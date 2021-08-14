Детей вывезли из подтопленных детских лагерей в Краснодарском крае

Взгляд
14 августа, суббота  |  Последнее обновление — 03:28  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
Перейти в раздел…

Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может nasa.gov
Через пятьдесят лет после триумфальных полетов американцев на Луну выяснилось, что США не в состоянии повторить это достижение. Новая американская лунная программа столкнулась с целым рядом колоссальных технических трудностей. Оказалось, что за несколько десятилетий США растеряли специалистов и знания, позволившие им выиграть космическую гонку с СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как начались 500 лет западного господства

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
13 августа 1521 года, день падения Теночтитлана, можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. На самом деле это был долгий, растянувшийся на столетия процесс. Так и завершение этой эпохи не случится в один день. Но уже началось. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Спрогнозирован рекордный уровень нефтедобычи в России
    Росстат сообщил о росте ВВП во II квартале на 10% Соцопрос показал, что КПРФ набрала бы на выборах всего 11% голосов Украина попросила больше денег от МВФ Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за 1 млн долларов
    НАСА отвергло версию о вине астронавтки в просверливании отверстия в модуле МКС Талибы обесточили Кабул Российский актер получил международный приз кинокритиков Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене
    Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России Американский космический корабль из-за неисправности возвращают на завод Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем в истории мира

    Главная тема


    Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

    манипуляция рынком


    Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России

    «украинец ли я»


    Чернокожий чемпион пожаловался на оскорбления в Киеве

    качество спермы


    Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин

    Видео

    гиперзвуковое оружие


    Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

    подготовка к зиме


    России придется спасать Украину от замерзания

    рост цен


    Почему в России возник дефицит бензина

    утрата технологий


    США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

    исламский халифат


    Под боком у России создается террористическое государство

    наступающая реальность


    Тимофей Бордачёв: Когда России станут безразличны соседи

    волна языка


    Герман Садулаев: Русофобию надо пресекать яростно и жестко

    бремя белого


    Борис Толчинский: Как начались 500 лет западного господства

    на ваш взгляд


    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    Детей вывезли из подтопленных детских лагерей в Краснодарском крае

    14 августа 2021, 02:47

    Текст: Антон Антонов

    Из подтопленных лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» вывезли почти 1 тыс. детей, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю.

    «Несмотря на отсутствие критических значений последствий паводка, принято решение об эвакуации детей для недопущения угрозы их жизни и здоровью», – приводит ТАСС текст сообщения.

    При этом в МЧС уточнили, что в «Северянке» подтопило территорию, а не корпуса. В лагере находились 330 человек. Еще 332 ребенка были в «Огоньке», 225 детей – в лагере «Лебяжий Берег», 45 детей эвакуированы из «Ровесника». всего вывезли 932 ребенка. 500 из них «размещены в детских здравницах и гостиницах, не затронутых паводком», остальные – в «оборудованных для этого социальных объектах». Дети обеспечены «горячим питанием и всем необходимым». 

    Напомним, сильные дожди прошли в регионе из-за мезоциклона. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ряд регионов России также ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Дождь затопил участок трассы «Таврида» в Крыму

    12 августа 2021, 14:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма, сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань».

    В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с.

    «На участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (54-55 км) движение временно осуществляется по направлению село Ленино – село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

    «Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД».

    Ранее оползень перекрывал движение по трассе «Таврида» в Крыму.

    Коментарии (14)
    Украинский климатолог пообещала «ад» на Земле

    11 августа 2021, 05:58

    Текст: Антон Никитин

    Украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом».

    Эксперт отметила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений. При этом она предупредила, что с каждым годом на Украине будет все больше дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, передает РИА «Новости».

    «Но это при жестком сценарии – если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», – заявила Краковская в интервью изданию «Украинская правда».

    Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.

    Коментарии (37)
    Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре

    12 августа 2021, 06:34

    Текст: Антон Никитин

    В большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости».

    Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов.

    «Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд.

    Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы.

    Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов.

    Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла.

    «Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд.

    Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.

    Коментарии (1)
    Москвич сдал в полицию новорожденного внука как найденыша

    11 августа 2021, 13:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Житель Москвы сдал в полицию собственного внука, заявив, что это – брошенный ребенок, которого он случайно нашел, сообщили в столичной прокуратуре.

    «Примерно в два часа ночи 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе обнаружил брошенного новорожденного ребенка», – сообщается на сайте ведомства.

    Ребенка доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Мальчику всего месяц от рождения.

    Прокуратура взяла ситуацию на контроль, по данным ведомства, сообщивший о найденном ребенке мужчина является его дедушкой. Также установлена мать ребенка, установлено и ее место жительства.

    Правоохранители выясняют, зачем мужчина сдал собственного внука в полицию.

    В июне в Нижегородской области прохожие нашли на остановке шестимесячного младенца. Выяснилось, что мать мальчика уже лишена прав на троих детей.

    Коментарии (5)
    Синоптики предупредили о начале новой климатической эпохи

    13 августа 2021, 08:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил сроки начала новой климатической эпохи: по его словам, процесс начнется после 2035 года.

    Тишковец заявил, что существуют «четыре основные устоявшиеся модели», одна из них «дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы», и в итоге «не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», передает RT.

    Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь.

    Между тем украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом».

    Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
    Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем в истории мира

    13 августа 2021, 20:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Июль 2021 года стал месяцем с самой высокой общемировой температурой за все время метеонаблюдений с 1880 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    «Климатически июль – самый теплый месяц в году. Поскольку июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений, по крайней мере номинально, это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», – цитирует сообщение NOAA РИА «Новости».

    В этом месяце также зарегистрировали значительно более высокую температуру в некоторых частях Северной Америки, Европы, на севере и юге Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании.

    Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 года в среднем примерно на градус выше показателей, регистрировавшихся в прошлом веке.

    В 2020 году ученые из норвежского Полярного института предупреждали, что уже через 20 лет в Арктике в летнее время года не будет льдов.

    Коментарии (6)
    Москвичам пообещали самый дождливый день лета

    11 августа 2021, 19:07

    Текст: Дарья Григоренко

    Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В предстоящие сутки дожди в столичном регионе не только продолжатся, но еще и усилятся. В ночь на четверг Москва попадет на «язык» тепла южной циклонической депрессии, что обострит атмосферный фронт окклюзии и спровоцирует выпадение интенсивных ливней. Так в период с 21.00 до 03.00 в осадкомеры города может попасть 20-25 миллиметров, к утру – еще три миллиметра, а в светлое время суток – около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости»

    По его словам, суммарный суточный объем осадков может быть близким к абсолютному рекорду для 12 августа за всю историю регулярных наблюдений, который принадлежит 1980 году, когда на базовой станции ВДНХ было зафиксировано 38,2 миллиметра.

    «Согласно климату, за последние 73 года 12 августа самые сильные дожди зарегистрированы в 1968 году – 11,1 миллиметра, 1987 году – 10,2 миллиметра, 1998 году – 20,2 миллиметра, в 2004 году – 11,8 миллиметра. А значит, 12 августа 2021 года имеет высокие шансы стать одним из самых дождливых за всю послевоенную метеорологическую летопись», – уточнил Тишковец.

    Коментарии (5)
    На Урале мать выкинула новорожденного в канаву из-за недостатка денег

    12 августа 2021, 16:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Женщина из города Тавда Свердловской области выкинула собственного новорожденного ребенка в канаву, ее дело передали в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

    Женщина родила самостоятельно дома, она скрывала беременность от окружающих и не состояла на учете в больнице, передает E1.ru со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    «Осознавая, что ребенок живой, обвиняемая поместила его в мусорный пакет и отнесла в придорожную канаву, где и оставила. Через некоторое время младенец скончался от асфиксии», – пояснили в прокуратуре.

    31-летняя обвиняемая признала вину, она заявила, что у нее не было денег на воспитание ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

    В начале августа в Москве мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже мужчина был задержан и арестован, в отношении него расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.

    Коментарии (14)
    На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей

    13 августа 2021, 19:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго.

    «В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

    Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.

    Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона.

    Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

    Коментарии (4)
    Жителей и гостей Ялты предупредили о возможности схода селей

    11 августа 2021, 23:51

    Текст: Антон Никитин

    Штормовое предупреждение объявили в Ялте на четверг, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков, сообщила мэр города Янина Павленко.

    «Штормовое предупреждение на завтра, 12 августа. В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий», – говорится в сообщении на странице Павленко в соцсети «Вконтакте».

    Мэр города призвала жителей по возможности остаться дома, воздержаться от прогулок, в том числе морских. По словам Павленко, власти Ялты работают в режиме повышенной готовности, утром состоится заседание комиссии по ЧС.

    Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

    Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.

    Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.

    Коментарии (0)
    Смерч в Сочи сняли на видео

    13 августа 2021, 18:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    В одном из районов Сочи прошел смерч, его запечатлели очевидцы на видео, ролик опубликовали в соцсетях.

    Стихийное явление произошло в Лазаревском районе Сочи, передает Sochi24.

    Автор видеозаписи бурно отреагировала на смерч. «Ура, мы это увидели. В этом году смерч. Лазаревка. Несет на берег», – сказала она в ролике.

     

    Отмечается что днем в пятницу на федеральной трассе, у поселка Солоники, рухнуло дерево, из-за чего скопилась многокилометровая пробка.

    В четверг власти города объявили о временном закрытии всех пляжей из-за штормового предупреждения до 15 августа.

    В июле в населенном пункте Усть-Камчатск на Камчатке местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров.

    Коментарии (0)
    В Москве на скамейке во дворе нашли новорожденного

    13 августа 2021, 14:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве во дворе одного из домов на Ярославском шоссе нашли новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

    «Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка, родившегося по предварительной информации два-три дня назад. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию», – сообщается на сайте ведомства.

    Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства инцидента, ведется поиск родителей, их действиям дадут оценку.

    Ребенка осмотрели врачи, он полностью доношенный, без патологий и повреждений. В скором времени его доставят в одну из больниц города.

    Ранее житель Москвы сдал в полицию собственного внука, заявив, что это – брошенный ребенок, которого он случайно нашел.

    Коментарии (3)
    В Анапе ввели режим ЧС из-за ожидаемых ливней

    13 августа 2021, 16:40

    Текст: Дарья Григоренко

    Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Анапа, во второй половине дня возможен новый залповый выброс осадков – до 50 миллиметров, сообщила пресс-служба администрации курорта.

    «По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы администрации муниципалитета.

    Начальник Анапского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Стариков предупредил о том, что ситуации с непогодой, подобной той, что сегодня складывается в Анапе, не было десятки лет, купание и выход на малых плавсредствах в море сейчас крайне опасны

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились сейчас, которых не было десятки лет, очень сложная обстановка, категорически запрещено купание в море… и на всех водоемах. Категорически запрещен выход маломерных плавсредств, все это большая угроза жизни и здоровью граждан. Обращаю ваше внимание, что вы несете личную ответственность за свою жизнь. Городские службы, МЧС, ГИМС, но самое главное это вы», – сообщил Стариков, видео с обращением которого распространила администрация города-курорта через свой Instagram.

    Он также напомнил, что режим ЧС накладывает на граждан определенные ограничения.

    По его словам, все понимают, что идет отдых, но тем не менее два-три дня надо не выходить на море, не выходить на берег и не выходить на плавсредствах.

    Ранее сообщалось, что трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе, в городе ввели режим повышенной готовности, спасатели до сих пор занимаются ликвидацией последствий.

    По данным городских властей, нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах еще устраняют девять бригад энергетиков, все силы и средства МЧС в полной боевой готовности. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц.

    Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.

    Коментарии (0)
    Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

    13 августа 2021, 20:35

    Текст: Вера Басилая

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».

    «Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», –  цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

    По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».

    «Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», – добавила она.

    Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации.

    Минпросвещения запланировало начать учебный год в очном формате и дало учителям рекомендации по вакцинации.

    Коментарии (5)
    Гидрометцентр предупредил об опасной погоде
       14 августа 2021, 00:11
    Фото: ytatljh/vk.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В ближайшие дни ряд регионов России ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Он сообщил, что «плохая погода будет продолжаться, ожидаются опасные явления». В выходные в Сочи «сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с». В Крыму в ночь на 14 августа «ожидаются очень сильные дожди – выпадет более 50 мм», которые для региона являются «небывалыми». Также Крым ждут «грозы, крупный град, шквал ветра до 25 м/с». А в Краснодарском крае «будет опасность формирования смерчей над морем».

    Ливни, грозы, град и сильный ветер придут и в Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, а также в Саратовскую область. Опасные дожди ждут Красноярский край, передает ТАСС.

    Вильфанд отметил работу коллег из региональных отделений Росгидромета, которые смогли вовремя предупредить население и руководство регионов о непогоде на юге России в среду. Он рассказал, что у метеорологов есть оксюморон – «хороший прогноз плохой погоды». По его словам, прогнозы Росгидромета позволили «минимизировать печальные последствия».

    Напомним, на днях сообщалось, что в большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7–10 градусов. Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •