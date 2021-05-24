Эксперт: У российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы

Как показывает практика, наиболее эффективно работают те инструменты регулирования цифрового рынка, которые угрожают IT-платформам долгосрочной потерей прибыли. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член палаты Александр Малькевич, комментируя угрозы Роскомнадзора замедлить трафик сервисов Google из-за недостаточной фильтрации противоправного контента.

«В Общественной палате убеждены, что у российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы, но есть обязанность добиваться от них исполнения нашего действующего законодательства. Более того, в прошлом году граждане проголосовали за поправки в Конституцию (71 статья) об обязанности государства обеспечивать их цифровые права, защищать нас всех от деструктивного потенциально опасного контента в интернете», – напомнил первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.

Недавние действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter показали свою эффективность и целесообразность, напомнил эксперт. «Эта соцсеть раньше показательно игнорировала запросы российского ведомства, но теперь она серьезность ситуации осознала, увидела реальную угрозу блокировки на территории России и вступила в официальный диалог с властями нашей страны. Поэтому считаю, что возможное решение замедления трафика компании Google без сомнения принесет свои плоды и обеспечит выполнение законных требований регулятора», – сказал член палаты.

«Эти компании заточены на заработок, – по этому поводу не должно быть никаких иллюзий. Поэтому неудобная пользователю площадка, – в данном случае такой может стать YouTube, если Google будет так себя вести, – доход приносить не будет», – пояснил Малькевич.

«Значит, необходимо считаться с требованиями Роскомнадзора. Мы в ОП всегда утверждали, что иностранные онлайн-платформы заинтересованы в российском цифровом рынке. Просто они содержат каких-то «болтунов» – блогеров, лоббистов, – которые публично утверждают, что нет, если мы начнем в нашей стране добиваться от них законопослушности, будем наводить порядок в интернете, то это неминуемо приведет к уходу сервисов и компаний из России. Нет, этого не будет!», – восклицает Малькевич.

«Мы должны последовательно добиваться от иностранных IT-корпораций соблюдения наших законов на нашей же территории. Ситуация, при которой построение эффективного диалога с такими компаниями сопряжено с трудностями (а это однозначно был случай с Twitter), недопустима, поэтому мы в Общественной палате приветствуем закон о «приземлении» этих иностранных компаний в нашей юрисдикции. Он уже был внесен на рассмотрение Госдумой на прошлой неделе. И считаем, что его вступление в силу поможет наладить эффективное взаимодействие со всеми IT-гигантами, компаниями так называемого бигтеха, избежать необходимости жестких мер в будущем», – добавил эксперт.

Малькевич напоминает, что московский офис Google наделен только маркетинговыми функциями и никакие серьезные вопросы не решает. «Поэтому ждем принятия закона», – подытожил эксперт.

В понедельник Роскомнадзор заявил, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. В ведомстве отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика, - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», – рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации.

«На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка 5 тыс. запрещенных материалов. Больше всего – 3,5 тыс. – с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещенными судом», - сказали в ведомстве.