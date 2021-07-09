ФМБА анонсировало клинические исследования своей вакцины от COVID-19

Доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата. Подготовлен пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I-II фазы, который в конце июня был внесен в Министерство здравоохранения РФ», – сообщила руководитель ФМБА Вероники Скворцова, передает ТАСС.

По ее словам, ФМБА полностью готово к проведению клинических исследований и планирует в ближайшее время к ним приступить.

В то же время в ФМБА сообщили, что вторая фаза клинических исследований препарата от коронавируса «Мир-19» должна завершиться к середине августа. «Окончание II фазы клинических исследований планируется к середине августа 2021 года, и в случае подтверждения эффективности препарата у больных с новой коронавирусной инфекцией препарат будет подан на регистрацию», – сказала Скворцова.

«Мир 19» – этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик – «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал об уникальности первого российского препарата от коронавируса «Мир-19».

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