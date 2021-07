В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США Россия призвала учитывать ядерное оружие Британии и Франции в переговорах по безопасности Госдеп: США и Россия обсудили новый формат контроля за ядерным оружием 28 июля 2021, 18:19

Фото: The Ministry of Med/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Российская и американская делегации на консультациях по стратегической безопасности в Женеве обсудили текущие угрозы в сфере безопасности и перспективы контроля над ядерными вооружениями, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового (режима) контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности», – цитирует заявление Прайса РИА «Новости». Также в Госдепартаменте сообщили, что делегации условились вновь встретиться в сентябре. В промежутке между консультациями планируется провести неформальные консультации «с целью определения тем для экспертных рабочих групп на второе пленарное заседание», добавили там. В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Фото: Bsee/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. США отказались отвечать на запросы России по кибератакам 28 июля 2021, 09:46

Фото: Silas Stein/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года – 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». В то же время дипломат отметил, что эксперты профильных ведомств России и США уже начали активно контактировать по кибербезопасности, Москва надеется на всесторонний подход к проблеме. «Что касается непосредственно реализации достигнутой в Женеве договоренности, то при координации Советов Безопасности двух стран эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали активно контактировать. В процесс вовлечены и представители специализированных структур по реагированию на вызовы в цифровой среде, в том числе российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. И это очень важно», – сказал Антонов. «Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», – добавил посол. «В любом случае надеемся, что регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности. Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», – добавил Антонов. В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений. Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту. В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. Байден заявил о «попытках России вмешаться» в выборы–2022 в США 27 июля 2021, 23:27

Фото: Biden Campaign/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что Россия якобы пытается «вмешиваться». в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование, передает ТАСС. Говоря о саммите с президентом России Владимиром Путиным, Байден заявил, что у главы российского государства в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит, – приводит РИА «Новости» слова президента США. – Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней». «Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – сказал Байден. Затем он тут же поправился: «(Восьмая) из самых больших в мире?». Кроме того, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой». Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски 28 июля 2021, 04:10

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, заявил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как заявил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и России по Арктике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Антонов назвал условие исключения США из списка недружественных стран 28 июля 2021, 10:01

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Если США хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, они должны пересмотреть свои подходы к Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов заявил, что «пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, ставших генератором нестабильности в двусторонних отношениях», передает РИА «Новости». «Не надо ставить телегу впереди лошади. Нами дана объективная и справедливая оценка политике США, которая проводилась в отношении России все последние годы. Такого обращения с собой мы терпеть не намерены», – добавил он. При этом Москва постоянно доносит до коллег в Вашингтоне, что она открыта к «конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона». «Как она (американская сторона) откликнется на это, будем судить по конкретным делам в контексте реализации пониманий, достигнутых на Женевском саммите», – добавил посол. Он также сказал, что ему не известно о том, чтобы США просили исключить их из этого списка: «В итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня содержался призыв к России отменить решение о внесении США и Чехии в список недружественных государств. Насколько мы понимаем, это и есть официальная американская реакция. О каких-то обращениях на сей счет по двусторонним каналам нам неизвестно». «Думаю, коллеги прекрасно осознают, что указанный перечень стал закономерным следствием враждебных действий по ухудшению условий работы российских диппредставительств в США. В нелепой «охоте на ведьм» Вашингтон резко ужесточил процедуру выдачи виз. Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч соотечественников. Регулярно осуществляются массовые высылки российских дипломатов. Нам закрыт доступ в собственные дома с тех пор, как американские власти по-гангстерски прибрали к рукам шесть дипломатических объектов, являющихся государственной собственностью России и обладающих иммунитетом», – заявил Антонов. В ответ на санкционную агрессию Москва была вынуждена «предпринять контрмеры, встречно выслав американских дипломатов и запретив дипмиссиям США, как «недружественному государству», нанимать граждан России и третьих стран». «К слову, наша формулировка семантически не столь радикальна, как у американцев. Россия еще в августе 2017 года на законодательном уровне была объявлена «противником Америки». Аналогичным враждебным восприятием нашей страны пронизаны основополагающие доктринальные документы США, подающие самостоятельный российский курс в качестве угрозы нацбезопасности», – заключил Антонов. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Сообщалось, что к концу мая чешское посольство в Москве сократит 79 сотрудников. В июле в Кремле оценили возможность расширения списка недружественных стран. Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США 28 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден. Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден. Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС. При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов. Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование. Россия и США начали переговоры по стратегической стабильности 28 июля 2021, 10:45

Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Текст: Алина Назарова

Консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили источники в американской и российской делегациях. Встреча проходит в развитие договорённостей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман, передает РИА «Новости». В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности. США отказались от предложения России обнулить ограничения по диппредставительствам 28 июля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Москва предложила Вашингтону обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Продолжается работа по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». По его словам, в госдепартаменте не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности. «Однако эта поэтапность на поверку сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам. А решение вопросов, которые интересуют нас, коллеги стремятся отложить на потом. Такой подход неприемлем», – сказал посол. «Вы заинтересованы в одном, мы заинтересованы в другом. Надо составлять график взаимной увязки. Это обычный способ ведения дел. К сожалению, мы здесь такого способа пока не видим», – констатировал посол. «Сейчас американцы принялись сетовать на всех уровнях по поводу упомянутого запрета на найм местного персонала. Настойчиво ставят вопрос о безоговорочной выдаче виз тем, кого они будут командировать в Россию на замену увольняемым россиянам. Мы не против, но при обязательном условии, что будут прекращены попытки выхолащивания нашего дипприсутствия в США», – заключил посол. Кроме того, указал Антонов, США вновь отказались возвращать отнятую российскую дипсобственность. «Позитивных новостей нет. Данный вопрос жестко ставится российской стороной на всех встречах. Женевский саммит не исключение. Мы настаиваем на том, чтобы нам вернули дипсобственность без каких-либо условий. Недавно имели возможность вновь заострить эту проблему в беседах с высокопоставленными представителями администрации. Но в ответ услышали категорическое «нет», – сказал Антонов. Он также сообщил, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз. «В общей сложности в очереди на продление истекших виз находятся порядка 60 российских сотрудников (с членами семей – около 130 человек), включая советников-посланников. Люди не могут выехать из США на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Мы неоднократно предлагали пойти на взаимное годичное продление виз, но американцы заматывают этот вопрос», – сказал Антонов. По его словам, у некоторых сотрудников есть визы, а у членов их семей – нет, и непонятно, как это соотносится с проповедью семейных ценностей. Кроме того, в декабре 2020 госдеп ввел в одностороннем порядке трехлетний лимит на командировки сотрудников в обеих странах, причем к другим странам таких ограничений нет, напомнил Антонов. При этом еще от 24 работников диппредставительства России потребовали уехать до 3 сентября 2021 года, никак этого не объяснив, добавил он. «Успокаивая нас и изображая уступчивость, в госдепе заверяли, что будут оперативно выдавать визы сменщикам наших коллег. Но в реальности большинство сотрудников из этого пресловутого списка будут вынуждены уехать без замен, поскольку выдача американских разрешений на въезд парализована. Оформление виз по-прежнему замыкается Вашингтоном на обременительные схемы разменов, которые происходят крайне медленно из-за существенных различий в структурах диппредставительств двух стран», – сказал Антонов По его словам, Россия готова рассмотреть заявки США на визы для новых сотрудников взамен уехавших, но времени остается мало. Все рассмотрение будет идти на принципе взаимности, подчеркнул он. В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США 28 июля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США», – цитирует Пескова ТАСС. ПО его словам, неоднократные расследования в США «подтверждают, что Россия никогда не вмешивалась». «Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что Заявление Байдена расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении. Россия и США могут привлечь Британию и Францию к договоренностям по вооружениям 28 июля 2021, 09:20 Текст: Алина Назарова

Москве и Вашингтону придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Великобритания и Франция, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции. Они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. Особую актуальность этот вопрос приобрел в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40%, до 260 единиц», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». Дипломат добавил, что Россия готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. «Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами», – сказал Антонов. «В основе нашего предложения по выработке так называемого нового уравнения безопасности лежит учет всего спектра наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении, способных решать стратегические задачи. Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара. Тех, которые могут «дотянуться» до целей на национальной территории противоположной стороны», – добавил посол. По его словам, также важно уделить внимание перспективным технологиям, которые позволяют решать стратегические задачи без использования ядерного оружия. «Давно назрело обсуждение противоракетной проблематики. Тем более что принцип неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями зафиксирован в преамбуле продленного в феврале этого года ДСНВ. Среди других приоритетов - обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира», – сказал посол. «Американцам наши инициативы также известны. Соответствующие соображения переданы Вашингтону еще в 2020 году», – подчеркнул посол. В Женеве в среду пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первые с момента саммита глав двух государств в июне. Ранее в МИД рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности. В Госдуме оценили заявления Байдена о «вмешательстве» России в будущие выборы США 28 июля 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Заявление президента США Джо Байдена о якобы вмешательстве России в предстоящие в 2022 году американские выборы расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. «Новые обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве в выборы в США, теперь уже 2022 года, выглядят как попытка Вашингтона завуалировать собственное вмешательство в выборы в России. Джо Байден по традиции не привел ни одного примера российского вмешательства во внутренние дела США», – указал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне. Он добавил, что в отличие от американской администрации Россия всегда предоставляет конкретные доказательства вмешательства в наши выборы. «Комиссия в ежедневном режиме фиксирует такие попытки и только за последнее время направила соответствующие материалы в ЦИК, МИД и Генпрокуратуру России. Информация о внешнем вмешательстве была предоставлена также нашим партнерам по ОДКБ», – отметил Пискарев. Он добавил, что выступление Джо Байдена расценивается как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении. Ранее Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа. Шойгу заявил о создании США очагов напряженности вокруг стран ШОС 28 июля 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Вашингтон создает вокруг стран ШОС долгосрочные очаги напряженности с труднопрогнозируемым сценарием развития событий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС. «Вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряжённости с труднопрогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости». По его словам, государствам региона «Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО». «Формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развертывание системы противоракетной обороны и её сопряжение с ударными средствами», – сказал Шойгу. Он напомнил, что в министерстве обороны неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и ее направленность против России и Китая. «Ситуация осложняется еще тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развёрнут и в Азии», – добавил Шойгу.