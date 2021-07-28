ОАК назвала место производства новейшего истребителя Checkmate Эксперт: Дегтяреву удалось восстановить доверие Москвы к Хабаровскому краю 28 июля 2021, 19:15 Текст: Андрей Резчиков

«Своим визитом в край и встречей с Дегтяревым Мишустин символически закрепил достижения врио губернатора. Теперь Дегтяреву есть с чем идти к избирателям в сентябре. В своей предвыборной повестке он делает акцент на крупные социальные проекты», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук, комментируя итоги поездки премьера-министра РФ в Хабаровск. «Визит Михаила Мишустина в Хабаровск можно считать успешным для врио главы региона Михаила Дегтярева. Их встреча показала, что в Москве доверяют новым краевым властям. Свидетельством тому стало выделение дополнительных средств на достройку детской поликлиники в Комсомольске-на-Амуре. Поликлиника оставалась одним из местных долгостроев, ситуацию вокруг нее в прошлом году называла плачевной Счетная палата», – говорит эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. «И именно Дегтяреву доверили завершить строительство объекта, на что дополнительно выделены средства из федерального бюджета, – пояснил эксперт. – Причем Мишустин, образно говоря, забросил удочку, сказав, что поликлинику будут открывать в 2023 году и что на ее открытие Дегтярев непременно должен приехать, кем бы он к тому времени ни работал». Кроме того, Мишустин напомнил, что поликлиника превратилась в долгострой по вине проектировщиков, добавил Склянчук. «Это намек на то, что Дегтярев сейчас исправляет ошибки предшественников. Вместе с тем, постоянно оглядываться назад было бы неправильно», – уверен собеседник. «Сейчас самое важное – удовлетворить запрос жителей региона на создание новых рабочих мест. Во время визита Мишустина как раз разговор и зашел о нескольких таких проектах. В регионе предполагается открыть крупный почтовый узел для пересылок грузов и почтовых отправлений. По словам Склянчука, еще одной важной задачей остается транспортная доступность Дальнего Востока. «В этом отношении уже были приняты решения о субсидировании авиаперевозок. Другой точкой «соприкосновения» региона с федеральным центром становится строительство социальных объектов в рамках нацпроектов и поручений президента Путина. В целом ясно, что доверие федерального центра к Хабаровскому краю восстановлено. Теперь важно не подвести это доверие. Для этого Дегтяреву нужно довести до ума незавершенные проекты, а также обеспечить стабильное спокойное управление регионом», – уверен собеседник. «Дегтярев уже пережил первую стадию отрицания со стороны жителей, которое ощущалось год назад. Оппозиция пыталась говорить о его недостатках, муссировали какие-то мелочи, вроде тембра его голоса или невербальных вещей. Но такие методы не помогли. В итоге общественно-политическая жизнь в крае нормализовалась, то есть новому руководителю удалось заручиться доверием хабаровчан, а ведь здесь народ особый – это люди, не терпящие фальши», – указал эксперт. «Дегтярев выбрал наиболее уместный стиль поведения – дал понять, что он надежен как губернатор, как лидер. Выбрал путь близости к народным чаяниям. Например, во время доклада премьер-министру Дегтярев демонстрировал знание всех проблемных социальных объектов края. Он наизусть помнит все, вплоть до конкретных адресов, до номеров подъездов по расселению аварийного жилья», – считает Склянчук. «Часто региональные власти ведут большое количество важных проектов, но узкая информированность об этом не конвертирует эти дела в рейтинги доверия. В этом отношении Дегтярев с максимальной пользой использовал визит Мишустина. Он публично выразил благодарность федеральному центру за внимание к региону. А благодарить есть за что, в край направлен беспрецедентный объем средств», – напомнил эксперт. Дегтярев демонстрирует максимальную непосредственность в общении с хабаровчанами, он проводит еженедельные радиоэфиры, благодаря чему информация о переменах в регионе «доходит до широкого круга людей», добавил Склянчук. «Если Дегтярев заслужит доверие избирателей и выиграет на предстоящих осенью выборах, то он сможет переходить к программам развития края», – ожидает эксперт. В среду глава правительства Михаил Мишустин в рамках поездки на Дальний Восток прибыл в Комсомольск-на-Амуре. В ходе визита он встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Премьер заметил, что в Комсомольске ему удалось побывать на важнейших, градообразующих предприятиях города – судостроительном и авиационном заводах. Кроме того, Мишустин осмотрел строящийся детский больничный комплекс.

Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание» 28 июля 2021, 11:05

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги». Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости». «Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot. «Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa. Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard. По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic. «Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus. Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Саблисты США отказались выходить на матч со сборной России 28 июля 2021, 09:14

Фото: REUTERS/Leah Millis

Текст: Дмитрий Зубарев

Мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио, сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов. Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко ранее потерпели поражения в командном турнире от сборных Германии и Египта. Сборная России должна была встретиться с американцами и разыграть 7-8 места. «Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», – передает РИА «Новости» слова Глотова. Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире. Теннисист Медведев резко ответил провокатору на ОИ 28 июля 2021, 08:45

Фото: Michael Kappeler/DPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста в микст-зоне после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фоньини. Во время общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости». На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

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«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – сказал Медведев, парируя реплику и обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF). Напомним, во время против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт. «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?», – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком. После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч. Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста. Отметим, что в апреле Медведев болел коронавирусом. Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа 28 июля 2021, 08:26

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алина Назарова

Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne. По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости». «В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук. Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода. Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Увольнения Хомчака и Авакова – звенья одной цепи 27 июля 2021, 22:00

Фото: mil.gov.ua

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Увольнение Руслана Хомчака с поста главы Вооружённых сил Украины стоит в одном ряду с отставкой Арсена Авакова с должности руководителя МВД», – пояснил политолог Константин Бондаренко, комментируя масштабную кадровую ротацию, осуществляемую украинским президентом Владимиром Зеленским. «Глава государства Владимир Зеленский расставляет на все главные посты не назначенцев каких-либо групп влияния, а людей, преданных лично ему и только ему. Сюда же можно отнести увольнение и главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, а также отставки в СБУ», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Аналитик рассказал, что министр обороны на Украине превратился в интенданта, который занимается лоббированием выделения бюджетных средств для армии, ее обеспечением, тогда как глава ВСУ командует непосредственно военными операциями. «На практике же деятельность Хомчака и Тарана много где пересекалась, поэтому еще одной причиной отставки стала попытка делать полномочия и борьба за влияние на бюджетные средства», – добавил эксперт. Кроме того, он заметил, что 54-летний Хомчак и 66-летний Таран – это люди разных взглядов, что также способствовало разжиганию конфликтов. Бондаренко напомнил, что в феврале Хомчак, командующий Воздушными силами Сергей Дроздов и начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук подали в суд на Минобороны. Военные оспаривали вынесенные в ноябре прошлого года министром обороны Андреем Тараном строгие выговоры по результатам служебного расследования. Причины дисциплинарных взысканий и содержание служебной проверки не назывались. Корнийчук и Хомчак подали жалобы в Окружной административный суд Киева, а Дроздов – в Винницкий суд. Все трое высокопоставленных военных заявили, что отказываются выполнять ряд приказов Тарана. «Тот скандал был просто поводом. Не будь его, нашлись бы другие «возбудители», приведшие в итоге к тому, что натянутые отношения двух генералов стали достоянием общественности и дали курс на увольнение одного из них», – пояснил аналитик. Руслан Хомчак был уволен с поста главнокомандующего Вооруженных сил в рамках кадровых изменений в Минобороны и в секторе безопасности, заявил во вторник Зеленский. Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, указал президент. По его словам, ротации проводятся для улучшений в сфере обороны: от подготовки гособоронзаказа до командования военными «на передовой». При этом, пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров высказался более предметно: Хомчак уволен из-за постоянных конфликтов с Тараном. По словам Никифорова, «Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака», но между Минобороны и ВСУ должна быть «синергия», которой пока нет. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтверждал ранее, что конфликт Хомчака и Тарана вызван тем, что у военачальников пересекаются полномочия, а их решения по многим вопросам противоречат друг другу. По его словам, решить этот вопрос можно, только законодательно разделив сферу влияния обеих должностей. «Пока это не урегулировано, во главе этих ведомств можно поставить хоть лучших друзей, но через неделю они станут худшими врагами. В профильном комитете Верховной рады тоже это понимают, задача на этот год – разграничить их полномочия на законодательном уровне», – указывал Арестович. Во вторник Хомчак был назначен на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности вместо уволенного Михаила Коваля. Хомчак пробыл на посту главы ВСУ чуть больше двух лет. Ранее он командовал группировкой украинских военных подразделений «Сектор «Б», принимавших активное участие в вооружённом конфликте в Донбассе, в частности – в боях за Иловайск. В апреле Хомчак назвал Россию «исконным врагом» Украины. Об этом говорилось в обращении главкома ВСУ, опубликованном пресс-службой Генштаба. Что касается Валерия Залужного, то он родился в Новограде-Волынском Житомирской области в 1973 году. Окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища и Национальную академию обороны. Последние два года командовал войсками оперативного командования «Север». США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Фото: Bsee/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма 27 июля 2021, 22:54 Текст: Антон Антонов

Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt. Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы». «Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода». Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат от КПРФ не признал Крым российским 28 июля 2021, 14:25

Фото: msk.kprf.ru

Текст: Мария Бобылева

Вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Видео с коммунистом появилось в Telegram-канале «Заборовский». Ролик сопровождает подпись: «Вопрос, выводящий предателей на чистую воду». «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Автор поста, комментируя ответ депутата, добавил: «Член КПРФ, скандалист Бондаренко считает, что Крым не принадлежит России? Мельчает нынче «коммунист». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Опубликовано видео нападения Барецкого на мужчину в платье во «ВкусВилле» 28 июля 2021, 03:20

Фото: Стас Барецкий/Youtube

Текст: Антон Антонов

Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье. В комментариях в Сети высказывается мнение, что конфликт был постановочным. В сети опубликована видеозапись инцидента. Барецкий напал на мужчину в зеленом парике и женском платье. «Ты че, бананы покупаешь? Что вы здесь развели? У вас магазин для геев?» – принялся кричать шоумен. Он напал на мужчину, повалил того на пол, облил пивом из банки. Сам Барецкий заявил, что «увидел эту гадость – мужчину в женском платье», из-за чего его «передернуло». «Этот *** покупал бананчик и творожок обезжиренный. А я пришел за «балтикой» девяткой», – приводит слова Барецкого РЕН ТВ. Барецкий заявил, что наблюдается «возвращение в грязь 2000-х, они опять повыползали». Он заявил, что «не фашист, но не хочет, чтобы на них обращали внимание». РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел в Москве. Другие СМИ публикуют новость, указывая Санкт-Петербург. В комментариях к видео на Youtube (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику) высказывается мнение, что конфликт был постановочным. Напомним, продюсер и композитор Максим Фадеев резко раскритиковал обилие информации об ЛГБТ в СМИ и соцсетях, призвав вспомнить о традиционных ценностях. Летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь. После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой. В Свердловской области мужчину заживо похоронили из-за долга в 500 рублей 27 июля 2021, 20:52 Текст: Елена Мирошниченко

В Свердловской области было раскрыто дело пятилетней давности, когда мужчину вывезли в лес в багажнике и похоронили заживо из-за долга в 500 рублей. В пресс-службе областного Следственного комитета рассказали, что в ночь на 3 июля 2016 года в Карпинске обвиняемый с подельником похитили Кирилла Смирнова, чтобы заставить его вернуть деньги. Смирнова вывезли в лес в районе поселка Сосновка, сообщается на сайте СК. «Угрожая убийством и избивая, его заставили копать себе могилу. Когда он остановился, похитители потребовали копать глубже. Он отказался, тогда его стали избивать и заставили продолжить копать. Затем его снова избили деревянной дубинкой. Чтобы жертва не заявила в полицию, мужчины решили убить его. Они скинули его в яму, которую засыпали землей», – рассказали в пресс-службе. Когда убитого начали искать, следователи изучили круг знакомых погибшего и вышли на подозреваемых. В ходе расследования было установлено место убийства. «Молодой человек давно собирался уехать на работу в другой город Свердловской области, где он ранее уже работал и жил. Незадолго до похищения он позвонил матери и сказал, что поедет в этот город, чтобы трудоустроиться на местный завод. С собой он намеревался взять 4 тыс. рублей и документы. Именно поэтому, не получая в течение нескольких дней вестей от сына, мать не предполагала, что с ним что-то могло случиться», – рассказали в СК. Сведения о том, что он собирался уехать в другой город, а также отсутствие тела не позволили быстро понять, что молодой человек стал жертвой преступников. Похитителю предъявили обвинения в насильственном похищении человека группой лиц и в убийстве, сопряженном с похищением. Его подельник за пять лет, которые прошли со времени убийства, умер. Похитителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Ранее похитившему и избившему свою супругу предпринимателю Дмитрию Трапезникову предъявили обвинение по статье о похищении человека. Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате 28 июля 2021, 11:25

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы. «Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС. В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом». Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси 28 июля 2021, 14:17

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство». Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси. День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МОК объяснил запрет Рылову выходить на награждение в маске «с котиком» 28 июля 2021, 08:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР. Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений», – передает ТАСС сообщение МОК. Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов. Напомним, во вторник россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» на более ранний срок 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму 28 июля 2021, 01:57

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников. Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью. По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина». Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными». Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Отметим, что Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса в сентябре. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.