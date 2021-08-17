В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

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17 августа, вторник  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Кто диктует Европе рекордные цены на газ

Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Подробности...
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Москва готова приручить новую власть Афганистана

Москва продолжает контакты с талибами, несмотря на их террористический статус REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?  Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

Американские солдаты больше не выглядят непобедимыми REUTERS/Andrew Burton
Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Как искажаются воспоминания о Великой Отечественной

Александр Березин
Александр Березин, научный журналист
Историй «про Жукова» такого рода множество, некоторые из них – непристойного характера, некоторые – еще более фантастические, но все они объединяются одним: недостоверностью. И не только про Жукова. Подробности...
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Война за демократию закончена, мест в самолетах больше нет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Афганская катастрофа не станет началом американского упадка. Но с этого момента всякие разговоры о том, что США могут помочь кому-то со строительством демократии, станут рассматриваться лишь как проявления острого социального психоза. Подробности...
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Чем грозит России «Талибан»

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Сможет ли Таджикистан прокормить 10 тысяч афганских таджиков, которых обещал приютить? Смогут ли афганские узбеки найти работу в Узбекистане? Или это приведет к росту трудовой миграции оттуда в Россию? Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

    Последний полет первого Ил-112В    17 августа 2021, 19:50
    Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Драматическая видеозапись разлетелась вот вторник по соцсетям - очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии.

    Прежде всего, отдадим дань памяти летчикам-испытателям, которые много лет пестовали Ил-112, как родного, а в итоге погибли вместе с ним. Среди них шеф-пилот ПАО «Ил», Герой России, Николай Куимов. Именно он впервые поднял машину в воздух и неоднократно рассказывал о достоинствах нового транспортника. Погибли и летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

    Это те люди, которые, как говорится, знали этот самолет до винтика. Они мечтали, что их легкий «ильюша» прорвется ввысь и станет лучшим самолетом в своем классе не только в армии России, но и получит международное признание.

    Но почему же один из самых перспективных российских самолетов разбился чуть ли не на параде? На днях Ил-112В перелетел из Воронежа, где проходил испытания на заводе-изготовителе, в Подмосковье, где должен был принять участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». На видеосъемке, сделанной очевидцем трагедии, видно, что при проходе неподалеку от аэродрома у самолета загорелся правый двигатель. Пилоты совершили некие маневры, но машина вошла в спираль со все возрастающим креном - и разбилась.

    «На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также то, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – говорит газете ВЗГЛЯД обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

    Тут стоит сделать небольшое техническое пояснение. «Флюгирование винтов на турбовинтовом самолете есть одна из самых сложных и самых жизненно важных задач. - писал в свое время знаменитый гражданский летчик Василий Ершов. - Немало произошло катастроф, когда на взлете после отрыва отказывал двигатель и громадная тормозящая сила на незафлюгированном, раскручиваемом потоком пропеллере мгновенно переворачивала самолет».

    Иначе говоря, винт при подобном отказе двигателя не только перестает двигать машину, а более того - начинает ей активно мешать. Тормозит и переворачивает. Для того, чтобы такого не происходило, на самолете установлены специальные автоматические системы флюгирования, во-первых. И во-вторых, прямо перед летчиками на приборной доске имеются кнопки, позволяющие выполнить ручное флюгирование, если оно не произошло при отказе двигателей автоматически.

    К версиям о причинах катастрофы мы еще вернемся. Отметим пока главное - перед нами не просто какая-то рядовая авиакатастрофа. Под сомнение поставлено само возрождение отечественной военно-транспортной авиации легкого класса.

    Обычно после авиапроисшествия или катастрофы с тем или иным типом воздушного судна вводится временный запрет на его использование. До выяснения обстоятельств и причин, приведших к таким последствиям. После падения Ил-112В подобных мер не потребуется – летный экземпляр этого самолета был единственным (есть еще один для статических испытаний).

    Ил-112В стал первым разработанным с нуля и произведенным в постсоветский период в России военно-транспортным самолетом для нужд Вооруженных сил. В качестве конкурента ему в свое время рассматривался и украинский Ан-140 производства Харьковского авиационного предприятия, который еще в 2011 году «продавливал» экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

    Разработки Ан-140 и Ил-112 велись параллельно в первой половине 1990-х годов. Ан-140 в итоге продвигался быстрее и уже в 1999 году взлетел первый его серийный представитель. В продвижении на российский рынок сказался еще тот фактор, что с 2003 года сборка самолета осуществлялась на самарском авиазаводе «Авиакор». Предполагалось, что Аэрофлот закупит несколько десятков «антоновых», да еще и ВВС России объявили о намерении закупить около десяти Ан-140, а затем еще 15 машин.

    Однако с разрывом военно-технического сотрудничества между Украиной и Россией производство было свернуто. В итоге Ил-112В остался единственным вариантом в этом классе для замены устаревших Ан-26. И таких машин ВВС России требуется десятки, если не сотни. Поэтому програма Ил-112В была возобновлена, и 30 марта 2019 года состоялся первый полет этого самолета. Так что совсем новым его можно назвать лишь с некоторой натяжкой.

    «Потребность в легком военно-транспортном самолете актуальна еще и потому, что это звено сейчас практически выпало из состава ВВС, – говорит газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Владимир Таланов. – Стоящий на вооружении Ан-26 модернизации уже не подлежит. Поэтому надежда только на уже практически готовый Ил-112В.

    Осознали это и в Минобороны, где уже заказали 35 таких машин, а всего предполагается собрать около 300 самолетов, в том числе для нужд МЧС, ФСБ и других служб.

    При этом, как ни странно звучит, «новейший» Ил-112В за 20 лет разработок уже несколько устарел. Например, требуют замены его двигатели, которые уже «не тянут» самолет - таким, каким он получился. Вот и сейчас, как видно, Ил-112В подвел двигатель, который вышел из строя в самый неподходящий момент».

    А ведь двигатель для этой машины должен быть полностью отечественным. Долгие годы и многие советские (российские) военно-транспортные самолеты, и двигатели для многих из них производились на территории Украинской ССР. Опять же после 2014-го года пришлось срочно налаживать выпуск двигателей в России. В том числе - двигателя ТВ7-117, наследника знаменитой линейки ТВЗ-117 производства завода «Мотор Сич». И эти двигатели (их различные модификации) должны пойти не только для Ил-112В, но и на многочисленные модели российских вертолетов, и для нового турбовинтового гражданского лайнера Ил-114-300.

    Претензии в адрес установленных на Ил-112В двигателей выдвинул также не кто иной, как бывший главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов. Его эмоциональную реакцию приводит издание News.ru: «Я ожидал. Я несколько лет ору, что двигатели — дерьмо. Что они подведут в конечном итоге».

    Издание МК напоминает: еще в апреле 2019 года Таликов сообщал, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики. Если левый двигатель работал в заданном диапазоне, то правый перешел на гидромеханику и работал в несколько меньшем режиме по оборотам.

    Разумеется, это всего лишь экспертное мнение специалистов, хотя и авторитетных. «Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С, сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования. - заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. - На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев».

    Тем не менее, слишком много признаков того, на какой именно элемент конструкции Ил-112В специалисты должны будут обратить внимание в первую очередь. Неоднократно звучали утечки и о том, что и планер самолета получился слишком тяжелым - по крайней мере, на несколько тонн выше расчетной массы. А это, в свою очередь, сильно ухудшает тактико-технические характеристики машины, в первую очередь грузоподъемность и дальность полета.

    Если следовать практике как советских, так и нынешних российских времен – катастрофы при испытаниях воздушной техники зачастую ставили на ней крест. Неудачно пошел в небо проект нового МиГа? Двинем вперед Су! Ну, или что там еще в разработках завалялось? Однако в легкой военно-транспортной авиации выбор сейчас не столь велик – «в бой идут одни старики», которым требуется замена. И замены этой, кроме Ил-112В - нет.

    Нет сомнений, что по самой программе нового легкого военно-транспортного самолета нанесен тяжелейший удар. Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидной сдвиг по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он также напомнил о высокой потребности в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена.

    Другого выхода нет - несмотря на все трудности, и двигатель, и планер, и машину в целом придется доводить до ума. Несмотря на все неудачи. По крайней мере, если мы хотим, чтобы Вооруженные силы России имели новый военно-транспортный самолет.


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