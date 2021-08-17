Названа возможная причина падения Ил-112В

«Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, говоря о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

«На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Флюгирование винта – поворот лопастей на 85-90 градусов для минимизации лобового сопротивления самолета потоку воздуха. Применяется после отказа двигателя в полете.

«На все эти вопросы сможет ответить только комиссия, которая расшифрует черные ящики, – сказал эксперт. – Но даже если раньше была проблема с двигателем самолета, это не значит, что именно из-за этого могли произойти страшные вещи».

«Понятно, что загорелся двигатель, понятно, что его можно потушить – есть система пожаротушения на борту самолета. Но есть еще гидросистема», – рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор в отставке Магомед Толбоев.

Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник.

«Я выражаю самые искренние соболезнования. Коля Куимов мой друг и ученик. Он отличный летчик. Но от него уже ничего не зависело», – заключил эксперт.

Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.

Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.

По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.

Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.

По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.

На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.

13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».