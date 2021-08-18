РусГидро открывает свои гидроэлектростанции для туристов

РусГидро открыло свою первую гидроэлектростанцию для посещения организованными туристическими группами.

«Это знаменательное событие для РусГидро и для всех жителей России, которые активно путешествуют внутри страны. Открывая наши ГЭС для туристов, мы вносим вклад в реализацию государственной Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года и в реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Посещение ГЭС позволит людям больше узнать о работе ведущих российских производителей «зеленой» электроэнергии, убедиться в их безопасности и экологичности. Я искренне рад, что люди, мечтающие посетить гидроэлектростанцию, смогут разделить с работниками РусГидро гордость за гений инженерной мысли, труд тысяч энергостроителей и промышленную мощь страны», – рассказал председатель правления, генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин, его слова приводятся на сайте РусГидро.

Первая экскурсия была организована для учащейся молодежи республики. 20 старшеклассников и студентов вузов посетили машинный зал крупнейшей в регионе станции мощностью 1 000 МВт, побывали на гребне самой высокой – 232,5 метра – в России арочной плотины, возведенной в глубоком горном ущелье. Каждый третий киловатт электроэнергии, который потребляется в Республике Дагестан, вырабатывается здесь. Когда ГЭС работает на полную мощность, можно одновременно заряжать 100 млн мобильных телефонов или включить 20 млн телевизоров.

Студенты ознакомились с историей строительства уникальной ГЭС. Первые полевые изыскания и проектные разработки были сделаны еще в 1928-1930 гг., проект строительства плотины был разработан институтом «Гидропроект» в 1962 году, а полностью строительство станции было завершено в 1981 году. В сооружения станции было уложено 1,5 млн кубометров бетона. Такого количества хватило бы на строительство автодороги из Москвы в Сочи длиной более 1 300 км.

«Сегодня – грандиозное, знаковое событие для развития промышленного туризма в Российской Федерации. Не просто открыт невероятно красивый, познавательный маршрут на самую мощную на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС, это начало формирования новой философии промышленности, принципиально новый подход, основанный на открытости, доверии, диалоге», – отметила в ходе церемонии директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

Открытию гидроэлектростанций для экскурсий предшествовал всероссийский социологический опрос ВЦИОМ, который показал, что 78% россиян хотели бы посетить ГЭС. Это стало импульсом к реализации в РусГидро проекта промышленного туризма, в рамках которого можно будет посетить самые красивые и мощные станции энергохолдинга. Уже в сентябре этого года туристические группы начнут посещение крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС в Сибири. Всего принять туристов готовятся более 15 энергообъектов РусГидро по всей России: самых мощных и самых новых гидроэлектростанций и ТЭЦ «Восточная», которая находится в черте города Владивосток.

В рамках церемонии РусГидро и ведущие туристические компании России и Дагестана подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при проведении экскурсий на территории Чиркейской ГЭС. Посетить станцию можно будет в составе организованных туристических групп в рамках туров по Дагестану. Заказать экскурсию на Чиркейскую ГЭС не позднее чем за две недели до желаемой даты можно в следующих туристических компаниях: Магазин Путешествий, Этнотревел, Джага и Туруниверсал.

РусГидро – лидер «зеленой» энергетики России. В Группу входят 100 объектов возобновляемой энергетики: 68 ГЭС и ГАЭС, три ГеоЭС, 23 солнечные и шесть ветровых электростанций. РусГидро стабильно наращивает установленную мощность ВИЭ-генерации. За последние пять лет введено в эксплуатацию 1,1 ГВт ГЭС, СЭС и ВЭС. Работа гидроэлектростанций РусГидро только в прошлом году позволила избежать выброса в атмосферу 63 млн тонн СО2-эквивалента, выделяемых при сжигании ископаемого топлива.