  В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Мнения
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    23 апреля 2026, 21:46 • Новости дня

    Средства ПВО сбили 32 украинских дрона над шестью регионами и Черным морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение 13 часов российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших сразу несколько регионов страны и акваторию Черного моря, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты в период с 8.00 до 21.00 мск над Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области.

    При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области пострадали пять человек.

    В ночь на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 154 украинских беспилотника.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Военный эксперт Кнутов: Для создания сильной армии Германии придется вернуть призыв

    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Принц Гарри приехал в Киев
    Принц Гарри приехал в Киев
    @ LUKAS COCH/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с незапланированным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип.

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом, сообщают Вести.

    По данным британского журналиста Криса Шипа, появление герцога Сассекского в Киеве не планировалось заранее. В соцсети Шип опубликовал видеозапись, на которой видно, как Гарри выходит из поезда на перрон и приветствует встречающих.

    По прибытии принц Гарри отметил, что ему приятно вновь оказаться на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной этого года он тайно посетил львовскую клинику вместе с ветеранами.

    Сестра короля Карла III принцесса Анна осенью тоже побывала в Киеве с неанонсированным визитом.

    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Зеленский призвал США параллельно решать кризис на Украине и конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы

    ЕК: ЕС вводит запрет на российские криптоплатформы

    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    23 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

    Кошта: ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    По его словам, новый пакет ограничительных мер направлен на сокращение возможностей России вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Накануне послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву.

    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    Ранее французский политик Филиппо потребовал отмены санкций против России.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о перспективах использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов.

    Он пояснил, что применение ИИ позволит сделать процесс сдачи экзамена более объективным, исключив человеческий фактор, передает ТАСС.

    «В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет», – подчеркнул Орешкин.

    Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменили подход школьников к выполнению домашних заданий.

    Он также назвал ИИ «хайповой темой»

    23 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 154 дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 22 апреля до 7.00 мск 23 апреля уничтожено 154 дрона украинских военных, указало ведомство в Max.

    БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями.

    Также их поразили над Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Вечером в среду за четыре часа сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.

    За предыдущую ночь над страной уничтожили 97 украинских дронов.

    23 апреля 2026, 13:00 • Новости дня
    Украинский военком упал с крыши во время погони за призывником

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) вступил в схватку с уклонистом на высоте и рухнул вниз вместе с ним в Волынской области, сообщают украинские СМИ.

    Сотрудник ТЦК скинул мужчину с крыши дома и упал вместе с ним, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение украинской прессы.

    На опубликованных кадрах видно, как военком преследовал местного жителя на крыше частного здания. Между ними завязалась борьба, в результате которой оба сорвались вниз.

    На земле пострадавшего уже ждали другие представители территориального центра комплектования. Они сразу же схватили упавшего украинца и силой утащили его со двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с амнезией.

    23 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Geely в России компания «Джили-Моторс» отзывает 17 590 автомобилей Emgrand, проданных на территории страны с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года, сообщил Росстандарт.

    Речь идет о транспортных средствах с определенными VIN-кодами, которые указаны в специальном приложении к уведомлению, сообщается на сайте ведомства.

    В ведомстве пояснили, что причиной отзыва стал риск деформации топливного бака. «При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», – говорится в заявлении Росстандарта.

    На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что компания «Джили-Моторс» отзывает в России почти 39 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

    В сентябре прошлого года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

