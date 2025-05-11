Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
Песков отверг идею размещения европейских миротворцев на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна на присутствие европейских миротворцев на Украине и не рассматривает такой вариант.
Россия не примет идею о присутствии европейских миротворцев на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». «Нет, мы не можем (принять европейских миротворцев)», – подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Песков уточнил, что украинская сторона избегала переговоров по урегулированию, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало свою готовность к ним. По его словам, Москва рассчитывала, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на Киев и подтолкнуть украинские власти к диалогу.
Песков также отметил, что процесс достижения урегулирования сложен, каждая деталь крайне важна для будущего России и Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин делает все возможное для поиска дипломатического решения, однако при отсутствии такой возможности Россия продолжает военную операцию.
Комментируя вопрос о вступлении Украины в НАТО, Песков заявил в интервью ABC News, что Россия не может допустить размещения военной инфраструктуры альянса рядом со своими границами, сообщает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.