Трамп высмеял разное отношение семьи Байдена к России и Китаю

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25 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 02:58  |  vz.ru
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«Суперджет» стоит на пороге перерождения

«Суперджет» на авиасалоне МАКС Марина Лысцева/ТАСС
Еще недавно казалось, что один из важнейших проектов отечественного авиапрома – региональный самолет «Суперджет 100» – больше не нужен ни авиакомпаниям, ни пассажирам. Однако за последнее время преображается и сама машина, и система ее обслуживания. Как это произошло и почему еще через несколько лет «Суперджет» изменится еще больше? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Глобальные корпорации стирают президента Бразилии

66-летнего Болсонару называют расистом, фашистом, мизогином и просто неадекватным человеком. В основном за дело ADRIANO MACHADO/REUTERS
Социальные сети «почистили» аккаунты президента Бразилии Жаира Болсонару, удалив «неприемлемый» с их точки зрения контент. Идет к тому, что его вообще отлучат от соцсетей, во многом благодаря которым он выиграл выборы. Парадокс ситуации в том, что Болсонару полностью лоялен США.  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Гражданское общество в России работает не так, как хотелось бы оппозиции

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не сходится картинка? Да потому что вы минус с плюсом перепутали. В понятии «гражданское общество» главным словом является не «гражданин», а «общество». Не ваше право самовыражаться, а право общества жить спокойно. Подробности...
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От тоталитаризма соцсетей защитит только государство

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Несправедливо и нелепо, когда «Яндекс» и «ВКонтакте» следуют законодательству РФ, а «Гугл» и «Фейсбук», работая на территории России, не следуют. Подробности...
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Деньги МВФ для Украины пахнут утратой суверенитета

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Если руководство МВФ и пойдет навстречу Украине, то только в том, что касается интересов лишь киевской власти, но никак не самой Украины. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
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    Трамп высмеял разное отношение семьи Байдена к России и Китаю

       25 июля 2021, 02:58
    Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп высмеял предположение, согласно которому российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена, сына действующего главы американского государства.

    «(Хантер Байден) сказал, что это была Россия», – заявил Трамп, отметив, что «это всегда Россия», но «ни в коем случае не Китай», ведь «они богатеют от Китая, не от России». «Это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена.

    Трамп, занимая пост президента США, заявлял, что «Байден подкуплен Китаем». «Байден слаб в отношении Китая... Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста», – говорил Трамп.


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    Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2»
       22 июля 2021, 06:59
    Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон.

    «Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС.

    «Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден.

    Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

    Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

    В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.

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    Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»
       23 июля 2021, 12:25
    Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости».

    «Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр.

    Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров.

    Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. 

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    Кремль осудил заявления Германии и США по «Северному потоку – 2»
       22 июля 2021, 13:42
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Кремль категорически не согласен с формулировкой в заявлении США и Германии о вредоносных действиях России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности. «Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил, в более широком, глобальном масштабе, что называется», – сказал Песков.

    «Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет», – добавил он.

    Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.

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    Пушков отреагировал на угрозы американского сенатора в адрес «Северного потока – 2»
       24 июля 2021, 10:56
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского конгрессмена Теда Круза о противодействии «Северному потоку – 2».

    Пушков написал в Telegram, что Круз «слишком далеко заглядывает – за линию политического горизонта».

    «Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме (экс-президента Дональда) Трампа. И пока никого больше не просматривается», – подчеркнул он.

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    Сенатор выразил мнение, что Трампу будет нелегко победить на следующих выборах, потому прогноз Круза весьма спорен, а говорить о будущих санкциях против «Северного потока – 2» преждевременно.

    «Кроме того, после 2024 года, когда «Поток» уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза – не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный», – заключил он.

    Ранее Круз заявил, что президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер якобы подвесит над ним дамоклов меч.

    Напомним, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу, раскритиковали везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России.

    У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.

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    В США пообещали подвесить дамоклов меч над «Северным потоком – 2»
       23 июля 2021, 08:42
    Фото: Tom Williams/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

    «Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, – я верю, он будет республиканцем, – вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией», – заявил Круз, передает РИА «Новости».

    Он сравнил позицию нынешней администрации по «Северному потоку – 2» с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. «Если так пойдет и дальше, будет примерно так же, как с Джимми Картером, отдавшим Панамский канал. Через пять десятилетий спустя это остается значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы», – заявил Круз.

    Он пообещал препятствовать назначениям предложенных нынешней администрацией кандидатур в госдеп, пока позиция руководства страны по «Северному потоку – 2» не изменится. Позиция настолько ошибочна, заявил Круз, что должна развернутся на 180 градусов.

    Панамский канал в начале прошлого века строило военное министерство США, главным инженером тоже был американец. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы тогда критиковали это решение.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.

    Коментарии (46)
    В российском посольстве напомнили Сенату США об условиях в американских тюрьмах

    24 июля 2021, 07:50

    Текст: Антон Антонов

    Посольство России в Вашингтоне прокомментировало резолюции Сената США, который призвал Москву освободить осужденных американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

    Посольство России отметило, что сенаторы в очередной раз «озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах». При этом «десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи», заявило посольство в Вашингтоне.

    «Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» – заявило посольство в Facebook.

    Сообщение сопровождается фотографиями россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева, которые находятся в тюрьмах США.

    Днем ранее Сенат принял резолюции с призывом освободить Уилана и Рида. Резолюции не имеют юридической силы, передает ТАСС.

    Напомним, в России отбывают заключение гражданин США Пол Уилан и студент из США Тревор Рид. Кроме того, под домашним арестом в Москве находится американец, крупный инвестор Майкл Калви – фигурант дела о хищении 2,5 млрд рублей. Рассмотрение его дела продолжается.Тем временем, помимо указанных Бута, Ярошенко и Селезнева, в американских тюрьмах находится целый ряд россиян. Многих из них США обвиняют в хакерстве.

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    Захарова раскритиковала решение США по санкциям против «Северного потока – 2»
       22 июля 2021, 23:56
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты уже не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций против России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

    «На сегодняшний момент им (США) даже предлоги [для введения санкций против России] не нужны. Им раньше, может быть, еще какое-то время назад нужно было придумывать предлоги. До этого, наверное, нужны были факты искаженные. <…> Раньше им факты нужны были, а потом ситуация стремительно изменилась: им сейчас не нужны ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы – ничего. Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них», – приводит ТАСС заявление Захаровой по поводу решения Госдепартамента США о сохранении всего комплекса ограничений из-за строительства газопровода «Северный поток – 2» после достигнутых договоренностей с Германией.

    По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные действия США направлены не на возвращение былых позиций, того лидирующего места, «которое они себе назначили». «Я думаю, они уже не пытаются его найти. Я думаю, что они пытаются каким-то образом определить свое новое место, потому что история с единым центром управления Вселенной не состоялась», – подчеркнула дипломат.

    Вашингтон, как подчеркнула официальный представитель МИД России, проиграл сам себе в борьбе против «Северного потока – 2». «Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта, – отметила она. – Проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень».

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    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.

    Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

    В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.

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    Коментарии (7)
    США решили не отказываться от санкций против «Северного потока – 2»
       22 июля 2021, 22:58
    Фото: www.gazprom.ru
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не намерены отказываться от каких-либо ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал», – приводит ТАСС ответ представителя внешнеполитического ведомства США на вопрос о том, отказывается ли теперь Вашингтон от использования санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

    «Однако факт заключается в том, что к тому времени, когда мы (нынешняя администрация США) пришли к власти, строительство этого трубопровода было завершено на 90%. И мы, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, пришли к выводу о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода», – отметил Прайс.

    По его словам, между Вашингтоном и Берлином нет никакой тайной договоренности о том, что США прекратят использование односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2». «<…> Нет ни открытого, ни подразумеваемого соглашения о том, что мы (власти США) отныне будем следовать каким-то конкретным курсом в плане своих санкций. Мы привержены выполнению [соответствующего американского] закона. Мы продолжим это делать. Ничего из обнародованного вчера (то есть опубликованных в среду деталей договоренностей США и ФРГ) не меняет этого никоим образом. Мы продолжим следовать закону», – подчеркнул американский дипломат.

    На ваш взгляд

     
    Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?




    Обсуждение:  22 комментария

    Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

    В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.

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    МИД заявил о попытках США навязать другим странам жесткие рамки

    22 июля 2021, 15:45

    Текст: Алина Назарова

    Заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в очередной раз демонстрирует воцаряющиеся неоколониальные отношения между союзниками, США пытаются навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    «Это еще одна демонстрация воцаряющихся неоколониальных отношений между трансатлантическими союзниками, когда метрополия, в роли которой выступает Вашингтон, пытается навязать другим государствам жесткие рамки для реализации их суверенных прав и интересов. Видимо, так в глазах американцев и должен выглядеть пресловутый «порядок, основанный на правилах». Это все понятно и ожидаемо», – заявил Грушко, передает РИА «Новости».

    Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.

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    США ввели санкции против министра обороны и подразделения МВД Кубы

    22 июля 2021, 21:42

    Текст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты объявили о внесении в санкционный список министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и специального подразделения МВД страны, сообщили в распространенном заявлении американского Минфина.

    По мнению ведомства, новые фигуранты перечня якобы причастны к подавлению протестов на Кубе, передает ТАСС.

    Согласно данным американского Минфина, помимо главы оборонного ведомства Кубы под санкции попала Национальная специальная бригада, которая входит в состав МВД островного государства, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что санкции в рамках «закона Магнитского» предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц.

    Кроме того, Соединенные Штаты сообщили, что намерены вновь укомплектовать сотрудниками свое посольство в Гаване в целях возобновления консульских услуг для кубинских граждан.

    «Мы полны решимости... повысить наши возможности в части контактов с гражданским обществом, обеспечивая при этом безопасность американских дипломатов, работающих на Кубе», – пояснил президент США Джо Байден.

    По его словам, США «ведут пересмотр своей политики денежных переводов на Кубу» в целях «максимизации поддержки кубинского народа».

    Напомним, на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с участниками воскресных беспорядков и антиправительственных протестов.

    США открестились от причастности к протестам, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды.

    Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест. Москва поддержала усилия Гаваны по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства в дела Кубы.

    Между тем в столице американского штата Флорида, Майами, на улицы вышло чуть ли не больше людей, чем в Гаване. Демонстранты выражали солидарность с кубинцами, пошедшими на конфликт с компартией, а мэр Майами Фрэнсис Суарес даже потребовал от Вашингтона немедленного военного вмешательства для «освобождения кубинского народа».

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    Белый дом не увидел коррупции в продаже картин сына Байдена

    22 июля 2021, 22:00

    Текст: Вера Басилая

    Продажа сыном президента Джо Байдена своих картин не станет конфликтом интересов, поскольку Белый дом гарантирует анонимность покупателя в том числе для семьи президента и администрации, заявила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

    Ранее СМИ сообщили, что сын президента Байдена Хантер Байден собирается участвовать в мероприятиях галереи Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Показы якобы будут посвящены продаже картин президентского сына, что грозит обвинениями в коррупции аналогичными тем, что уже выдвигались против Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании его отца 2020 года.

    «В соответствии с анонсированным несколько недель назад соглашением, это будет публичное мероприятие и он (Хантер Байден) не будет обсуждать продажи произведений искусства, это будут делать представители галереи», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

    По ее словам, в Белом доме уверены, что администрации «удалось создать систему, которая позволяет Хантеру Байдену работать в рамках своей профессии».

    «Мы создали такую систему, которая действует, и Хантер Байден, как и любой ребенок президента, может реализовываться в профессии и следовать своим стремлениям», – сказала представитель Белого дома. По ее словам, никто, даже ни сам художник-Байден, ни Белый дом «не будут знать, кто является покупателями» его картин.

    «Думаю, что источник таких вопросов, – опасение, что продажа (картин) может создать ситуацию неправомерного влияния, я понимаю это, но мы не будем знать, кто они (покупатели), поэтому как они могут влиять?» – задалась риторическим вопросом Псаки.

    Хантер Байден не имеет художественного образования. На сайте галереи его работы характеризуются как «мощные и впечатляющие». Картины выполнены в абстрактном стиле на различных материалах, от бумаги до дерева, холста и металла с использованием разных красок и техник. Все опубликованные галереей произведения были созданы в 2020 году. По предварительным оценкам, картины Хантера Байдена могут быть проданы по цене от 75 тыс. до полумиллиона долларов.

    Хантер Байден уже не раз становился предметом проблем в политической жизни Джо Байдена. Ранее его поймали на лжи о наркотиках. В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.

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    Россиянина депортировали из США за подготовку кибератаки на Tesla
       23 июля 2021, 23:55
    Фото: Whitehotpix/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Осужденный в США за попытку организовать кибератаку против компании Tesla россиянин Егор Крючков депортирован в Россию, сообщили американские власти.

    В иммиграционной и таможенной службе США сообщили, что «указанное лицо депортировали 21 июля». Крючков был выслан в Россию, передает РИА «Новости».

    Напомним, Крючкова обвинили в том, что он с сообщниками хотел завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании. Крючков признал себя виновным и был приговорен к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев.

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    В ЦРУ не нашли фактов причастности России к «гаванскому синдрому»

    23 июля 2021, 08:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.

    «Может быть, так (Россия ответственна). Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определенным выводам о том, кто это мог быть. Здесь есть некоторое число возможностей», – передает РИА «Новости» слова Бернса в интервью Национальному общественному радио США.

    По его словам, хотя до сих пор доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния американских сотрудников, в ЦРУ серьезно относятся к этим инцидентам. «Я убежден, что пережитое нашими офицерами и некоторыми членами их семей, а также другими государственными служащими США, реально и серьезно. И мы полны решимости разобраться в этом», – заявил он.

    «У нас есть очень сильная команда людей, лучших в ЦРУ, сосредоточенная на этих вопросах – «что?» и «кто?» – под руководством очень опытного старшего офицера, который 10 лет назад руководил успешной охотой на бен Ладена. Таким образом, мы вкладываем все самое лучшее, что у нас есть, в этом вопросе», – подчеркнул директор ЦРУ.

    Глава американской разведки сообщил, что с 2016 года была «пара сотен» случаев «гаванского синдрома» среди правительства США и по всему миру. «Из этих пары сотен, вероятно, около 100 пострадали мои коллеги, мои офицеры и члены их семей», – сказал Бернс. Он напомнил, что ученые приписывают возникновение синдрома действию направленной энергии. «Таким образом сужается число потенциальных подозреваемых, которые мог бы использовать это, использовали, имели возможность делать это не в одной части мира», – сказал директор ЦРУ.

    Ранее в США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих.

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    Рейтинг одобрения Байдена впервые снизился до 50% в США

    24 июля 2021, 06:55

    Текст: Антон Антонов

    Впервые после того, как Джо Байден стал президентом США, рейтинг одобрения его деятельности снизился до 50% среди американцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gallup.

    Сообщается, что 45% жителей страны выразили неодобрение его политикой, а 5% не определились, то есть поддерживают Байдена только 50% респондентов (в июне их было 56%). При этом 90% сторонников Демократической партии США одобряют действия Байдена, а вот среди республиканцев положительно высказались лишь 12%. Среди тех, кто не относит себя ни к демократам, ни к республиканцам, Байдена поддерживают 48% респондентов.

    Опрос проводился с 6 по 21 июля среди 1007 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах США и в городе Вашингтон. Погрешность не превышает 4%, передает ТАСС.

    В апреле Washington Post и ABC News провели опрос, согласно которому рейтинг одобрения Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, за последние 76 лет этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).

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    Сенат США утвердил переговорщика по стратегической стабильности
       22 июля 2021, 03:56
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Предполагается, что Дженкинс возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности.

    Как следует из результатов голосования, показанного телеканалом C-SPAN, утверждение Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности поддержали 52 сенатора, 48 выступили против, передает ТАСС.

    В администрации 44-го президента США Барака Обамы Дженкинс была координатором программ по снижению угроз в Бюро Госдепартамента по международной безопасности и нераспространению. Она также являлась основателем и руководителем организации «Цветные женщины за мир, безопасность и разрешение конфликтов» (Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation, WCAPS).

    Дженкинс представляла США в программе «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения», а также на четырех саммитах по ядерной безопасности, которые прошли в период с 2010 по 2016 год. Прошла службу в ВМС США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что консультации России и США по стратегической стабильности состоятся 28 июля, и пообещал назвать дату позже.

    Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.

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