Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
Женщина пострадала при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области
Женщина получила множественные осколочные ранения после атаки беспилотника на автомобиль в Белгородском районе, сейчас ей оказывают медицинскую помощь, губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале заявил, что инцидент произошел на участке дороги между Красным Октябрем и Бессоновкой. В результате атаки пострадала женщина, находившаяся в машине.
По словам губернатора, «дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Бригада СМП доставляет пострадавшую со множественными слепыми осколочными ранениями руки и ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается».
Глава региона также сообщил, что у автомобиля выбиты стекла и поврежден кузов в результате удара беспилотника.
Ранее Гладков сообщил, что в городе Валуйки украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль, пострадал мирный житель. Напомним, ранее он сообщил, что в Белгородскую область от атак ВСУ пострадали три мирных жителя.