По делу о создании террористического сообщества в российской колонии привлекли 40 человек

По делу о создании террористического сообщества в калмыкской колонии ФКУ ИК-2 привлекаются и обвиняются 40 человек, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество».

Руководство колонии оказывало покровительство членам сообщества за деньги. Этим занимались в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

Правоохранители 29 июля провели масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников. «В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, задержаны пять лиц, ранее отбывавшие наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по республике Калмыкия. В связи с тяжестью совершенного преступления, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас следователи устанавливают роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению других преступлений, и устанавливаются другие участники преступления.

«В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле 2020 года направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в СК.