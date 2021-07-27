В МИД рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности

Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы им уже передали на бумаге (предложения) и в процессе подготовки к встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не во всем подходы сторон совпадают. «Это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива», – добавил замминистра.

По его словам, Россия надеется на встрече в Женеве по стратегической стабильности понять, насколько серьезен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу. «Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьезный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты. То, что мы слышали до сегодняшнего дня, в принципе изучено нами со всем вниманием, но однозначных выводов или ответов на тот вопрос, о котором я только что сказал, мы не делаем. Может быть все», – отметил Рябков.

Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве «разойдутся». «Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперед, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас», – добавил замминистра.

Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля.

Ранее Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Предполагается, что Дженкинс возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности.

Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.