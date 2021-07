В США заговорили о третьей дозе вакцины от коронавируса Белоруссия предложила Китаю открыть производство вакцин из КНР в республике 25 июля 2021, 20:23 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусская сторона проводит переговоры с тремя компаниями из Китая по совместному производству вакцин и коммерческой поставке около 1 млн доз препарата, заявил белорусский посол в КНР Юрий Сенько. «Идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории республики Белоруссия», – заявил посол в эфире канала СТВ, передает ТАСС. Он добавил, что минздрав страны по поручению президента проводит переговоры о закупке коммерческой партии вакцин специально для Белоруссии по скидкам. «Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и в республику Белоруссия, думаю, уже к концу августа этого года будет направлено около 1 млн доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения», – пояснил посол. По его словам, за первую половину 2021 года Китай безвозмездно отправил в Белоруссию порядка 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm («Синофарм»). Дипломат отметил, что препарат востребован и котируется как «вакцина с очень высокой эффективностью». В июне сообщалось, что белорусские исследователи приступили к испытаниям своей вакцины против коронавирусной инфекции, разработку опытного образца планируется завершить к осени.

Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи 25 июля 2021, 17:35

Фото: Muhammad Sadio/EEPA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19. «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи. Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости». По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт. При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало». «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник. Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела. В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов 24 июля 2021, 20:54 Текст: Евгения Шестак

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам. «С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», – цитирует РИА «Новости» Джейхана. Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов. Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID 23 июля 2021, 16:51 Текст: Наталья Ануфриева

Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону. По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости». Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись». Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей». По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке». Ранее в Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса 24 июля 2021, 11:55

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Вера Басилая

Международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства. Исследования специалистов Института органической химии и химической биологии Университета Гете и международного консорциума COVID-19-NMR опубликовал журнал Angewandte Chemie. Они изучали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, которые в течение 2020 года редко мутировали. Похожие фрагменты встречаются в других известных коронавирусах: все они выполняют регуляторные функции. Исследователи идентифицировали почти 70 молекул, которые способны связаться с большинством частей длинной молекулы РНК SARS-CoV-2. «Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств», – приводит слова одного из авторов научной работы профессора Харальда Швальбе «Царьград». Эта брешь в геноме коронавируса является своеобразной мишенью. Ученые решили бить именно туда, чтобы появился шанс создать эффективное лекарство от COVID-19, осталось подобрать нужное вещество. Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19. Аргентина пожаловалась на проблемы с поставками «Спутника» 23 июля 2021, 11:53

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины «Спутник V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18 734 185 доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента, сообщает La Nacion. Никколини добавила, что власти страны все еще ждут график поставок в июле. «В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва», – говорится в письме. Однако позже Никколини в эфире радиостанции Radio Con Vos заявила, что ее письмо не должно восприниматься как угроза, и стороны находятся в постоянном контакте. «Я хочу подчеркнуть, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, несмотря на трудности, с которыми они (Россия) сталкиваются сейчас (в вопросах поставок) не только нам», – сказала Никколини, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной «Спутник V» будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения. «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента «Спутника V» и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство «Спутника V» с использованием активного компонента, который присылается из России. Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы 23 июля 2021, 21:05

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния исполнительницы, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса. «Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», – написала Соколова в Instagram. По ее словам, у певицы есть проблемы с легкими, но есть сбои в организме, которые связаны с тяжелым течением заболевания. «Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания!», – подчеркнула представитель певицы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое. 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы. Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID 24 июля 2021, 11:37

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. В министерстве сообщили, что «временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», передает ТАСС. «В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе. При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Указывается также, что «вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания». При этом «тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «Эпиваккорона». Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID 25 июля 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара. Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости». Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19 23 июля 2021, 21:50

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Работодателям необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора. «Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», – уточняется в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. «Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания», – говорится в рекомендациях. В документе содержатся и условия, при которых работник может быть отстранен от работы. «В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – следует из документа. Основанием для отстранения служит абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Вместе с тем в документе уточняется, что непривитого сотрудника можно привлечь к работе дистанционно. «В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», – говорится в документе. При этом таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке. Говорится в документе и о поощрительных мерах поддержки для работников, которые прошли вакцинацию. Минтруд и Роспотребнадзор предлагают работодателям самим решать, как поддержать привитых сотрудников. «Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию», – говорится в документе. Также уточняется, что работников, подлежащих вакцинации, надо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись. Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа. Белорусский боец Кудин решил просить помилования у Лукашенко 24 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА Алексей Кудин, экстрадированный в Белоруссию из России, заявил о готовности «искупить вину» за правонарушения, совершенные на акции протеста. Он сказал, что «готов понести наказание и готов искупить свою вину» за «ситуацию, которая произошла в августе 2020 года». Он сообщил, что находится в СИЗО в Минске, его жизнь вне опасности, чувствует он себя хорошо. Кудин планирует «просить помилования у Александра Григорьевича Лукашенко и в будущем представлять и прославлять свою страну», передает ТАСС со ссылкой на ОНТ. Кудин был задержан 10 августа в Молодечно, он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. Его отпустили под домашний арест, он покинул страну, но был задержан в Москве. Россия передала его Минску. В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт» 24 июля 2021, 21:53 Текст: Евгения Шестак

В международный аэропорт сирийского Дамаска доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Минобороны России. «Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины «Спутник лайт» и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции», – сказали ТАСС в министерстве. Отмечается, что партия была доставлена в Сирию самолетом Ил-76, в пути следования были полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов. «В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе», – заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Также в министерстве сообщили, что доставку вакцины и ПЦР-тестов осуществили в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Кроме того, было доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. Ранее президент Сирии Башар Асад привился вакциной «Спутник V». Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Эксперт назвал возможные причины сбоев в поставках «Спутник V» в Аргентину 23 июля 2021, 17:25

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Биотехнологии – тонкая вещь. Это не то же самое, что чугун лить. Сложности возникают с поставками любых вакцин на те или другие рынки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя угрозу властей Аргентины разорвать контракт на закупку «Спутника V» из-за задержки поставок. «Фактически нет ни одной вакцинной компании в мире, которая порой не опаздывала бы с поставками. Напомню о конфликте Евросоюза с компанией AstraZeneca также из-за срыва сроков поставок вакцины. Насколько я знаю, вакцину для Аргентины собирались делать не в России, а переключить производство на партнеров в соседней Бразилии. Возможно, именно из-за этого возникли какие-то сложности. А любая задержка предполагает крах всей цепочки поставок», – пояснил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По словам политолога, «аргентинцы сейчас пытаются о себе напомнить. Их угрозы – это обычная мера психологического давления». Напомним, советница президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18,7 млн доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента. Как напоминает Deutsche Welle, спрос на вакцины в России резко вырос в июне, когда Москва и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок, чтобы урегулировать этот вопрос. Он добавил, что обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от ковида граждан самой России остается безусловным приоритетом. Белоруссия заявила о готовности обойтись без рынков Европы для АПК 24 июля 2021, 23:26 Текст: Антон Антонов

Если Запад усилит санкции, поставки продукции агропромышленного комплекса на европейские рынки переведут на рынки России и Китая, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко. Он заявил, что его страна «безболезненно перейдет на схожие рынки», если «санкционные вопросы будут нарастать и закроются рынки» на Западе. Сейчас основным партнером Белоруссии является Россия, «уклон делается» на Китай. Крупко заверил, что Белоруссия «выдерживает в любых ситуациях, или это пандемия, или политическая турбулентность». Он пояснил, что «фактически 84% объемов продуктов питания уходят в страны СНГ». «Из них 73% – это Россия, 16% – это третьи страны. То есть фактически второй партнер у нас по пяти месяцам – КНР», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь-1». За пять месяцев 2021 года реализация продукции на экспорт в Китай выросла на 50%. Белоруссия поставляет в Европу продукты питания на 385 млн долларов в год, на Украину – на 195 млн долларов. Отмечается, что «эти объемы очень схожи с рынком Китая», в связи с чем «предприятия сертифицированы как на европейский рынок, так и на Украину и в Китай». Напомним, вице-премьер республики Александр Субботин заявлял, что санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай. Минздрав предупредил о риске возникновения тромбозов у трети перенесших COVID-19 22 июля 2021, 21:36

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

У переболевших коронавирусом в 30% случаев могут возникать тромбозы, у 31,7% – одышка, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19. «Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20–30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявления встречаются реже. Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике. Ранее сообщалось, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией 24 июля 2021, 13:59 Текст: Вера Басилая

Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии, откуда получит 100 км материала. «Эстония передаст нам 100 км концертины (колючая проволока с острыми как бритва лезвиями – прим. ВЗГЛЯД), которая будет использована в череде мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией», – передает ТАСС слова главы МВД Литвы Билотайте. Для постройки заграждения используется концертина. Преодолеть это препятствие без спецсредств невозможно: нужны ножницы, кусачки или взрывчатые вещества для его разрушения. Первые 500 м проволочного заграждения на границе были установлены 10 июля. Всего из армейского резерва за прошедшие недели использовано 4,5 км проволоки, ее запас исчерпан. В Литве этот материал никто не производит, власти вынуждены искать его за границей. Однако оказалось, что он относится к военной номенклатуре, что создает дополнительные сложности. Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км. Он станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного заграждения правительство выделило из своего резерва 4,8 млн евро. МВД считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около 41 млн евро. Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.