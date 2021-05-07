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Белоруссия заявила о создании собственной вакцины от коронавируса
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Белоруссия разработала собственную вакцину против коронавирусной инфекции, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.
Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал глава государства.
«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», – отметил Лукашенко.
Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах, передает РИА «Новости».
В середине апреля в Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты».
Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова
Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент.
Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Путин объяснил порядок открытия границ
Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости».
«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин.
Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России
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В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)
«Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой попросил предоставить ему доклад о регистрации препарата.
«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник лайт», – сказал глава государства.
По словам Голиковой, вакциной «Спутник лайт» можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцинация «Спутником лайт» повышает уровень антител к коронавирусу у тех, у кого уже был сформирован иммунитет.
«По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. Спутник лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сказал министр.
Мурашко добавил, что регистрация четвертой российской вакцины расширяет «доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата.
Доказано, что обвинения Словакии в адрес «Спутника V» оказались выдумкой
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Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявили власти Словакии, сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский.
«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», – сказал глава Минздрава Словакии, передает ТАСС.
Ленгварский отметил, что его ведомство получило официальную информацию об успешном завершении исследования «Спутника V» от Минздрава Венгрии. Для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной будут проведены консультации с экспертами и российской стороной, добавил министр.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса
Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19.
«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».
В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости».
Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%.
«На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.
«Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он.
По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса.
«Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра.
«Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург.
Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.
Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом в мире, согласно официальным данным, подсчетам экспертов и СМИ, превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.
В мире зарегистрировано 155912 случаев вызываемого новым коронавирусом заболевания, при этом около половины из них приходится на пять стран – США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн), передает ТАСС.
Самая высокая доля заболевших в государствах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 17% населения (13,4 тыс. человек) и в Черногории – 15,7% (98 тыс.). В России этот показатель составляет около 3,3% (4,86 млн человек).
Во многих странах сейчас фиксируют третью волну распространения инфекции, а в некоторых государствах говорят уже о четвертом подъеме. Резкий всплеск заболеваемости отмечался в мире в начале января 2021 года, когда регистрировалось свыше 800 тыс. случаев заражения в сутки, однако затем до конца февраля наблюдалась стабилизация ситуации, а показатели упали почти вдвое. Но с приходом весны вновь начался стремительный рост темпов распространения инфекции. 29 апреля был зафиксирован новый максимум – свыше 904,7 тыс. подтвержденных случаев заражения за 24 часа.
Продолжают болеть как минимум 19 млн человек, около 86% заболевших вылечились, однако эти данные являются неполными. Число умерших из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания достигло 3,2 млн человек – это 2,1% от всех инфицированных. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США (583 тыс.), Бразилии (415 тыс.) и Индии (230 тыс.). Самые высокие показатели летальности отмечаются в Йемене (19,6%) и Мексике (9,3%).
В четверг президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой отметил, что созданные российскими учеными препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова.
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СМИ сообщили о возможном браке 70 млн доз вакцин от Johnson & Johnson
Около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса, сообщила The New York Times.
По данным издания, речь идет о препарате, выпущенном на заводе в Балтиморе. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сейчас изучает качество продукции предприятия, чтобы установить, можно ли ее отправлять потребителям. Как считают специалисты FDA, из-за несоблюдения правил дезинфекции работники завода в Балтиморе, возможно, допустили попадание в вакцину следов вируса, который используется при производстве вакцины британско-шведской компании AstraZeneca на том же заводе, передает ТАСС.
Не исключено, что вся партия вакцины будет забракована, отмечают источники газеты. Большая часть вакцин предназначена для поставок в США.
До этого случая на этом же заводе в Балтиморе были забракованы 15 млн доз вакцины производства Johnson & Johnson, так как они не прошли проверку качества.
Ранее Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson & Johnson из-за опасений относительно ее качества.
Напомним, США также прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин.
Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав России утвердил новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавиурса.
«Минздрав России утвердил новую – 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости».
Так ведомство включило вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» в новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. «Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», – говорится в сообщении.
В то же время Минздрав исключил из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса гидроксихлорохин.
Отмечается, что для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.
Также Минздрав включил пять препаратов в список возможных для лечения коронавируса у взрослых. Согласно представленной в рекомендациях таблице у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Путин оценил результаты объявления нерабочих дней в мае
Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим, сообщает ТАСС.
Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились.
«В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы.
«Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – заявил Путин. По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время.
Напомним, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.
В Приднестровье началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»
Вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила пресс-служба минздрава ПМР.
«Прививки делают в Тирасполе (1 и 3 поликлиниках) и центральной поликлинике Бендер. Сначала – осмотр врача, затем – вакцинация. Сегодня планируют привить около 600 человек», – передает сообщение ведомства ТАСС.
В Приднестровье ранее проводилась вакцинация препаратами AstraZeneca (привиты первой дозой 2079 человек) и Pfizer (привиты двумя дозами вакцины 900 человек).
В конце апреля в республику поступила 31 тыс. доз «Спутника V». В первую очередь будут привито около 140 тыс. пенсионеров.
Глава ПМР Вадим Красносельский ранее отметил, что ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом «Спутник V» ожидаем. «Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно. Необходимо соблюсти этапность», – сказал он.
По данным оперативного штаба Приднестровья, сейчас в республике лечатся от коронавируса 1655 человек. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 47 953 человек, скончались 1134 жителя ПМР.
В январе президент Молдавии страны Майя Санду заявила, что власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V».
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
Новую мутацию бразильского штамма коронавируса выявили в Рио
Новая разновидность так называемого бразильского штамма коронавирусной инфекции обнаружена учеными в Рио-де-Жанейро, сообщило региональное управление здравоохранения.
«В основном новый вариант обнаружен на севере штата, но встречается он и в городской агломерации [Рио-де-Жанейро], в центре штата и на северном побережье. <…> На данный момент нельзя сказать, является ли эта разновидность коронавируса более заразной или летальной», – приводит ТАСС слова замглавы Управления здравоохранения штата Клаудии Меллу.
Новая мутация, обнаружить которую удалось в почти 6% образцов биоматериала, получила обозначение P.1.2. В подавляющей части ковид-положительных образцов (91,5%) выявили заражение штаммом P.1. Как уточняется, речь идет о наиболее масштабном национальном генетическом секвенировании, в рамках которого будут изучены 4,8 тыс. образцов биоматериала. На данный момент обработано 376 из них, поступивших в центральную лабораторию Lacen в период с 24 марта по 16 апреля.
Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался выдать разрешение на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в политизации вопроса выдачи разрешений на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V». В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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Путин призвал создать мобильные пункты вакцинации в СНТ и на дачах
Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть созданы в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее, особенно если регионы по этим показателям проседают, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, обращаясь к регионам, что «лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся», передает РИА «Новости».
«Это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются. А такие регионы есть», – добавил глава государства.
Ранее стало известно, что вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что данная вакцина снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.
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Индия установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Индии установлен очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тыс. новых заболевших, сообщает минздрав страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 21,4 млн. Выздоровели более 17,6 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 млн. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тыс. человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч.
По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 62,1 тыс. заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тыс. человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898).
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 164 млн человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 млн.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире, согласно официальным данным, подсчетам экспертов и СМИ, превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.
Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: Не наследникам фашизма меня судить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру Германии, заявил, что наследники фашизма не имеют права его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.
«Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?» – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.
Как отметил белорусский лидер, он считает глупым шагом и «сиюминутной политикой» обращение в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.
Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности, передает РИА «Новости».
По заявлению адвокатов, в их распоряжении оказались более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения – теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.
Режим ЧС решили ввести еще пяти префектурах Японии из-за коронавируса
Правительство Японии намерено продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.
«В Фукуоке и Айти ухудшается ситуация с распространением коронавируса, поэтому мы расширим действие режима на эти регионы», – приводит ТАСС слова Нисимуры на заседании экспертной комиссии.
В рамках ЧС, который был введен в четырех префектурах с 25 апреля по 11 мая, японские власти, в частности, требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удаленный режим.
Ранее власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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