Янковский получил приз за роль в «Иване Денисовиче» на фестивале в Локарно

Российский актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно.

«Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021», – сообщили в пресс-службе ВГТРК, передает РИА «Новости».

По сюжету рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности.

«Я переполнен положительными эмоциями. Счастлив и горд. Мне очень приятно получить эту премию от критиков за роль, которой я отдал очень много сил. Хочу поблагодарить организаторов этой премии, а также великого русского режиссера Глеба Панфилова за эту потрясающую роль. Спасибо огромное!», – заявил Янковский.

«Это огромное счастье – работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери», – добавил актер.

Вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно проходит мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Картину по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.

Фильм производства кинокомпании «ВЕРА», телеканала «Россия» выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютором и международным sales-агентом фильма стала кинокомпания «Централ Партнершип»

Фестиваль в Локарно проводится с 1946 года. Главной наградой смотра является «Золотой леопард». В разные годы свои фильмы в Швейцарии представили Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман. Панфилов получил главную награду кинофестиваля в 1969 году.