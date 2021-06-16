|
|
Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Белорусские исследователи приступили к испытаниям своей вакцины против коронавирусной инфекции, разработку опытного образца планируется завершить к осени.
Предварительные испытания начали в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии (РНПЦ), в производство препарат планируется запустить уже в следующем году, передает БелТА.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.
Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус.
«Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.
В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг
|
|
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков».
«За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».
«Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин.
В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации».
В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
«До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он.
Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии».
«Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин.
В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%».
В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок».
Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи.
Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д.
Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости».
В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве».
Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В косметике ведущих брендов обнаружили токсичные вещества
Американские ученые протестировали косметику известных брендов и обнаружили, что во многих средствах содержаться токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, ученые проверили более 200 косметических средств, в том числе консилеры, тональные кремы, средства для глаз и бровей, а также различные средства для губ. Было установлено, что 56% тональных кремов и средств для глаз, 48% средств для губ и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS – группа химических веществ, с которыми связан ряд серьезных заболеваний, передает ТАСС.
«Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей», – отметил профессор физики Грэм Писли, который работал над исследованием.
Как отметил профессор, в полной мере оценить масштабы использования в косметической продукции фторированных химических веществ сложно «из-за отсутствия строгих требований к маркировке» как в США, так и в Канаде. По словам профессора, вещества PFAS часто используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств.
Ряд веществ, отнесенных к классу PFAS, связывают с раком почек, раком яичек, гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, а также недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей.
Исследователи протестировали косметику десятков брендов, включая L'Oréal, MAC, Maybelline, NARS, Estée Lauder и другие.
Ранее американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей.
В Минздраве рассказали о распространении индийского штамма COVID в России
Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
«К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.
«У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – уточнил Авдеев.
Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса
Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.
Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна».
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни.
Черногория предложила России возобновить авиасообщение
|
|
Вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.
«Учитывая то, что Черногория почти справилась с пандемией COVID-19 и что она ежедневно регистрирует едва ли двузначное число новых инфицированных граждан, а также тот факт, что огромное количество граждан России владеет недвижимостью или бизнесом в Черногории и часто останавливаются в нашей стране, мы надеемся, что вы как председатель антикризисного штаба Российской Федерации рассмотрите вариант включения Черногории в зеленый список [стран], что было бы чрезвычайно важно для Черногории», – цитирует письмо вице-премьера РИА «Новости».
Также Абазович указал, что восстановление прямого авиасообщения между странами будет иметь огромное значение, он утверждает, что это позволит большому количеству заинтересованных граждан обоих государств путешествовать и беспрепятственно осуществлять свою деятельность.
Ранее стало известно, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется.
Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации
|
|
Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города.
Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей.
Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости».
«С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Проценко: В Коммунарку прибывает больше, чем когда-либо ранее
Больных с коронавирусом в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, отметив, что что Москва пока не достигла пика заболеваемости.
«Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», – сказал Проценко в интервью RT Россия, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ничего не знает про существование «московского» штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки.
Кроме того, Проценко считает, что Москва пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел, чтобы мы на сегодняшний день были на пике (по заболеваемости коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Но чудес не бывает», – цитирует его ТАСС.
Ранее Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
Занимавшийся делом ЮКОСа следователь умер в Москве от коронавируса
Экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко умер в Москве, сообщил депутат Государственной думы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Вчера скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Прощание с ним пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище», – приводит слова Хинштейна ТАСС.
По данным источника, Лысейко умер из-за осложнений после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушел в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также дело владельца «Медиа-Моста» Владимира Гусинского.
Напомним, в июле 2018 года дом Лысейко в Новой Москве подвергся нападению. Злоумышленники убили во дворе сторожевую собаку, проникли в здание, связали хозяев, после чего похитили ценность и деньги на сумму 30 тыс. долларов.
В ДНР начали проверять сообщения об участии Протасевича в батальоне «Азов»
Прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит проверку сообщений об участии белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича в националистическом батальоне «Азов», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Насколько я знаю, нашей прокуратурой проводится проверка данных. Он находился в «Азове» в районе поселка Широкино на Мариупольском направлении. Какие были преступления и есть ли об этом свидетельства или доказательства, после этого будет принято решение о заведении уголовного дела», – цитирует РИА «Новости» Пушилина.
Об участии Протасевича в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины заявлял глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева.
После этого генпрокуратура республики обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
9 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти республики начали контактировать с Белоруссией по делу Протасевича.
МВД России предупредило об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации
В МВД России сообщили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются, заявили в пресс-центре министерства.
В ведомстве уточнили, что объявления о поддельных сертификатах можно найти на обычных сайтах, в Telegram-каналах или на теневых форумах, передает ТАСС.
«Примеры преступлений, в том числе связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, есть, они раскрываются ведомством», – добавили в МВД.
В министерстве отметили, что статистических данных пока нет.
Ранее общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов, по итогам готовится обращение в Генпрокуратуру.
Онищенко назвал альтернативу прививке от коронавируса
Россиянам необходимо донести, что единственное эффективное средство, которым можно защититься от коронавируса, – это вакцина, «альтернативой» является лишь «природный метод» – заражение COVID-19, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Онищенко указал, что изначально с вакцинами действительно были заминки, связанные с их масштабированием, однако теперь эти проблемы решены, и сеть прививочных пунктов отлажена. К тому же вакцинация от COVID-19 уже внесена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, передает «Вечерняя Москва».
«В законе, который действует больше десяти лет, четко прописано: вакцинация возможна на основе добровольного информированного согласия населения. Информированное согласие будет только тогда, когда разным группам – и тем, кто собирается куда-то забиться и подождать, когда все это закончится, и тем, кто хочет привиться, но у них есть какие-то сомнения, – разъяснят, что единственное, чем мы сможем защититься, – это вакцина», – отметил он.
Эпидемиолог также назвал и «альтернативу» вакцине – природу, но этот путь, вероятно, придется пройти через лечение в госпитале наподобие Коммунарки (ГКБ № 40), через аппарат искусственной вентиляции легких, так как даже молодые люди могут, приобретая иммунную защиту естественным путем, потерять огромную часть здоровья. Однако этой «альтернативой» бывший главный санитарный врач России не советует никому пользоваться.
При этом депутат Госдумы не согласился с точкой зрения, что россияне якобы скептически относятся к вакцинации и своему здоровью, так как в 2020 году порядка 70 млн граждан осенью сделали прививку от гриппа.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Оперштаб: Бумажный сертификат не будет служить доказательством получения вакцины
Бумажный сертификат о вакцинации не нужно будет представлять по месту работы, так как он не будет служить доказательством получения вакцины, сообщил департамент здравоохранения столицы.
«Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины», – говорится в сообщении на сайте департамента.
Стоит отметить, что в Сети появились предложения о покупке сертификатов, свидетельствующих о вакцинации.
В МВД предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам мирных жителей
|
|
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получила доказательства причастности белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича к террористической деятельности против мирных жителей Донбасса, заявил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.
По его словам, правоохранительным органам ЛНР «удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны». Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела», – рассказал Горенко.
Об участии Протасевича в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины заявлял глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева.
После этого генпрокуратура республики обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
9 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти республики начали контактировать с Белоруссией по делу Протасевича.
Во Франции решили досрочно отменить ограничения из-за COVID
Во Франции в воскресенье будет отменен комендантский час, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
«Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты», – цитирует его РИА «Новости». Ожидалось, что комендантский час будет отменен с 30 июня.
Также Кастекс объявил, что во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице
«Ношение масок на улицах больше не будет обязательным, за исключением особых условий – при сборе групп, в местах, где много людей, в очередях, или на рынках, или на трибунах стадионов», – сказал он. Премьер добавил, что с 17 июня будут изменены указы префектур, регулирующие ношение масок на открытом воздухе. Но также он уточнил, что маски останутся обязательными в помещениях.
Ранее сообщалось, что Франция начнет отменять карантин по коронавирусу 3 мая, процесс планируется завершить к 30 июня. С 9 июня страна собиралась принимать туристов. 30 июня ожидалась полная отмена комендантского часа и большинства ограничений.