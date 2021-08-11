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Японцы восхитились результатами России на ОИ в Токио
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Японское агентство Kyodo посвятило материал торжественной церемонии чествования российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио, на Красной площади в Москве, в комментариях читатели рассказали о восхищении сборной России.
Издание пишет, что повсюду реяли государственные флаги России, а участники торжественной церемонии с подъемом пели государственный гимн, поздравляли и обнимали российских чемпионов, передает РИА «Новости».
«Хотя российская делегация и выступала в значительно сокращенном составе, ей удалось завоевать 20 золотых медалей, и по «золотому» зачету занять пятое место», – говорится в материале.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Прекрасно, молодцы!», – написал пользователь maypo.
«Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и ее международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир! Они мощно боролись!», – заявил pri.
«Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!», – отметил m_f.
«Я очень надеюсь, что Россия справится со всем этим допинговых скандалом и через четыре года в Париже выступит во всю мощь как полноценная национальная команда. Будем ждать!», – прокомментировал hihyoshi.
«Так что там с теми, кто говорил, что Россия в Токийской Олимпиаде участвовать не будет?!», – задался вопросом app.
Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете, но стала третьей по общему количеству медалей.
При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором».
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Японцы сочли несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде
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Японские читатели портала Yahoo News Japan выразили разочарование действиями судей, которые оценивали выступление художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио. По их мнению, оценка российских спортсменок была несправедлива.
«Художественная гимнастика – тот вид спорта, в котором маловероятно употребление спортсменами допинга. И если обвинить россиян в допинге не удается, взялись за оценки. А засудили Россию!» – написал пользователь zor, слова которого приводит ИноСМИ.
«Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?» – написала aij.
«Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки ей поставили слишком высокую оценку». Тем более, когда увидели, что выступавшая за ней русская все сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали», – пишет yon.
«У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сестры Аверины должны были взять два первых места», – отмечает tm1.
«После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно «засуживали», – пишет lov
«Выступления всех гимнасток были замечательными. И ничего выдающегося в выступлениях израильтянки не было! К тому же она еще так нелепо уронила ленту. Вообще детская ошибка!» – отмечает bir.
«А мне жалко спортсменов. Олимпийское движение все больше политизируется. Под оценками и результатами спортсменов все больше политики. Куда подевался олимпийский дух – дух честной борьбы? Кто у нас первая в фармацевтике держава? Конечно, Америка! Не удивлюсь, если выяснится, что ее атлеты используют не обнаруживаемые обычными тестами виды допинга!» – отмечает vis.
«Конечно, оценки личного первенства в художественной гимнастике вызывают сомнение. Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» – добавила yuk.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Стал известен результат допинг-проб российских олимпийцев в Токио
На Олимпиаде в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат, сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Он рассказал, что отбор проб делали каждый день. Кроме того, от спортсменов требовалось информировать о месте своего нахождения, передает РИА «Новости».
Напомним, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов.
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В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам
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«Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы, а не устраивать травлю», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат и политолог Алекс Векслер, комментируя претензии России к золоту израильской гимнастки Линой Ашрам.
«В Израиле все единодушно поддерживают победу нашей олимпийской чемпионки Линой Ашрам. Ее готовили хорошие тренеры, и по мнению судей, она показала лучшие результаты. Поэтому ее золото абсолютно заслуженное», – отметил бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
Векслер признается, что ему непонятно, почему россияне пытаются оспорить результаты. «Согласно оценкам судей, в двух из четырех видов победила Ашрам, в третьем победила Аверина, а в четвертом – была ничья. Да, было несколько ошибок, но в некоторых аспектах программа Ашрам была сильнее, чем у Авериной, о чем говорят и тренеры, и судьи. Причем было 15 судей из разных стран, и среди них не было ни одного еврея или израильтянина», – указал собеседник.
По словам Векслера, россиянам не нужно делать из проигрыша драму. «Нельзя постоянно выигрывать. Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы. Это же касается и русской музыкальной школы, например. Этим следует гордиться, а не устраивать травлю», – считает политолог.
«Если наша спортсменка получила больше баллов, нет сомнения, что Россия должна успокоиться и подумать, как придерживаться нормальных человеческих правил и не возвращаться к антисемитизму советского образца, потому что это ни к чему хорошему не приведет. От этого будет хуже только самой России», – убежден Векслер.
«Поэтому медаль остается у израильтянки. А российским гимнасткам следует готовиться к Играм 2024 года, чтобы в следующий раз выиграть у Ашрам», – заключил Векслер.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
В свою очередь тренер Ашрам Айелет Зуссман заявила, что «россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни». «Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – сказал Зуссман.
В то же время олимпийская чемпионка Алина Кабаева сочла
вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», – отметила она.
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
При этом, по ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны. «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, что «на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам – серебро». Об этом Венедиктов написал в Twitter.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что гегемонию России в художественной гимнастике остановили судейским беспределом.
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Тренер гимнастки Ашрам ответила на жалобы России из-за судейского скандала с Авериной
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Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику в России судейства Игр в Японии.
«Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – передает РИА «Новости» слова Зуссман.
Российская команда осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами
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«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.
«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.
Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.
То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».
При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.
Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».
После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.
За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.
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Познер счел санкции против России на Олимпиаде «заслуженными»
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Россия «заслужила» санкции, из-за которых сборная не смогла выступить на Олимпийских играх под флагом страны, заявил телеведущий Владимир Познер.
По его словам, «скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим». Познер заявил, что «разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране». Как утверждает Познер, «они все признаются, что допинг применялся, причем широко». «Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали», – приводит его слова «Матч ТВ».
«Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», – сказал он, добавив, что такое отношение российская сторона «заслужила».
По его мнению, «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним». Он выразил надежду, что «это урок, который мы усвоили». «Конечно, мы заслужили наказание», – сказал он.
«На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх–2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», – заявил Познер.
Познер отметил, что его ожидания по медальному зачету оправдались – он предполагал, что Россия будет либо на четвертом, либо на пятом месте. Познер полагает, что российские спортсмены «выступили примерно так, как могли», «можно быть удовлетворенными этими результатами».
В ситуации с гимнасткой Диной Авериной Познер обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет важную роль. Здесь, по его словам, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что могла быть замешана и политика. Он считает судейство несправедливым по отношению к российским гимнасткам, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
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Тимановская решила продать серебряную медаль Европейских игр 2019 года
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eВay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года.
Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году. Начальная стоимость лота составила 5 тыс. долларов. Пока им заинтересовался лишь один потенциальный покупатель, который принял эту ставку, передает РИА «Новости».
В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене
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Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.
Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».
«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
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Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
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Украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
Некоторые украинские СМИ, а также националисты обратили внимание на фото, сделав акцент на том, что Ласицкене, выступающая за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является сержантом ВСУ. Радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook легкоатлетки.
«Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?» – написала Merida Kalakhari, передает РИА «Новости».
«Если представляешь страну свою на соревнованиях, ты не можешь быть вне политики! Позор!» – возмутилась Olena Naumenko.
«Позор – военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! ...>Это не представительница Украины, это стыд Украины», – заявил Andriy Borodavko.
«Тебе лучше нанять на некоторое время пиарщика ... Потому что будет, как с (попавшим в базу скандального сайта «Миротворец» боксером Александром. – прим. ред.) Усиком... И, конечно, ждем видео с извинениями», – потребовал Volodymyr Hordiienko.
При этом многие пользователи поддержали Магучих, поздравив ее с олимпийской медалью.
«Умничка. Молодец!» - написал Макс Коротков.
«Держись! Ты лучшая!» – указал Дмитрий Грудницкий.
«Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!» – добавил Yurchenko Sergiy.
«Молодец!» – поддержал спортсменку Andre Ladnyuk.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Глава ОКР рассказал о флаге и гимне российских олимпийцев на ОИ в Пекине
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Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.
По его словам, ни один российский спортсмен, тренер или член делегации ОКР не нарушил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх в Токио. «Со стороны МОК в неофициальных контактах были только слова благодарности за четкое взаимодействие. Мы с нашими коллегами не один год проводим сложные с организационной точки зрения Игры. В Пхенчхане было еще сложнее. Здесь все было достаточно просто: наши спортсмены, тренеры, члены делегации – дисциплинированные люди, никто из них не нарушал те правила, которые были на нас возложены решением CAS», – сказал Поздняков.
Глава ОКР также подвел итоги Олимпиады в Токио. «Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали все возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту. Среди этих спортсменов – 334 представителя России. Наши спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года, когда я еще сам был участником Олимпиады», – сказал Поздняков.
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«Во время подготовки к Играм спортсмены проявили лучшие качества: терпение, мужество, граничащее с героизмом. Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», – сказал Поздняков.
По его словам, ОКР находится в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. «Решение таких вопросов – ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», – сказал Поздняков.
«В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», – отметил Поздняков.
Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.
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Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих
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Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую на Украине затравили за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Беленюк выразил уверенность, что Магучих – «патриот Украины», а также заслуживает того, чтобы ее считали героем. Он выступил против «травли ребенка, которой 19 лет». Он считает, что представители украинской делегации на Олимпиаде должны были заранее вести «разъяснительные мероприятия». По его мнению, Магучих «в состоянии эйфории искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», передает канал «Наш».
Напомним, темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк прошел в Раду по списку партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На ОИ–2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
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Глава ОКР оценил шансы российской сборной на ОИ в Париже
У сборной России есть хорошие перспективы показать на Олимпиаде в Париже еще более высокий результат, чем на Играх в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Учитывая количество серебряных медалей, у нас хорошие перспективы сделать следующий шаг в Париже. Меня приятно удивили организаторы Игр, все лучше, чем ожидалось», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он признался, что доволен пятым местом национальной команды в медальной зачете Олимпийских игр в Токио.
«Пятое место по итогам Олимпийских игр? Конечно, я доволен», – сказал он.
В целом сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей.
При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.
Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная России завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.
Огонь Олимпиады-2020 потушен, сообщает РИА «Новости».
Ранее олимпийский флаг был передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.
В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.
В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.