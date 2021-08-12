Суд приговорил фигуранта дела о ячейке террористов в колонии Калмыкии к девяти годам

Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения

Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал, что ему удалось спастись, так как он успел набрать в легкие воздуха и смог выплыть с девятиметровой глубины, а также благодаря своему хладнокровию и оперативности сотрудников Кроноцкого заповедника.

Как сообщает правительство региона, Стволкин прилетел на Камчатку 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на четверг была запланирована вертолетная экскурсия.

«Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх», – передает РИА «Новости» слова Стволкина.

«По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров», – добавил он.

По его словам, спастись удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и выдержке.

«Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», – поведал Стволкин.

Он отметил, что спасатели сработали очень быстро – и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье.

«Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того, как услышали хлопок, сразу же сели в лодки, начали плыть к нам и спасли», – заключил Виктор.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.

Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены.