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Детей вывезли из подтопленных детских лагерей в Краснодарском крае
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Из подтопленных лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» вывезли почти 1 тыс. детей, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю.
«Несмотря на отсутствие критических значений последствий паводка, принято решение об эвакуации детей для недопущения угрозы их жизни и здоровью», – приводит ТАСС текст сообщения.
При этом в МЧС уточнили, что в «Северянке» подтопило территорию, а не корпуса. В лагере находились 330 человек. Еще 332 ребенка были в «Огоньке», 225 детей – в лагере «Лебяжий Берег», 45 детей эвакуированы из «Ровесника». всего вывезли 932 ребенка. 500 из них «размещены в детских здравницах и гостиницах, не затронутых паводком», остальные – в «оборудованных для этого социальных объектах». Дети обеспечены «горячим питанием и всем необходимым».
Напомним, сильные дожди прошли в регионе из-за мезоциклона. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ряд регионов России также ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с.
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Дождь затопил участок трассы «Таврида» в Крыму
Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма, сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань».
В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с.
«На участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (54-55 км) движение временно осуществляется по направлению село Ленино – село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками», – передает РИА «Новости» сообщение организации.
«Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД».
Ранее оползень перекрывал движение по трассе «Таврида» в Крыму.
Украинский климатолог пообещала «ад» на Земле
Украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом».
Эксперт отметила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений. При этом она предупредила, что с каждым годом на Украине будет все больше дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, передает РИА «Новости».
«Но это при жестком сценарии – если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», – заявила Краковская в интервью изданию «Украинская правда».
Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре
В большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости».
Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов.
«Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд.
Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы.
Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов.
Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла.
«Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд.
Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
Москвич сдал в полицию новорожденного внука как найденыша
Житель Москвы сдал в полицию собственного внука, заявив, что это – брошенный ребенок, которого он случайно нашел, сообщили в столичной прокуратуре.
«Примерно в два часа ночи 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе обнаружил брошенного новорожденного ребенка», – сообщается на сайте ведомства.
Ребенка доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Мальчику всего месяц от рождения.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль, по данным ведомства, сообщивший о найденном ребенке мужчина является его дедушкой. Также установлена мать ребенка, установлено и ее место жительства.
Правоохранители выясняют, зачем мужчина сдал собственного внука в полицию.
В июне в Нижегородской области прохожие нашли на остановке шестимесячного младенца. Выяснилось, что мать мальчика уже лишена прав на троих детей.
Синоптики предупредили о начале новой климатической эпохи
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил сроки начала новой климатической эпохи: по его словам, процесс начнется после 2035 года.
Тишковец заявил, что существуют «четыре основные устоявшиеся модели», одна из них «дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы», и в итоге «не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», передает RT.
Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь.
Между тем украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом».
Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
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Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем в истории мира
Июль 2021 года стал месяцем с самой высокой общемировой температурой за все время метеонаблюдений с 1880 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
«Климатически июль – самый теплый месяц в году. Поскольку июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений, по крайней мере номинально, это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», – цитирует сообщение NOAA РИА «Новости».
В этом месяце также зарегистрировали значительно более высокую температуру в некоторых частях Северной Америки, Европы, на севере и юге Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании.
Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 года в среднем примерно на градус выше показателей, регистрировавшихся в прошлом веке.
В 2020 году ученые из норвежского Полярного института предупреждали, что уже через 20 лет в Арктике в летнее время года не будет льдов.
Москвичам пообещали самый дождливый день лета
Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В предстоящие сутки дожди в столичном регионе не только продолжатся, но еще и усилятся. В ночь на четверг Москва попадет на «язык» тепла южной циклонической депрессии, что обострит атмосферный фронт окклюзии и спровоцирует выпадение интенсивных ливней. Так в период с 21.00 до 03.00 в осадкомеры города может попасть 20-25 миллиметров, к утру – еще три миллиметра, а в светлое время суток – около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости»
По его словам, суммарный суточный объем осадков может быть близким к абсолютному рекорду для 12 августа за всю историю регулярных наблюдений, который принадлежит 1980 году, когда на базовой станции ВДНХ было зафиксировано 38,2 миллиметра.
«Согласно климату, за последние 73 года 12 августа самые сильные дожди зарегистрированы в 1968 году – 11,1 миллиметра, 1987 году – 10,2 миллиметра, 1998 году – 20,2 миллиметра, в 2004 году – 11,8 миллиметра. А значит, 12 августа 2021 года имеет высокие шансы стать одним из самых дождливых за всю послевоенную метеорологическую летопись», – уточнил Тишковец.
На Урале мать выкинула новорожденного в канаву из-за недостатка денег
Женщина из города Тавда Свердловской области выкинула собственного новорожденного ребенка в канаву, ее дело передали в суд, сообщили в региональной прокуратуре.
Женщина родила самостоятельно дома, она скрывала беременность от окружающих и не состояла на учете в больнице, передает E1.ru со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
«Осознавая, что ребенок живой, обвиняемая поместила его в мусорный пакет и отнесла в придорожную канаву, где и оставила. Через некоторое время младенец скончался от асфиксии», – пояснили в прокуратуре.
31-летняя обвиняемая признала вину, она заявила, что у нее не было денег на воспитание ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов», ей грозит до пяти лет лишения свободы.
В начале августа в Москве мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже мужчина был задержан и арестован, в отношении него расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.
На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей
В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго.
«В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».
Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.
Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона.
Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.
Жителей и гостей Ялты предупредили о возможности схода селей
Штормовое предупреждение объявили в Ялте на четверг, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков, сообщила мэр города Янина Павленко.
«Штормовое предупреждение на завтра, 12 августа. В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий», – говорится в сообщении на странице Павленко в соцсети «Вконтакте».
Мэр города призвала жителей по возможности остаться дома, воздержаться от прогулок, в том числе морских. По словам Павленко, власти Ялты работают в режиме повышенной готовности, утром состоится заседание комиссии по ЧС.
Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.
Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.
Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.
Смерч в Сочи сняли на видео
В одном из районов Сочи прошел смерч, его запечатлели очевидцы на видео, ролик опубликовали в соцсетях.
Стихийное явление произошло в Лазаревском районе Сочи, передает Sochi24.
Автор видеозаписи бурно отреагировала на смерч. «Ура, мы это увидели. В этом году смерч. Лазаревка. Несет на берег», – сказала она в ролике.
Отмечается что днем в пятницу на федеральной трассе, у поселка Солоники, рухнуло дерево, из-за чего скопилась многокилометровая пробка.
В четверг власти города объявили о временном закрытии всех пляжей из-за штормового предупреждения до 15 августа.
В июле в населенном пункте Усть-Камчатск на Камчатке местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров.
В Москве на скамейке во дворе нашли новорожденного
В Москве во дворе одного из домов на Ярославском шоссе нашли новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
«Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка, родившегося по предварительной информации два-три дня назад. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию», – сообщается на сайте ведомства.
Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства инцидента, ведется поиск родителей, их действиям дадут оценку.
Ребенка осмотрели врачи, он полностью доношенный, без патологий и повреждений. В скором времени его доставят в одну из больниц города.
Ранее житель Москвы сдал в полицию собственного внука, заявив, что это – брошенный ребенок, которого он случайно нашел.
В Анапе ввели режим ЧС из-за ожидаемых ливней
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Анапа, во второй половине дня возможен новый залповый выброс осадков – до 50 миллиметров, сообщила пресс-служба администрации курорта.
«По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы администрации муниципалитета.
Начальник Анапского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Стариков предупредил о том, что ситуации с непогодой, подобной той, что сегодня складывается в Анапе, не было десятки лет, купание и выход на малых плавсредствах в море сейчас крайне опасны
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились сейчас, которых не было десятки лет, очень сложная обстановка, категорически запрещено купание в море… и на всех водоемах. Категорически запрещен выход маломерных плавсредств, все это большая угроза жизни и здоровью граждан. Обращаю ваше внимание, что вы несете личную ответственность за свою жизнь. Городские службы, МЧС, ГИМС, но самое главное это вы», – сообщил Стариков, видео с обращением которого распространила администрация города-курорта через свой Instagram.
Он также напомнил, что режим ЧС накладывает на граждан определенные ограничения.
По его словам, все понимают, что идет отдых, но тем не менее два-три дня надо не выходить на море, не выходить на берег и не выходить на плавсредствах.
Ранее сообщалось, что трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе, в городе ввели режим повышенной готовности, спасатели до сих пор занимаются ликвидацией последствий.
По данным городских властей, нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах еще устраняют девять бригад энергетиков, все силы и средства МЧС в полной боевой готовности. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц.
Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».
«Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.
По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».
«Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», – добавила она.
Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации.
Минпросвещения запланировало начать учебный год в очном формате и дало учителям рекомендации по вакцинации.
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде
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В ближайшие дни ряд регионов России ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он сообщил, что «плохая погода будет продолжаться, ожидаются опасные явления». В выходные в Сочи «сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с». В Крыму в ночь на 14 августа «ожидаются очень сильные дожди – выпадет более 50 мм», которые для региона являются «небывалыми». Также Крым ждут «грозы, крупный град, шквал ветра до 25 м/с». А в Краснодарском крае «будет опасность формирования смерчей над морем».
Ливни, грозы, град и сильный ветер придут и в Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, а также в Саратовскую область. Опасные дожди ждут Красноярский край, передает ТАСС.
Вильфанд отметил работу коллег из региональных отделений Росгидромета, которые смогли вовремя предупредить население и руководство регионов о непогоде на юге России в среду. Он рассказал, что у метеорологов есть оксюморон – «хороший прогноз плохой погоды». По его словам, прогнозы Росгидромета позволили «минимизировать печальные последствия».
Напомним, на днях сообщалось, что в большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7–10 градусов. Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
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