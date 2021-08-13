Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

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13 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

Встреча Санду и Козака создает хорошие предпосылки для визита президента Молдавии в Москву Maia Sandu/Facebook
Кишинев отказался от блокады Приднестровья и намерен выстраивать конструктивные отношения с Москвой. Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. О чем еще удалось договориться представителям двух стран и как прошедшая встреча отразится на самой Молдавии?  Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
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Евгений Фатеев
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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    Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

    Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек    13 августа 2021, 13:10
    Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
    Текст: Анастасия Куликова

    В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.

    В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже число жертв взрыва выросло до двух человек.

    Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек, из них несколько находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана семерым пострадавшим. Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

    Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

    Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах. Перевозчик, которому принадлежал взорвавшийся автобус, уже попадался на незаконном переоборудовании транспорта: в 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.

    В то же время замруководителя управления транспорта администрации Воронежа Максим Захаров заявил, что автобус не был снабжен газовым оборудованием. «Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус», – заявил чиновник.

    В пресс-службе компании-перевозчика АТП-1 также уверяют, что у автобуса был дизельный двигатель, «вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой». Автобус был новым (он выпущен в 2016 году) и технически исправным. Последний раз он прошел комплексный техосмотр 6 августа на станции техобслуживания», – указывается в сообщении компании.

    Еще одной причиной взрыва назвали газовый баллон для газовой горелки модели Primus у пассажирки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, однако эта версия пока не имеет официальных подтверждений. Также известно, что на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

    «Сейчас звучит несколько версий. Одна из них указывает на то, что автобус был дизельным. Но дизельный автобус просто так не взорвется. Там может быть неисправность проводки как электрической, так и топливной системы. Может возникнуть искрение и утечка топлива. Но это привело бы к возгоранию, а не взрыву», – отметил консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов.

    «Более того, автобус ежедневно осматривается на неисправности в электропроводке, в тормозной, топливной, рулевой системах. Если бы они были обнаружены, автобус не выпустили бы на линию», – продолжил собеседник.

    По мнению эксперта, диверсия также вряд ли возможна. «Теоретически можно повредить тормозную систему, повредить или открутить что-то, но взорвать дизельный автобус – вряд ли рабочая версия. Повторюсь, взрыв на дизельном автобусе очень сложно организовать. Для детонации пары должны собираться месяцами, поскольку дизель – менее летучее топливо», – указал Тимохов.

    «А вот если бы автобус был на газовом топливе, то в таком случае и само оборудование, и осколки были бы определены на месте. Но газ действительно мог стать причиной взрыва, если, опять же, автобус двигался на газовом топливе», – заметил собеседник.

    «Кроме того, у переоборудованных автобусов на крыше установлены газовые баллоны. Я видел это и на ПАЗиках, и на ЛиАЗах. Если там было газовое оборудование, то оно было изначально. Конечно, автобус мог быть и переоборудован. Но такие работы выполняются в специализированных мастерских, особенно это касается общественного транспорта», – добавил эксперт.

    В то же время автоэксперт Павел Яблоков допускает, что автобус действительно мог быть переоборудован на газовое топливо. «Часто бывают случаи, когда у техники достаточно высокий остаточный ресурс по всему оборудованию, но, например, что-то случилось с двигателем внутреннего сгорания. Тогда возникает два пути: либо закупить новые автобусы, либо переоборудовать имеющийся, а в качестве двигателя использовать альтернативную систему на газе», – указал эксперт.

    При этом эксплуатация техники на газомоторном топливе дешевле, продолжил Яблоков. «В эксплуатации использование транспортного средства, работающего на газомоторном топливе, дешевле, чем на дизельном. Поэтому в таких случаях, как правило, владельцы техники принимают решение о переоборудовании машины в газомоторную», – заметил собеседник.

    «Если автобус действительно был переоборудован, то только с целью удешевить эксплуатацию», – соглашается председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. «Дизель дорогой, а газ дешевле. Единственное, на переоборудование нужно получить соглашение. Если это соглашение получено не было, либо оно было фальсифицировано, то это действие неправомерно», – считает собеседник.

    «Поэтому если будет установлено, что причиной взрыва стал газ, то людям, допустившим переоборудование автобуса, грозит уголовная ответственность из-за халатности, которая сопровождалась стремлением получить экономические преференции», – считает Похмелкин.

    Вместе с тем водитель автобуса уверяет, что транспортное средство было дизельным. Он отметил, что «если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом, скрывать бы не стал». После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду.


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