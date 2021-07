Гордон рассказал об ужасном состоянии украинских поездов В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО Пушков отреагировал на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников 8 июля 2021, 08:37 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого об отсутствии союзников у Киева. Чалый заявил, что у Украины нет союзников, при этом в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя. Он уточнил, что союзниками считает «тех, кто готов с тобой рядом умирать и оказывать военную помощь», передает РЕН ТВ. Также украинский экс-посол выразил мнение, что при военном конфликте с Россией страна может рассчитывать лишь на дипломатическую и финансовую поддержку. На эту Пушков написал в Telegram, это экс-дипломат дал «на редкость реалистичную оценку геополитического положения Украины». «Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину», – добавил сенатор. По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они у него есть. «Украина на деле – одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее», – заключил Пушков. Отметим, что ранее в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был подтвержден тезис о том, что Украина в будущем сможет стать членом Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления страны в альянс в документе не оговаривались. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев «провел достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России. Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.

Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2» 7 июля 2021, 11:35

Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени. По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф». «Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко. Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным. Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно». Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса. Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. На Украине разработали новую парадную обувь для женщин-военнослужащих 7 июля 2021, 16:08 Текст: Евгения Шестак

Минобороны Украины разработало новый образец обуви для женщин-военнослужащих к параду в День независимости на фоне скандала из-за туфель на каблуках, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. «Мы разработали в течение прошлой недели новый образец туфель. Во-первых, у них есть шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы. Во-вторых, наличие шнуровки позволяет учитывать разную полноту стопы у людей... И мы сделали намного меньшим каблук. Я надеюсь, что мы в течение ближайшего времени сможем изготовить эту экспериментальную обувь в необходимом количестве для комплектации именно этой «коробки» женщин-военнослужащих», – цитирует РИА «Новости» Тарана. По его словам, при положительном опыте использования этой обуви Минобороны примет ее на обеспечение для остальных женщин-военнослужащих. Также Таран добавил, что после общения с участницами военного парада выяснил, что парадная обувь у них действительно неудобная. «Сейчас после разговоров с женщинами-военнослужащими мы выяснили, что, во-первых, эти туфли сваливаются с ноги во время ходьбы. Во-вторых, у них действительно высокий каблук, не позволяющий комфортно идти женщине в строю», – сказал он. При этом министр указал, что приказ о парадной форме женщин-военнослужащих, в том числе туфлях на каблуке, был принят еще в 2017 году. Ранее вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал. Министерство опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО. Министр обороны Андрей Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца. Стало известно о желании основателя Blackwater создать ЧВК на Украине 8 июля 2021, 01:25

Фото: CNBC/Youtube

Текст: Антон Антонов

В 2020 году основатель американской частной военной компании Academi (Blackwater) Эрик Принс хотел создать ЧВК на Украине, сообщают СМИ. Time ссылается на документы, попавшие в распоряжение журнала. В плане, датированном июнем 2020 года, предлагалось набрать в ЧВК военных, которые участвовали в конфликте в Донбассе. Также Принс хотел построить на Украине новый завод по производству боеприпасов». Кроме того, он собирался объединить украинские авиационные и аэрокосмические предприятия в «консорциум, который мог бы конкурировать» с компаниями «наподобие» Boeing и Airbus, передает ТАСС. В Киеве Принса считали лицом, близким Дональду Трампу, который был тогда президентом США и назначил сестру Принса министром образования. Однако у украинской стороны вызывало подозрение сотрудничество Принса с Андреем Деркачем и Андреем Артеменко, которых подозревали в «российском вмешательстве» в выборы в США. Сами Деркач и Артеменко подтвердили работу с Принсом, передает РИА «Новости». Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков также подтвердил встречу с Принсом 23 февраля 2020 года. Кроме того, встречу с Принсом подтвердил глава администрации Зеленского Андрей Ермак. План Принса для оборонной индустрии Украины предполагал инвестиции и прибыли до 10 млрд долларов. По оценке журнала, Принс мог занять ведущую роль в конфликте в Донбассе. Time считает, что планы Принса не были реализованы, поскольку Трамп проиграл новые выборы. О том, каково состояние предложенных Принсом проектов сейчас, информации нет. Сообщается, что в 2019 год Принс участвовал в тендере на покупку авиационного предприятия «Мотор Сич». Артеменко считает, что это могло привести к интеграции украинских авиатехнологий с российскими. Новиков заявил, что в Киеве через Принса хотели наладить отношения с администрацией Трампа. Напомним, сообщалось, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. Зеленский понадеялся на новый сигнал по членству Украины в НАТО 7 июля 2021, 11:15 Текст: Евгения Шестак

Украина рассчитывает в 2023 году получить новый сигнал по членству в НАТО, а в ближайшее время – конкретный перечень необходимых для реализации реформ, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Уже сегодня мы хотели бы получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу, к интеграции с альянсом. Мы хотели бы иметь согласованные с НАТО критерии, маркеры, по которым будут в дальнейшем оценивать успешность реформ и готовность Украины к членству», – цитирует ТАСС Зеленского. По его словам, ему известно, что сейчас обсуждается идея проведения саммита НАТО в 2023 году в Вильнюсе. «Мы будем приветствовать, если братская Литва выступит хозяином этого мероприятия и если в рамках него что-то новенькое продемонстрируют Украине страны НАТО», – сказал он. Также Зеленский призвал НАТО не забывать о «ключевом аспекте» саммита в Бухаресте 2008 года о том, что Украина со временем станет членом альянса. При этом президент признал, что главным на этом пути для Украины является реализация необходимых реформ, которую он пообещал ускорить. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. В Киеве задержали открывшего огонь по полицейским голого мужчину 7 июля 2021, 12:54 Текст: Алексей Дегтярев

Правоохранители в Киеве задержали стрелявшего по полицейским мужчину. Мужчина открыл огонь по полицейским в среду, он сумел ранить одного правоохранителя, и одного гражданского, по предварительным данным, он вел стрельбу из охотничьего ружья, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские телеканалы. Подозреваемый начал стрельбу из-за того, что у него пытались отобрать квартиру по решению суда. Отмечается, что мужчину задержали голым. «Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского, после чего закрылся в квартире жилого дома на Голосеевском проспекте и совершил там поджог», – сообщили в МВД страны. Глава полиции Киева Андрей Крищенко объяснил, что конфликт произошел между старым и новым собственником квартиры. Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел на Голосеевском проспекте Киева. Партия Зеленского решила равняться на Компартию Китая 8 июля 2021, 04:59 Текст: Антон Антонов

Партия «Слуга народа» считает, что необходимо перенимать опыт Коммунистической партии Китая, заявил глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Арахамия заявил, что у его партии и КПК принципы во многом совпадают, так как обе политические силы стремятся служить народу. Арахамия указал, что КПК представлена в каждом населенном пункте Китая, «этот опыт непременно нужно перенимать», передает ТАСС. «Синьхуа» сообщает, что впечатление на Арахамию произвела книга «Си Цзиньпин о государственном управлении», которую глава фракции «Слуги народа» прочитал на русском языке. Арахамия собирается содействовать изданию этой книги на украинском языке, чтобы «украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики». Он считает, что «китайское чудо» стало результатом политики КПК, Киев хочет перенять ее опыт в экономике. Для него сообщения о том, что в Китае за несколько дней возвели больницу, а за несколько месяцев – мост, звучат как фантастика, поскольку на Украине за это время могут максимум подготовить техническую документацию. Напомним, Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. На Украине согласовали список санкций в отношении Белоруссии 7 июля 2021, 14:43 Текст: Евгения Шестак

Правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии для последующего их утверждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. На заседании украинского правительства было принято соответствующее распоряжение под названием «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссии», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины собирается попросить мировых лидеров признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. В Москве заявили о попытке Зеленского отвлечь внимание от невыполнения Минска – 2 7 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о создании еще одного формата переговоров по Донбассу являются очередной попыткой отвлечь внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений, заявил информированный источник в Москве. «Подобные заявления – это очередная попытка отвлечь внимание от невыполнения Киевом минских соглашений. Надо просто реализовывать то, что написано в минском «комплексе мер»: дать Донбассу особый статус, предоставить амнистию его жителям, снять экономическую и гуманитарную блокаду региона. Все это зависит только от политической воли Киева», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, пока украинские власти «занимаются только мегафонной дипломатией. В контактной группе и «нормандском формате» это не обсуждается». Ранее Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом». Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским 7 июля 2021, 11:41 Текст: Евгения Шестак

В Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, ранения получили двое полицейских, сообщили СМИ. По данным украинского «24 канала», инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Мужчина несколько раз выстрелил в стражей порядка, а затем закрылся в квартире одного из домов, расположенных на проспекте. Полицейские объявили спецоперацию «Гром». Спецназ готовится к штурму квартиры, где забаррикадировался злоумышленник. В пресс-службе полиции города агентству «РБК-Украина» подтвердили информацию о спецоперации. Ранее полицейские задержали жителя города Кириши в Ленинградской области, который открыл огонь по машинам с балкона своей квартиры. Гордон рассказал об ужасном состоянии украинских поездов 8 июля 2021, 08:25 Текст: Евгения Шестак

Украинский журналист Дмитрий Гордон ужаснулся состоянию поездов железнодорожного перевозчика «Укрзализныця», отметив, что никаких реформ в структуре так и не проводилось. По его словам, огромное количество поездов в XXI веке «в цивилизованной европейской стране» не оснащено кондиционерами. «Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри», – указал он в эфире телеканала «Украина 24». Государственный перевозчик, который должен приносить доход в бюджет, является «насквозь убыточным», добавил Гордон. По его словам, в «Укрзализныце» «ворье на ворье и ужас». Также журналист заявил, что комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом «Укрзализныцы», оценила состояние компании как преддефолтное: «все изношено, распродано, украдено», указал он. При этом количество грузовых и пассажирских перевозок резко сократилось, пути оказались разбиты и не могут справиться с потоком, их следует заменить, а «поезда – сплошная рухлядь», перечислил Гордон главные проблемы в этой области. По его словам, даже в «элитных» поездах, таких как «Интерсити», в первом классе пахнет туалетом на весь вагон. Он уверен, что никаких реформ в «Укрзализныце» так и не проводилось, однако члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен. Ранее советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад». Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом». В «Слуге народа» призвали принять закон о легализации оружия 8 июля 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

На Украине нужно принять закон, регулирующий легальный оборот гражданского огнестрельного оружия, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дануца. Сейчас на рассмотрении Верховной рады находится законопроект, в котором утверждается, что огнестрельное оружие «является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту», передает РИА «Новости». Дануца в эфире канала «Украина 24» заявил, что в его стране сейчас «оружие является легальным, но не является законным», поскольку «это все легализовано приказом министерства внутренних дел». По его словам, «принятие закона необходимо», так как на Украине свыше 1 млн «легальных стволов» – в основном «охотничьи оружия». В марте Рада уже отклонила законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Оппозиция считает, что жители страны пока не готовы к свободному ношению огнестрельного оружия, опасается обострения криминогенной обстановки и ситуации в стране. Сейчас на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Короткоствольное оружие травматического характера разрешено судьям, помощникам депутатов Рады, журналистам, добровольным народным дружинникам. Весной на Украине расформировали все подразделения контроля за оборотом оружия из-за тотальной коррупции. Проверка выявила более 2 тыс. нарушений при выдаче разрешений на оружие В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58 Текст: Евгения Шестак

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». По его мнению, у Киева ранее были хорошие отношения с ФРГ, Францией и Венгрией, но в настоящее время эти государства стали оппонентами Украины. Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.