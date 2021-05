Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента 25 мая 2021, 19:36 Текст: Елена Мирошниченко

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили в пресс-службе суда. «Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что суд рассмотрел восемь протоколов, по двум вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере 3 миллиона рублей за каждое административное правонарушение. Помимо этого, 10 июня в отношении Facebook суд рассмотрит еще два аналогичных протокола и два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях). Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией. Накануне Роскомнадзор сообщил, что трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, после того как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации.

23 мая 2021, 14:30

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости». Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление. «В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков. Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair 25 мая 2021, 12:54

Фото: Pool Philip Reynaerts/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы. «Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно». По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт. Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт. «То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар. Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим». Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов». При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства. Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов» 23 мая 2021, 14:49

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Елена Мирошниченко

Россия готова дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть дружбой, а не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков а эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», – ответил он на вопрос о том, какие страны имел в виду президент Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны. Об этом сообщает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что «мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить». Пресс-секретарь также отметил, что стратегические силы России – самые современные в мире. «Наши самые современные в мире стратегические силы – они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом», – сказал он. В четверг Путин заявил, что «все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил». Также он отметил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. Google подала в суд на Роскомнадзор 24 мая 2021, 07:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube, сообщили СМИ. «11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля», – сообщает издание «Коммерсант». По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица. Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. Как пояснили изданию в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещенный на Youtube, принадлежащем Google. «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», – сказали изданию в ведомстве. Ранее Google, Facebook и Twitter пригрозили штрафами за отказ удалить запрещенные данные. Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна 25 мая 2021, 18:46

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам неэффективно. «По России – политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной... Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», – цитирует его РИА «Новости». Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google 24 мая 2021, 16:12 Текст: Елизавета Булкина

Трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией, сообщил Роскомнадзор. «Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», – передает сообщение ведомства ТАСС.



В Роскомнадзоре пояснили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика. Напомним, суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube. В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину 24 мая 2021, 22:17 Текст: Елена Мирошниченко

В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова. «Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости». Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег. Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных. Эксперт: У российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы 24 мая 2021, 20:55 Текст: Григорий Кравченко

Как показывает практика, наиболее эффективно работают те инструменты регулирования цифрового рынка, которые угрожают IT-платформам долгосрочной потерей прибыли. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член палаты Александр Малькевич, комментируя угрозы Роскомнадзора замедлить трафик сервисов Google из-за недостаточной фильтрации противоправного контента. «В Общественной палате убеждены, что у российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы, но есть обязанность добиваться от них исполнения нашего действующего законодательства. Более того, в прошлом году граждане проголосовали за поправки в Конституцию (71 статья) об обязанности государства обеспечивать их цифровые права, защищать нас всех от деструктивного потенциально опасного контента в интернете», – напомнил первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. Недавние действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter показали свою эффективность и целесообразность, напомнил эксперт. «Эта соцсеть раньше показательно игнорировала запросы российского ведомства, но теперь она серьезность ситуации осознала, увидела реальную угрозу блокировки на территории России и вступила в официальный диалог с властями нашей страны. Поэтому считаю, что возможное решение замедления трафика компании Google без сомнения принесет свои плоды и обеспечит выполнение законных требований регулятора», – сказал член палаты. «Эти компании заточены на заработок, – по этому поводу не должно быть никаких иллюзий. Поэтому неудобная пользователю площадка, – в данном случае такой может стать YouTube, если Google будет так себя вести, – доход приносить не будет», – пояснил Малькевич. «Значит, необходимо считаться с требованиями Роскомнадзора. Мы в ОП всегда утверждали, что иностранные онлайн-платформы заинтересованы в российском цифровом рынке. Просто они содержат каких-то «болтунов» – блогеров, лоббистов, – которые публично утверждают, что нет, если мы начнем в нашей стране добиваться от них законопослушности, будем наводить порядок в интернете, то это неминуемо приведет к уходу сервисов и компаний из России. Нет, этого не будет!», – восклицает Малькевич. «Мы должны последовательно добиваться от иностранных IT-корпораций соблюдения наших законов на нашей же территории. Ситуация, при которой построение эффективного диалога с такими компаниями сопряжено с трудностями (а это однозначно был случай с Twitter), недопустима, поэтому мы в Общественной палате приветствуем закон о «приземлении» этих иностранных компаний в нашей юрисдикции. Он уже был внесен на рассмотрение Госдумой на прошлой неделе. И считаем, что его вступление в силу поможет наладить эффективное взаимодействие со всеми IT-гигантами, компаниями так называемого бигтеха, избежать необходимости жестких мер в будущем», – добавил эксперт. Малькевич напоминает, что московский офис Google наделен только маркетинговыми функциями и никакие серьезные вопросы не решает. «Поэтому ждем принятия закона», – подытожил эксперт. В понедельник Роскомнадзор заявил, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. В ведомстве отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика, - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. «После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», – рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. «На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка 5 тыс. запрещенных материалов. Больше всего – 3,5 тыс. – с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещенными судом», - сказали в ведомстве. В Крыму рассказали о визите немецкой делегации 23 мая 2021, 11:32 Текст: Елена Мирошниченко

Делегация из Германии, которая прибыла в Крым 22 мая, оценит инфраструктуру полуострова, пообщается с населением, рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии», – рассказал он РИА «Новости». Он уточнил, что делегация сможет оценить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местным населением. Немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ. Ранее сообщалось, что в Бундестаге заявили о необходимости отмены санкций против России. Напомним, летом прошлого года постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались. Володин предложил выработать нормы для рекламы в интернете 23 мая 2021, 16:55 Текст: Елена Мирошниченко

Для всех стран необходимо разработать рамочные нормы, регулирующие деятельность в сфере рекламы в интернете, нужен унифицированный подход, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов», – прокомментировал Володин в своем Telegram-канале решение YouTube зарабатывать на видео, вставляя рекламу во все ролики на платформе. Спикер Госдумы добавил, что пока таких норм нет, подобные действия необходимо регулировать через национальное законодательство. Также он отметил, что YouTube, вводя рекламу без согласия правообладателя, хочет заработать на людях. «Видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим - жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке», – считает Володин. Ранее сообщалось, что с 1 июня YouTube начнет вставлять рекламные ролики в любое видео на своей платформе без согласия правообладателей. Иностранные компании пригласили стать резидентами «Иннополиса» 24 мая 2021, 18:38 Текст: Елизавета Булкина

Российский город высоких технологий Иннополис предлагает иностранным компаниям открыть представительства на территории Особой экономической зоны «Иннополис», где работают более 200 организаций, сообщила пресс-служба ОЭЗ. «Многим зарубежным компаниям Татарстан и инновационный центр Иннополис известен не понаслышке. Республика активно расширяет международные связи и контакты, как на правительственном уровне, так и в корпоративном секторе, а у Университета Иннополис богатый опыт работы с мировыми компаниями, иностранными профессорами и научными центрами. Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний в полном соответствии с российским законодательством», – передает Tatar-inform слова заместителя премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. Также в Иннополисе действует комплекс мер поддержки. Так, например, резиденты особой экономической зоны могут получить помощь в подборе it-кадров. В городе расположен университет, ежегодно выпускающий квалифицированных it-специалистов, и рекрутинговый центр, который подбирает специалистов в сфере инновационных технологий для компаний Иннополиса по всей России. Помимо этого, компании, изъявившие желание стать резидентами Иннополиса, получают помощь в открытии филиала юрлица, а также индивидуальные условия на аренду офиса или рабочие места в коворкинге. Также у резидентов ОЭЗ «Иннополис» есть возможность принимать участие в мероприятиях и встречах с крупными экспертами из it-сферы. Более того, для компаний особой экономической зоны предусмотрена возможность получения грантов от различных партнеров ОЭЗ. Напомним, в Госдуме рассматривается федеральный законопроект, согласно которому владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Данные официальные представительства будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России. Хакеры атаковали сайт предварительного голосования «Единой России» 24 мая 2021, 11:01 Текст: Алина Назарова

Сайт предварительного голосования «Единой России» в понедельник утром подвергся DDoS-атаке, однако потеря данных исключена, на проведении процедуры хакерская атака не отразится, заявил глава IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев. «Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу», – сообщил Сатеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Накануне DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов также подвергся сайт «Единой России». При этом на сайте предварительного голосования pg.er.ru фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента IT, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Сатеев. Тем временем вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщил, что компания фиксирует практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России». По его словам, как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. «Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», – подчеркнул он. Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. Подведены итоги Российского интернет форума 24 мая 2021, 14:50 Текст: Мария Бобылева

Участники юбилейного 25-го Российского интернет форума, который прошел в Подмосковье с 19 по 22 мая, обсудили влияние пандемии на изменение портала Госуслуг, контроль за иностранными интернет-платформами, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. На площадке РИФ собрались представители всех крупнейших компаний рунета, государства, а также молодых специалистов и участников из других стран. Открытие форума прошло в формате аналитической панели «Цифры и Тренды 2021/2022». Представители дискуссии поговорили о вызовах развития и регулирования цифровой среды, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Мы фиксируем беспрецедентный рост Рунета, это результат условий отрасли, государства, отрасли. Замечательно, что есть диалог государства со всеми ключевыми игроками и все могут быть услышаны. Могу с полной ответственностью сказать, что ни одна инициатива не проходит «сита» различных диалогов и обсуждений, в которых рождается истина. Интернет и его российский сегмент должны быть безопасной средой для всех, чтобы каждый мог делать то, что ему нравится, не ущемляя прав других. В России одно из самых либеральных законодательств в сфере цифры. Я надеюсь, мы этот тренд сохраним. То, что русский язык является вторым в мире по использованию в сети интернет, это шанс продвигать российскую составляющую далеко за пределы страны», – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Вызовы, которые испытывает доменная индустрия, осветил директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. «В пандемийный год было зарегистрировано свыше 6000 доменных имен, связанных с коронавирусной тематикой. Такие домены продолжают регистрировать и в 2021 году, иногда для противоправных целей, в частности, для продажи в сети поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. Еще один тренд – рост числа фишинговых атак и интернет-мошенничества. Это происходит повсеместно, эти глобальные тренды прослеживаются и в российском сегменте сети. Борьба с мошенничеством – общая задача. И еще важный момент — поддержка русского языка в интернет-пространстве, в том числе в системе адресации. Мы много делаем для поддержки IDN-доменов. Наши усилия требуют поддержки разработчиков ПО и сервисов, именно для них в прошлом году был создан портал Поддерживаю.рф», – заявил Воробьев. Также в рамках главной аналитической панели Российского интернет форума Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) презентовала самые свежие цифры исследования «Экономика Рунета 2020-2021». «Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей: на 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%», – рассказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Кроме того, 20 мая прошел круглый стол «Цифровая трансформация – новое качество предоставления госуслуг?». Его частники обсудили цифровую трансформацию, влияние пандемии на изменение портала Госуслуг и перевод государственных электронных сервисов онлайн, количество новых пользователей на портале Госуслуг и масштабирование системы, дистанционное электронное голосование, сдерживающие факторы цифровизации госсектора и функционирование системы безопасности. В тот же день прошел круглый стол «Иностранные платформы: регулировать нельзя не регулировать, где ставить запятую?», посвященный вопросу контроля за иностранными интернет-платформами и регулированию их деятельности на национальных рынках. Его участники проанализировали причины, по которым пандемия ускорила всемирные регуляторные процессы, реалии, проблемы и перспективы регулирования иностранных интернет-платформ в России. Эксперты обсудили, как смогут ужиться иностранные платформы с отечественными, как отразится «Закон о приземлении» на иностранных ИТ-гигантах и поможет ли он российским цифровым компаниям. 22 мая состоялась закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. В мероприятии приняли участие: Максут Шадаев (министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций), Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей Комиссаров (АНО «Россия — страна возможностей»), Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители российских ИТ-компаний и общественных организаций. Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена в рамках Форума. Предложение также было одобрено Сергеем Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета реальных потребностей ИТ-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли. Кроме того, в качестве одной из прорывных инициатив форума участники встречи отметили предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве. Актуальность этого предложения доказывает снижение цифровой грамотности населения России – среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» 2021 года составило 6,90 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года (7,25 в прошлом году). Самый низкий уровень цифровой грамотности у подростков 14-17 лет – 6,43. Кроме того, на встрече Кириенко призвал представителей IT-индустрии участвовать в выборах в Госдуму. Он отметил, что директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко подал документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР). Володин назвал Россию «последним островом» демократии 25 мая 2021, 15:45 Текст: Наталья Ануфриева

Россия является «последним островом» демократии и свободы в мире, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник в ходе обсуждения законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, в адрес документа прозвучала критика со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова, передает ТАСС. Председатель нижней палаты, в свою очередь, напомнил о событиях в США 6 января, связанных с протестами сторонников экс-президента Дональда Трампа у здания Конгресса. «Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы. Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение. И их обвинили по статье «внутренний терроризм». И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?» – сказал Володин. Он также подчеркнул, что Россия – это «последний остров демократии и свободы». «И мы на этом острове. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит», – добавил он. Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил формулировку «материк свободы» в силу размера страны. «Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, – с улыбкой отреагировал Володин. – Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается. После 1917-го уменьшилась, после 1991-го уменьшилась. Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился», – призвал спикер Думы. Ранее Володин к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского сравнил врагов России в XIII и XXI веках, указав на существующие параллели. Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать «Спутник V» 25 мая 2021, 14:43 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V», а также договориться о заключении контракта на поставку вакцины в королевство, сообщил вице-премьер Александр Новак. «Ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и определения необходимых для королевства объемов ее поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, к которым могли приступить сразу после процедуры регистрации», – цитирует его РИА «Новости». Он также добавил, что «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в борьбе с коронавирусом. Новак отметил, что на данный момент вакцина зарегистрирована в 66 странах. Ранее сообщалось, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.