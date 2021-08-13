За два года в Новосибирской области по нацпроектам построили 12 новых школ

В Новосибирской области в рамках нацпроектов «Образование» и «Жилье и городская среда» за два года построили 12 школ проектной мощностью более 9,6 тыс. мест, еще три школы почти на 3 тыс. мест планируется сдать в 2021 году, сообщили в региональном правительстве.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что строительство новых школ ведется в рамках нацпроектов и утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», сообщается на сайте областного руководства.

«В 2019-2020 годах завершено строительство и введено в эксплуатацию 12 школ проектной мощностью 9651 место. На данные цели в 2019-2020 годах направлены средства в объеме порядка 7,4 млрд рублей, в том числе более 4,4 млрд рублей из областного бюджета. В 2021 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще три школы проектной мощностью 2950 мест», – подчеркнул Нелюбов.

В этом году планируется построить здание школы на 750 мест в Болотнинском районе, в Новосибирске (улица Немыткина) на 1100 мест, в Верх-Туле 1100 мест. На данные цели в 2021 году планируется направить средства в объеме более 3,5 млрд рублей, в том числе, из областного бюджета более 2,5 млрд рублей, из федерального бюджета – 991,9 млн рублей.

Более 55 тыс. новых мест допобразования детей будет создано в Новосибирской области за пять лет по нацпроекту.

Также Новосибирская область получит субсидии из федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил, что регион прошел отбор среди субъектов страны на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2024 году. «В текущем году, начиная с 1 сентября, в регионе будет создано более 43,2 тыс. новых мест дополнительного образования по всем направленностям на базе 275 образовательных организаций Новосибирской области. Это детские сады, школы, кадетские корпуса и учреждения дополнительного образования детей из всех муниципальных районов и городских округов нашего региона», – сказал Федорчук.

Новосибирской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на создание в 2024 году 1443 новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Всего за пять лет в образовательных организациях Новосибирской области будет создано более 55,3 тыс. новых мест дополнительного образования детей.

Первый опыт создания новых мест дополнительного образования детей в 2020 году показал высокий спрос и актуальность современных дополнительных общеразвивающих программ среди детей и их родителей.

Педагоги прошли повышение квалификации, разработали новые программы, для реализации которых было закуплено новое оборудование. Особое внимание было уделено техническому и естественнонаучному направлениям (1794 открытых мест, 1925 зачисленных учеников).

Большим спросом так же пользовались «Детская киностудия», «Школа пилотирования», «Радиотехническое творчество», «СИТИ-фермер», «Основы подготовки разведчика», «Юный спасатель», «Архивариус», «Графический дизайн», «Белая ладья», «Резьба по дереву», «Спортивный туризм» и многие другие программы.

Новые места были открыты по всем направлениям дополнительного образования детей: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-гуманитарное и туристско-краеведческое на базе детских садов, школ и учреждений дополнительного образования детей в 16 муниципальных образованиях Новосибирской области.