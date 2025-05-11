Песков отверг идею размещения европейских миротворцев на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Россия не примет идею о присутствии европейских миротворцев на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». «Нет, мы не можем (принять европейских миротворцев)», – подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков уточнил, что украинская сторона избегала переговоров по урегулированию, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало свою готовность к ним. По его словам, Москва рассчитывала, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на Киев и подтолкнуть украинские власти к диалогу.

Песков также отметил, что процесс достижения урегулирования сложен, каждая деталь крайне важна для будущего России и Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин делает все возможное для поиска дипломатического решения, однако при отсутствии такой возможности Россия продолжает военную операцию.

Комментируя вопрос о вступлении Украины в НАТО, Песков заявил в интервью ABC News, что Россия не может допустить размещения военной инфраструктуры альянса рядом со своими границами, сообщает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.