Посол России рассказал, что «самое дорогое» уносили силовики при бегстве из Кабула

Афганские силовики, бежавшие из Кабула при наступлении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) уносили «самое дорогое» для них – пиво, рассказал российский посол в стране Дмитрий Жирнов.

«Разбежались чиновники, рассыпались органы власти – старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 [августа] утром [когда талибы вошли в Кабул] ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было – пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все [деньги] влезли», – передает слова дипломата РИА «Новости» в эфире «Первого канала».

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.

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