который еще в 2011 году «продавливал» экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Разработки Ан-140 и Ил-112 велись параллельно в первой половине 1990-х годов. Ан-140 в итоге продвигался быстрее и уже в 1999 году взлетел первый его серийный представитель. В продвижении на российский рынок сказался еще тот фактор, что с 2003 года сборка самолета осуществлялась на самарском авиазаводе «Авиакор». Предполагалось, что Аэрофлот закупит несколько десятков «антоновых», да еще и ВВС России объявили о намерении закупить около десяти Ан-140, а затем еще 15 машин.

Однако с разрывом военно-технического сотрудничества между Украиной и Россией производство было свернуто. В итоге Ил-112В остался единственным вариантом в этом классе для замены устаревших Ан-26. И таких машин ВВС России требуется десятки, если не сотни. Поэтому програма Ил-112В была возобновлена, и 30 марта 2019 года состоялся первый полет этого самолета. Так что совсем новым его можно назвать лишь с некоторой натяжкой.

«Потребность в легком военно-транспортном самолете актуальна еще и потому, что это звено сейчас практически выпало из состава ВВС, – говорит газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Владимир Таланов. – Стоящий на вооружении Ан-26 модернизации уже не подлежит. Поэтому надежда только на уже практически готовый Ил-112В.

Осознали это и в Минобороны, где уже заказали 35 таких машин, а всего предполагается собрать около 300 самолетов, в том числе для нужд МЧС, ФСБ и других служб.

При этом, как ни странно звучит, «новейший» Ил-112В за 20 лет разработок уже несколько устарел. Например, требуют замены его двигатели, которые уже «не тянут» самолет - таким, каким он получился. Вот и сейчас, как видно, Ил-112В подвел двигатель, который вышел из строя в самый неподходящий момент».

А ведь двигатель для этой машины должен быть полностью отечественным. Долгие годы и многие советские (российские) военно-транспортные самолеты, и двигатели для многих из них производились на территории Украинской ССР. Опять же после 2014-го года пришлось срочно налаживать выпуск двигателей в России. В том числе - двигателя ТВ7-117, наследника знаменитой линейки ТВЗ-117 производства завода «Мотор Сич». И эти двигатели (их различные модификации) должны пойти не только для Ил-112В, но и на многочисленные модели российских вертолетов, и для нового турбовинтового гражданского лайнера Ил-114-300.