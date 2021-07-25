Мясников предупредил россиян о неочевидных симптомах надвигающегося инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные признаки надвигающегося инфаркта, отметив, что главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, отсутствие физической активности, ожирение.

Как рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость. Помимо основных признаков, существуют те, которые на первый взгляд не предвещают проблем с сердцем: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую, передает РИА «Новости».

«Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...>. Если вы попали к врачу, ваша смертность – 3-6%, если не попали вовремя, ваша смертность – 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», – подчеркнул Мясников.

По его словам, главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. Кроме того, на риск развития инфаркта может повлиять даже отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка). В наибольшей опасности люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, подытожил он.

Ранее Мясников заявил, что отеки под глазами или на ногах могут говорить о болезни почек, сердца или печени, а также побочных эффектах от приема некоторых лекарств, и вызвать риск образования тромбов.