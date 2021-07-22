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Суд оштрафовал Facebook и Telegram из-за запрещенной информации
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Мировой суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей американскую компанию Facebook за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили в пресс-службе Таганского суда российской столицы.
В суде сообщили, что были рассмотрены два протокола, «постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Фейсбук Инк. (Facebook ink) признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», организации «назначено наказание в виде административного штрафа в общем размере 6 млн рублей», передает ТАСС.
Кроме того, Мировой суд в Москве оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию: организация признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
Общая сумма всех штрафов мессенджеру составила 26 млн рублей.
Отметим, что в июне Facebook обжаловал решение о штрафе за отказ удалить запрещенный контент. До этого мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн рублей.
Лавров: Поражает обязательство ФРГ продлить транзит газа через Украину после 2024 года
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток – 2», в котором заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, по его словам, любая угроза санкций «не может быть приемлема».
«Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата», – рассказал он в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД России.
Он отметил, что слышал о том, как завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока– 2».
«Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров.
Он также указал на то, что «никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов... о том, что в случае чего, если Россия «будет плохо себя вести» по «Северному потоку – 2», Германия и Евросоюз гарантированно будут «наказывать» Россию.
«Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения», – заключил глава российского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
На авиасалоне МАКС впервые представили новый самолет короткого взлета и посадки
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На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в летной программе впервые принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки, способный стартовать с вертолетной площадки.
Самолет создается в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан». На МАКС-2021 уникальная технология была представлена и поднялась в воздух на летающей лаборатории на базе самолета Ан-2, передает ТАСС.
«В техническом задании предусмотрено, что демонстратор самолета должен взлетать с площадки, которая штатно предназначена для вертолета Ми-8 – это 50 на 30 метров с учетом ограничений на краях, то есть на границах может быть лес или другие препятствия», – пояснил руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов.
По его словам, самым сложным в этом проекте является посадка самолета на такой маленькой площадке. «Перед посадкой надо быстро погасить скорость. Это сложный маневр пока по расчетам и подтвержденным испытаниям получается. Мы создаем такой невозможный самолетик, который садится на вертолетной площадке», — добавил Чибисов.
Представитель ФПИ также уточнил, что основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте «Партизан» является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Они и обеспечивают требуемую для взлета подъемную силу.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
Напомним, что новейший легкий многоцелевой самолет «Байкал» получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель.
В США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда
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В случае вооруженного конфликта с Россией исходящая из Калининградской области угроза для военных НАТО настолько велика, что Североатлантический альянс будет вынужден прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона, написал американский военный специалист Себастьян Роблин на портале 19FortyFive.
В материале утверждается, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически могут стать прибалтийские страны, передает РИА «Новости».
По мнению Роблина, ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, в случае конфликта России и НАТО будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса».
При таком сценарии, по мнению автора статьи, ракетные комплексы, установленные в самом западном регионе России, будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву.
Проблемой для сил НАТО станут и радары российской разведки, так как их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведданных, которые могут выдать будущие действия противника, добавил Роблин.
По его мнению, угроза, якобы исходящая из Калининградской области для военных Альянса в случае вооруженного конфликта, настолько велика, что НАТО будет вынуждено прибегнуть к «осаде и физической оккупации» региона.
Ранее в среду начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выразил опасения в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области, предположив, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор. Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России».
Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.
Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».
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Нуланд: Германия обязалась продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года
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Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».
Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать, добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет».
«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы «снизить зависимость Украины... от российского газа».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
Задержанный за взятки глава ставропольского ГИБДД отрекся от дворца с позолоченными унитазами
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Глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, которого задержали по подозрению во взяточничестве, заявил, что не является владельцем роскошного дворца, по его словам, недвижимость принадлежит его гражданской жене.
«Я бы там такого не делал», – сказал Сафронов в суде, передает «Царьград».
По его словам, дворцом владеет его гражданская жена, которая является успешной бизнесвумен. И что он не имеет никакого отношения к дизайну интерьера.
«Есть люди, которые занимаются бизнесом, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришёл, когда он был построен пять лет назад. Ряд моментов, которые там есть, я бы там такого не делал», – добавил Сафонов.
Он также подчеркнул, что полностью сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы.
Напомним, что накануне в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом.
Украинцы устроили незаконный сбор денег c отдыхающих в Крыму
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Приезжие с Украины в оранжевых жилетках собирают деньги с отдыхающих на косе Беляус на западном побережье Крыма под предлогом того, что пляж якобы находится в аренде.
Один из местных жителей рассказал о незаконном сборе средств в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». По словам мужчины, он с компанией отдыхал на Беляусе, к ним подошел молодой человек в оранжевой жилетке с канцелярской папкой и попросил граждан оплатить посещение пляжа – по 150 рублей с человека.
«Показывает он мне договоры между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того как я рассмеялся, начались запугивания милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнес: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане, я бы не тратил на вас столько времени», – рассказал россиянин.
После такого замечания мужчина решил ближе познакомиться с собеседником. Как оказалось, молодой человек приехал в Крым с напарником с Западной Украины заработать во время курортного сезона.
«И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там, дома, за 100 долларов надо месяц в поле пахать, а тут – пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью», – пояснил отдыхающий.
По его словам, крымчане, как правило, сборщикам не платят, а приезжие «особенно не спорят». В сутки напарники собирают до 10-15 тыс. рублей. «Друзья, еще раз пишу всем: смотрите внимательно документы у каждого, кто в Крыму требует у вас заплатить деньги», – заключил россиянин.
Адвокат предположил, какое наказание грозит напавшей на сына Пьехи женщине
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Учитывая наличие троих детей и отсутствие судимости, женщине, которая применила физическую силу к сыну певца Стаса Пьехи и ударила бабушку ребенка, с большой долей вероятности удастся избежать лишения свободы, но не условного срока, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.
После того, как в поселке Рощино под Петербургом супруга футбольного судьи Владислава Безбородова напала на сына Стаса Пьехи, ребенка госпитализировали в больницу. В лечебном учреждении мальчику диагностировали черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы, о чем сообщает адвокат семьи Сергей Жорин. Следственный комитет по Выборгу проводит проверку по факту избиения ребенка.
«Исходя из поведения Безбороовой, вполне вероятно то, что она имеет какие-то психические расстройства, не исключающие вменяемость. Поэтому, скорее всего, она все-таки будет привлечена к ответственности. Если, конечно, будет возбуждено уголовное дело и в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, которая покажет, что у нее нет психического заболевания», – говорит Калинов.
В случае, если подобное заболевание у напавшей на ребенка и его бабушку будет найдено, и оно подтвердит, что дама во время инцидента не отдавала отчет своим действиям и была невменяема, то в таком случае ей полностью удастся избежать какого-либо наказания, продолжает адвокат. Однако он сомневается в таком развитии событий.
«На мой взгляд, Безбородова все-таки понимала, что делает, поэтому должна понести наказание. Исходя из того, что она нанесла удары бабушке, то максимум, что там может быть, это статья 116 УК РФ «Побои». Но, естественно, никакого лишения свободы не будет», – считает собеседник.
По словам экс-супруги Стаса Пьехи Натальи Горчаковой, ее маме, которая заступилась за внука, во время инцидента жена Безбородова попыталась нанести удар в шею, но та успела прикрыться рукой. Она «получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить».
«Мальчика положили с сотрясением мозга, поэтому тут можно инкриминировать и пункт «д» статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Но она имеет трех детей и ранее, вероятнее всего, не совершала никаких преступлений. Это выступит в качестве смягчающего обстоятельства. Поэтому о реальном лишении свободы здесь речь не идет», – убежден Калинов.
Он подчеркивает, что если же дело будет возбуждено, то женщина получит условное и административное наказания. Кроме того, адвокат обращает внимание на то, что семье Пьехи следует подать гражданский иск на возмещение морального и материального вреда.
«На мой взгляд, необходимо все-таки решиться на возбуждение уголовного дела и требовать для Безбородовой максимального наказания. Лишения свободы в ее случае точно не будет, но получит хотя бы условный срок. Применение физической силы к ребенку безнаказанным не должно остаться», – заключил специалист.
Напомним, Горчакова поделилась в социальных сетях историей о том, что во время отдыха в поселке Рощино под Петербургом жена Безбородова запретила семилетнему сыну артиста дружить с одним из ее троих детей. Ребенок в отместку проткнул их надувной бассейн карандашом. После инцидента супруга Безбородова примчалась на участок соседей, «швырнула на пол» семилетнего сына Пьехи, а также ударила бабушку, которая попыталась защитить внука. Кроме того, экс-супруга Пьехи рассказала, что Безбородова и ранее проявляла агрессию к няням своих детей, регулярно устраивала скандалы. Также есть видео, на котором напавшая заявляет, что «бабушку вообще надо было грохнуть».
Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2»
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Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон.
«Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
В России отменили обязательные штампы о браке в паспорте
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Правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.
В частности, теперь в документе обязательно должны проставляться только прописка и отношение к воинской обязанности. При этом загс больше не сможет без разрешения гражданина внести в паспорт данные о детях, а также заключенных и расторгнутых браках, передает «Московский комсомолец».
Ранее необязательными были только штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
Отмечается, что юристы не исключают волну квартирных афер после введения новых правил, поскольку собственник жилья сможет продать недвижимость, не поставив в известность супруга. Выяснить факт нахождения продавца в браке по паспорту без дополнительных проверок будет невозможно. В случае, если обманутый супруг подаст иск к покупателю и оспорит сделку, последний потеряет купленную недвижимость.
Ранее в Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманным путем завладели пятью квартирами умерших горожан и причинили ущерб городу на 24 млн рублей. Они оформляли поддельные свидетельства о заключении брака с умершим собственником квартиры.
Киев и Варшава собрались помешать запуску «Северного потока – 2»
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Украина и Польша вместе с союзниками продолжат противодействие реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау.
«Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока – 2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – говорится заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
Главы МИД Украины и Польши критически оценили сделку Германии и США по «Северному потоку – 2». Кулеба и Рау утверждают, что решение о строительстве трубопровода создало «кризис в сферах политики и безопасности, а также кризис доверия в Европе».
«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами – членами НАТО и ЕС», – утверждают главы дипломатических ведомств.
Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Снесен дом, из-за которого были убиты приставы в Сочи
Самострой, из-за которого местный житель в июне застрелил двоих судебных приставов, снесли в Адлерском районе Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Вартан Кочьян являлся владельцем трехэтажного здания по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Самовольное строение снесли по решению суда», – сообщили в пресс-службе порталу Sochi24.tv.
Здание, из-за которого было совершено убийство, признано самостроем еще в 1986 году.
В начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном. Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.
Позже президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем.
Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России
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Зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
«Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны, – указал Антонов. – Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у Совета Безопасности ООН».
Дипломат особо отметил, что многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями российских углеводородов Москва доказала, что является надежным партнером. «Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели, – подчеркнул он. – Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию».
Антонов напомнил, что строительство «Северного потока – 2» и любых других российских экспортных трубопроводов «является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы» в газе из России. «Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям», – констатировал он.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Накануне в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
При этом Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он также подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией по «Северному потоку – 2» тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля.
«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии.
«В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.
Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину.
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году.
Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Россия возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину
Украина в полной мере ответственна за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство, говорится в межгосударственной жалобе Генпрокуратуры в ЕСПЧ против Украины.
В жалобе обозначено, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства, передает ТАСС.
«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» <...>, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение ст. 2 («Право на жизнь») [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод] в материальном и процессуальном аспектах, ст. 3 («Запрещение пыток») конвенции в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», – говорится в заявлении.
Также отмечается, что Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину за авиакатастрофу на Россию.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
В Кремле указали на коммерческий характер переговоров о транзите газа
Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Любые переговоры – это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планируются ли у президента России телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским на тему транзита газа.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
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