Неизвестные подожгли букву V на стеле Кисловодска

Tекст: Ольга Иванова

Неизвестные подожгли букву V на стеле при въезде в Кисловодск, возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». По информации прокуратуры Ставропольского края, инцидент произошел утром 11 мая: неизвестный с помощью горючей жидкости поджег одну из букв на стеле. В ведомстве подчеркнули, что дело возбуждено по статье о вандализме, совершенном по мотивам политической, идеологической или национальной вражды.

Ранее буква V на объекте была украшена георгиевской лентой и триколором. Ход расследования находится на контроле прокуратуры региона, заявили в пресс-службе.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что уже установлена временная буква V на месте поврежденной: «Уже установили на месте сожженной подлецами символичной буквы V временную букву. Спасибо мастерам. В самое ближайшее время сделаем и установим постоянную конструкцию и отремонтируем поврежденные участки стелы», – написал он в своем Telegram-канале.

Это не первый подобный случай. В мае 2024 года за поджог буквы V на той же стеле суд приговорил жителя города к пяти годам колонии общего режима и штрафу более 1,5 млн рублей, а его знакомого – к полутора годам лишения свободы. Тогда ущерб администрации Кисловодска составил более 127 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

