Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что количество пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса выросло до 24 человек, двое из них погибли, в больницах остаются 16 человек

«Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один [находится] в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших. «Сегодня в БСМП № 1 лечение проходят 14 человек, один [находится] в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные–в состоянии средней тяжести. В ВОКБ № 1 лечатся двое: один с ожогами 1-2 степени – в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП № 1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами», – уточнил Гусев.

Ранее воронежский губернатор заявил, что наградит героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва автобуса.

Гусев сообщил, что семьи погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 млн рублей, тяжелораненым выплатят по 500 тыс. рублей

В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже число жертв взрыва выросло до двух человек.

Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек, из них несколько находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана семерым пострадавшим. Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом инциденте.