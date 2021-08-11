«Зеленые» потребовали 10-процентную квоту на экопродукты

В России следует законодательно ввести норму о предоставлении в торговых продовольственных павильонах не менее 10% площади для органической продукции, чтобы помогать развивать данный рынок, считают в партии «Зеленые».

В партии указали, что российский рынок органической продукции находится в самом начале своего развития, его доля в структуре продовольствия в России – около 0,1%, в основном это импортная продукция. В связи с этим предлагается «перейти к органическому сельскому хозяйству, чтобы обеспечить людей вкусными и безопасными продуктами питания», говорится в сообщении на сайте «Зеленых».

«Россия с точки зрения развития органического сельского хозяйства находится в выгодном положении. Ведь основная его проблема – в отсутствии подходящих земель. А у нас за последние десятилетия от советского индустриального сельского хозяйства отдохнули больше 10 млн га пашни, которые не заросли молодыми лесами. Их и надо пустить в грамотный севооборот и приоритетно, на специальных условиях выделять под органическое земледелие», – предложил председатель партии Андрей Нагибин.

При этом эксперт указал, что сделать это можно будет только при условии государственной стратегии, программы и господдержки.

Стандарты органического сельского хозяйства предъявляют целый набор требований к земле, технологиям, упаковке, однако, как считают экологи, в подзаконных актах есть лазейки, которые резко снижают эти требования.

«Запрет на ГМО, клонирование, применение методов генной инженерии, применение ионизирующего излучения и гидропонного метода выращивания растений – да, это четко прописано в ГОСТах и Федеральном законе «Об органической продукции». А вот дальше в наших нормах появляется множество «но»: «За исключением пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных препаратов, которые разрешены к применению», или «применение пищевых добавок, усилителей вкуса, ароматизаторов, ферментных препаратов, аминокислот, предусмотренных действующим в России законодательством», – сказал Нагибин.

В существующем варианте закона «органической продукцией считается продукция, на 95% состоящая из органического сырья». На остальные 5%, считают эксперты, могут приходиться ароматизаторы и усилители вкуса.

Указывается, что для успеха российской органической продукции на внутреннем и внешних рынках необходимо гармонизировать национальную систему сертификации органических продуктов с международными стандартами.

Кроме того, большой проблемой также остается отсутствие рынка сбыта органической продукции.

«У большинства людей просто нет в доступе специализированных розничных торговых точек, предлагающих экопродукцию. Решением может стать поддержка предпринимателей, желающих заниматься продажей экопродукцией: путем льготного кредитования, прямого субсидирования, предоставления точек продаж из реестра региональных комитетов имущественных и земельных отношений на условиях социальной аренды», – считает заслуженный фермер России Евгений Биличенко.

Нагибин предложил более радикальный вариант: «Введи государство законодательно норму о предоставлении в торговых продовольственных павильонах не менее 10% площади для органической продукции – ритейлеры бы боролись за таких производителей и умоляли их поставить свою продукцию. С 2022 года мы бы уже получили прорыв в этой сфере».

Биличенко отметил, что «необходимо поддерживать науку и подготовку высококвалифицированных специалистов в сельском хозяйстве, способных решать современные задачи». Так, например, на данный момент в России наблюдается «острый дефицит семян овощей, сертифицированных под экостандарты».

Напомним, с 1 января 2020 года в России вступил в силу федеральный закон об органической продукции, который определил принципы ее производства и стандарты маркировки. Теперь официальный знак в виде зеленого листка присваивается по итогам сертификации, а проводить ее могут лишь аккредитованные центры.