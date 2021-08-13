Эксперт оценил версии причин взрыва автобуса в Воронеже

«Дизельные автобусы просто так не взрываются. Если же автобус был на газу – это можно определить сразу по оборудованию и осколкам», – сказал газете ВЗГЛЯД автоэксперт Алексей Тимохов. Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва автобуса в Воронеже могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо.

«Сейчас звучит несколько версий. Одна из них указывает на то, что автобус был дизельным. Но дизельный автобус просто так не взорвется. Там может быть неисправность проводки как электрической, так и топливной системы. Может возникнуть искрение и утечка топлива. Но это привело бы к возгоранию, а не взрыву», – отметил консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов.

«Более того, автобус ежедневно осматривается на неисправности в электропроводке, в тормозной, топливной, рулевой системах. Если бы они были обнаружены, автобус не выпустили бы на линию», – продолжил собеседник.

По мнению эксперта, диверсия также вряд ли возможна. «Теоритически можно повредить тормозную систему, повредить или открутить что-то, но взорвать дизельный автобус – вряд ли рабочая версия. Повторюсь, взрыв на дизельном автобусе очень сложно организовать. Для детонации пары должны собираться месяцами, поскольку дизель – менее летучее топливо», – указал Тимохов.

«А вот если бы автобус был на газовом топливе, то в таком случае и само оборудование, и осколки были бы определены на месте. Но газ действительно мог стать причиной взрыва, если, опять же, автобус двигался на газовом топливе», – заметил собеседник.

«Кроме того, у переоборудованных автобусов на крыше установлены газовые баллоны. Я видел это и на ПАЗиках, и на ЛиАЗах. Если там было газовое оборудование, то оно было изначально. Конечно, автобус мог быть и переоборудован. Но такие работы выполняются в специализированных мастерских, особенно это касается общественного транспорта», – заключил эксперт.

Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Число жертв выросло до двух человек.

Следователи не исключают возможность незаконного переоборудования на газовое топливо в качестве причины инцидента, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.