Белоруссия собралась закупать и производить у себя «Спутник Лайт»

Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Пиневич заявил в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня», что «мы не только будем закупать эту вакцину («Спутник Лайт»), но и сможем точно так же ее производить».

«Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году», – добавил он.

Кроме того, с 1 октября на предприятии «Белмедпрепараты» будет запущен полный цикл выпуска вакцины препарата «Спутник V».

«Сейчас в корпусе на улице Фабрициуса идет разлив, а в корпусе на улице Аранской проходит реконструкция цеха, именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива. То есть российские коллеги дадут только технологию, а все компоненты будут белорусские, стартовать планируем 1 октября», – пояснил Пиневич.

Он добавил, что в конце мая в Белоруссию поступит еще одна партия китайской вакцины Vero Cell китайской фармацевтической корпорации Sinopharm – 300 тыс. доз для 150 тыс. человек.

«Производить именно ее (китайскую вакцину) мы не будем, но от китайских партнеров получаем разные предложения по поводу других типов вакцин. Пока идет этап изучения», – сказал министр.

Касаясь темы переговоров с производителями вакцин Moderna и Pfizer о поставках в республику, он отметил, что по эффективности эти вакцины сопоставимы со «Спутником V» или даже ниже, а по цене – несоразмерно выше: «Мы никогда об этом не говорим, а стоило бы: чтобы привить 1 млн человек, нужно потратить 20 млн долларов. Потому что два компонента вакцины «Спутник V» (покупаем мы ее или разливаем у себя) стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов».

По его словам, в Белоруссии крайне небольшое количество людей, готовых вакцинироваться дороги препаратом, особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина.

«А что касается AstraZeneca – цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины», – заключил глава минздрава Белоруссии.

Ранее была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.

Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса.