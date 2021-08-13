Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.

В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже число жертв взрыва выросло до двух человек.

Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек, из них несколько находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана семерым пострадавшим. Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах. Перевозчик, которому принадлежал взорвавшийся автобус, уже попадался на незаконном переоборудовании транспорта: в 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.

В то же время замруководителя управления транспорта администрации Воронежа Максим Захаров заявил, что автобус не был снабжен газовым оборудованием. «Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус», – заявил чиновник.

В пресс-службе компании-перевозчика АТП-1 также уверяют, что у автобуса был дизельный двигатель, «вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой». Автобус был новым (он выпущен в 2016 году) и технически исправным. Последний раз он прошел комплексный техосмотр 6 августа на станции техобслуживания», – указывается в сообщении компании.

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Еще одной причиной взрыва назвали газовый баллон для газовой горелки модели Primus у пассажирки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, однако эта версия пока не имеет официальных подтверждений. Также известно, что на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

«Сейчас звучит несколько версий. Одна из них указывает на то, что автобус был дизельным. Но дизельный автобус просто так не взорвется. Там может быть неисправность проводки как электрической, так и топливной системы. Может возникнуть искрение и утечка топлива. Но это привело бы к возгоранию, а не взрыву», – отметил консультант по техническому устройству и эксплуатации автобусов Алексей Тимохов.

«Более того, автобус ежедневно осматривается на неисправности в электропроводке, в тормозной, топливной, рулевой системах. Если бы они были обнаружены, автобус не выпустили бы на линию», – продолжил собеседник.

По мнению эксперта, диверсия также вряд ли возможна. «Теоретически можно повредить тормозную систему, повредить или открутить что-то, но взорвать дизельный автобус – вряд ли рабочая версия. Повторюсь, взрыв на дизельном автобусе очень сложно организовать. Для детонации пары должны собираться месяцами, поскольку дизель – менее летучее топливо», – указал Тимохов.

«А вот если бы автобус был на газовом топливе, то в таком случае и само оборудование, и осколки были бы определены на месте. Но газ действительно мог стать причиной взрыва, если, опять же, автобус двигался на газовом топливе», – заметил собеседник.

«Кроме того, у переоборудованных автобусов на крыше установлены газовые баллоны. Я видел это и на ПАЗиках, и на ЛиАЗах. Если там было газовое оборудование, то оно было изначально. Конечно, автобус мог быть и переоборудован. Но такие работы выполняются в специализированных мастерских, особенно это касается общественного транспорта», – добавил эксперт.

В то же время автоэксперт Павел Яблоков допускает, что автобус действительно мог быть переоборудован на газовое топливо. «Часто бывают случаи, когда у техники достаточно высокий остаточный ресурс по всему оборудованию, но, например, что-то случилось с двигателем внутреннего сгорания. Тогда возникает два пути: либо закупить новые автобусы, либо переоборудовать имеющийся, а в качестве двигателя использовать альтернативную систему на газе», – указал эксперт.

При этом эксплуатация техники на газомоторном топливе дешевле, продолжил Яблоков. «В эксплуатации использование транспортного средства, работающего на газомоторном топливе, дешевле, чем на дизельном. Поэтому в таких случаях, как правило, владельцы техники принимают решение о переоборудовании машины в газомоторную», – заметил собеседник.

«Если автобус действительно был переоборудован, то только с целью удешевить эксплуатацию», – соглашается председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. «Дизель дорогой, а газ дешевле. Единственное, на переоборудование нужно получить соглашение. Если это соглашение получено не было, либо оно было фальсифицировано, то это действие неправомерно», – считает собеседник.

«Поэтому если будет установлено, что причиной взрыва стал газ, то людям, допустившим переоборудование автобуса, грозит уголовная ответственность из-за халатности, которая сопровождалась стремлением получить экономические преференции», – считает Похмелкин.

Вместе с тем водитель автобуса уверяет, что транспортное средство было дизельным. Он отметил, что «если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом, скрывать бы не стал». После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду.