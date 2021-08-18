Живущие в Крыму украинцы заявили о ненужности одноименной «платформы»

Живущие в Крыму украинцы не видят смысла в «Крымской платформе», не хотят обратно на Украину и не питают иллюзий по поводу украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«Что можно сказать об абсолютно надуманных мероприятиях, которые инициируют украинское правительство во главе с министром иностранных дел Украины Кулебой? Это событие было пафосно анонсировано как мероприятие, куда приедут лидеры Европы. Но мы знаем, что они отказались, этого стоило ожидать. Такими мероприятиями правительство Зеленского пытается доказать жителями Украины, что руки еще не опущены», – отметила Гридчина в беседе с ФАН.

По ее словам, эти действия направлены больше на те национальные меньшинства, которые находятся близко к президенту Украины. Также она добавила, что за все годы в составе России украинская община не видела от Украины ничего, кроме запугиваний, включения в различные санкционные списки и угроз родным и близким. Она подчеркнула, что Украина не способна ничего предложить крымчанам, кроме страха и репрессий.

«Нас постоянно называют различными нехорошими словами. Они видят нашу работу, она их раздражает. Многие говорят, что в Крыму остались их люди. При этом они создают блэкаут, перекрывают воду, организовывают продуктовую блокаду. Разве это по-братски?! Разве это по-христиански?! Когда у нас случилось наводнение, они злорадствовали. Они делают все, чтобы мы боялись. А сейчас мы понимаем, в случае возращения Крыма в состав Украины здесь будет геноцид крымчан», – заявила Гридчина.

Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем.

Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.