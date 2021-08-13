Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки

По предварительным данным, у одной из пассажирок автобуса в Воронеже мог взорваться газовый баллон, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок, передает «Лента.ру».

На месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

Водитель автобуса, в котором произошел взрыв, рассказал подробности происшествия, передает 5-tv.ru.

«Газ был? Не было. Он дизельный. Нарушения какие-то были? Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Я не знаю, там нечему взрываться (...) Колесо взрывается, у меня на других автобусах бывало такое – хлопнуло, ну там максимум защиту разорвет. Все, а такого не было ничего. А тут с пламенем прямо, видео все шлют, смотрели все. Чего мне теперь смотреть его?» – рассказал мужчина.

Он отметил, что если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом, скрывать бы не стал.

«Что с ним делалось – я знал. Потому что я, например, работаю, и какую-то неисправность нашел, то звоню, давайте устранять, поехали, исправили, устранили. Течь, например. У нас нигде не капало даже, не текло. Он у нас полностью сухой. Вакуум такой, что крышу сорвать, как бумажку оторвало крышу. Взрыв был в задней части, возле арки левого колеса, там. Заднее колесо, там две сидушки, они стоят так спиной друг к другу. Получается, когда лицом сидишь, там случилось. Уши звенят, но вроде ничего», – отметил водитель, добавив, что камер в салоне автобуса не было

После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду.

Материалы, изъятые с места взрыва, в данный момент изучают взрывотехники ФСБ и криминалисты Следственного комитета, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва и поиск причастных к произошедшему.

Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Число жертв выросло до двух человек.

Следователи не исключали возможность незаконного переоборудования на газовое топливо в качестве причины инцидента, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

Автоэксперт Алексей Тимохов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценивал версии причин взрыва.