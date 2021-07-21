Глава МЭР предложил выдавать гранты малому бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса Эксперт назвал три главных условия для ускорения развития сельских регионов России Путин поддержал предложение ЕР о прямом доступе производителей на ярмарки и рынки 21 июля 2021, 19:48 Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Глава государства поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах и создание условий для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Организовать прямые поставки от производителей на рынки и ярмарки ЕР предложила на совещании по снижению цен на «борщевой набор». «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок и обеспечим снижение цен», – сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом. Она пояснила, что эту работу начали вместе с ЕР. «С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, железнодорожных и автобусных станций, на городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров. Такая совместная работа правительства, регионов и «Единой России» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора», – добавила Абрамченко. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также принимают представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

Путин анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил 23 июля 2021, 14:47

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». Глава российского государства добавил, что обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения, передает ТАСС. «Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – подытожил Путин. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. «Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, – у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», – распорядился глава государства. Основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода» 23 июля 2021, 12:25

Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости». «Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 22:04

Фото: BERND VON JUTRCZENKA/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии. «В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона. Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом» 21 июля 2021, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ 23 июля 2021, 19:18

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину 21 июля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину. «Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток – 2», – приводит ее слова ТАСС. Деммер добавила, что «обсуждались также двусторонние вопросы». Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. ВЦИОМ: За партию «Единая Россия» готовы проголосовать 40% опрошенных 22 июля 2021, 21:53 Текст: Дарья Григоренко

Около 40% опрошенных россиян из числа тех, что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, поддерживают «Единую Россию», сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов. «В группе строгого участия, то есть среди тех, кто выразил уверенность в том, что примет участие [в голосовании], а это порядка 40% [опрошенных], показатель «Единой России» составил 40% в квартирном опросе, а в телефонном опросе – 30%», – пояснил Мамонов, передает ТАСС. По его словам, ВЦИОМ проводил два опроса - телефонный и квартирный. При этом, эксперт уточнил, что разница в результатах может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки, в которых указывались фамилии кандидатов из общефедеральной части списков партий. Говоря о поддержке партий среди всех потенциальных избирателей, Мамонов отметил, что «лидерские позиции сохраняет «Единая Россия», она набирает 28% от всех опрошенных». «На вторых-третьих местах – КПРФ и ЛДПР с результатом 11-13% (в квартирном опросе КПРФ и ЛДПР набирают по 11% голосов респондентов, в телефонном опросе у КПРФ 13%, у ЛДПР 11% – прим. ВЗГЛЯД), четверку замыкает «Справедливая Россия» с результатом около 6-7%», – сказал Мамонов, уточнив, что результаты телефонного и квартирного опроса в этом сегменте сопоставимы. Эксперт также добавил, что к прохождению 5% порога на выборах близки еще три партии. «Это «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Яблоко», – отметил он. Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Меркель оценила заявление о «подарке Путину» из-за «Северного потока – 2» 22 июля 2021, 14:22 Текст: Евгения Шестак

Не нужно оценивать договоренности США и ФРГ по «Северному потоку – 2» как «подарок» президенту России Владимиру Путину, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Нет, совершенно нет. Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами», – цитирует РИА «Новости» Меркель. Ранее газета Die Welt написала, что Меркель в конце своего правления сделала подарок Путину, достигнув компромисса с США по реализации «Северного потока – 2». Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Путин предложил контроль за лесами в малонаселенных регионах передать на федеральный уровень 21 июля 2021, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень. Выслушав доклад Николаева и его предложения, президент рассказал, что «есть еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень», передает ТАСС. Он спросил, как глава региона относится к такой инициативе. Николаев пояснил, что поддерживает предложение, поскольку вопросы по защите таких больших территорий лесов от пожаров необходимо держать на федеральном уровне. «Давайте мы это пометим для себя. И я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения», – продолжил глава государства. Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина пометить себе этот вопрос. «С коллегами проработайте и доложите мне», – сказал президент. «Принято, Владимир Владимирович», – ответил глава правительства. Также Путин напомнил, что Мишустин с рабочим визитом отправится на Дальний Восток. «Посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, но [также] и на все смежные темы», – сказал президент. Премьер пообещал, что проведет такое совещание. Индексацию пенсий военным и работающим пенсионерам решили внести в народную программу ЕР 23 июля 2021, 13:46 Текст: Наталья Ануфриева

Индексация пенсий военным и работающим пенсионерам войдет в народную программу партии «Единая Россия»: с просьбой восстановить справедливость по этому вопросу обратились к секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку представители некоммерческих организаций (НКО) во время открытия штаба общественной поддержки партии в Горно-Алтайске. Турчак пояснил, что «по индексации пенсий ветеранам военной службы – думаю, что первым темпом мы добьемся этого, а дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена – по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров», говорится в сообщении на сайте ЕР. Он указал, что в вопросах индексации пенсий необходимо двигаться поступательно. «Надо, чтобы пенсионная система выдержала эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс. Мы с Правительством, естественно, эту тему отработаем, в рабочей группе по этому вопросу у нас представители Министерства труда и социальной защиты», – отметил Турчак. Секретарь Генсовета «Единой России» также напомнил, что в данный момент идет сбор предложений в народную программу – оффлайн и онлайн на сайте NP.ER.RU. Самые важные – попадут либо в федеральный раздел программы, либо в соответствующий региональный блок. «В этой программе должен проявиться и муниципальный разрез. Что конкретно, на территории конкретного населенного пункта будет сделано не когда-то там к 2030 или 2040 году, а здесь и сейчас. Конкретно на весь срок полномочий восьмого созыва Госдумы», – пояснил он. На встрече также звучали предложения о совершенствовании системы госзакупок лекарственных препаратов, поддержки НКО, вопросы сохранения пособий для работающих родителей – детей-инвалидов, обеспечения больниц. Все они будут проанализированы, сказал Андрей Турчак. Ранее врачи представили предложения в народную программу «Единой России». В России появился единый оператор газификации 22 июля 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

Единым оператором газификации в России по решению правительства стала компания «Газпром газификация», сообщил заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. «Нами создана компания, зарегистрирована уже, называется «Газпром газификация». И вчера (по решению) правительства РФ эта компания стала официальным единым оператором газификации в РФ», – сказал он на совещании с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В свою очередь Турчак отметил, что компании, которые назначаются оператором для проведения газификации будут полностью отвечать за строительство газовых сетей, инфраструктуру последней мили и за техприсоединение. Это должно снять дополнительную нагрузку с муниципалитетов и регионов, упростить процедуры подключения, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Ранее в ходе визита в Алтайский край Секретарь Генсовета «Единой России» сказал, что программа социальной газификации, инициированная депутатами «Единой России», позволит подключить к газу до конца 2022 года порядка 4 млн домовладений, в том числе более 90 тыс. – в Алтайском крае. В рамках социальной газификации у людей будет возможность провести газовую трубу, приобрести котел, счетчики и весь набор необходимого оборудования по минимальной стоимости. «Важен еще один момент – для некоторых категорий граждан это должно быть вообще бесплатно. Мы в первую очередь говорим о малоимущих, о многодетных семьях, об инвалидах. На данный момент по инициативе «Единой России» в 30 регионах страны уже предусмотрены меры поддержки таких категорий. Безусловно, этот опыт необходимо распространять, в том числе на территории Алтайского края», – подчеркнул он. Турчак добавил, что сейчас составляются адресные перечни семей, которые должны попасть под эту программу, что к каждой семье будет индивидуальный подход, будет оказана необходимая помощь. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Шмелева заявила о необходимости расширить программы повышения квалификации педагогов 22 июля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Российским педагогам следует открыть «максимальный доступ» к программам повышения квалификации, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе осмотра Общеобразовательного центра в Уфе. «Мы обязательно предложим «Единой России» на следующий законодательный цикл отдельную программу по подготовке таких педагогов-исследователей», – сказала Шмелева, слова которой приводятся на сайте партии. Сотрудники центра сообщили, что такой запрос в профессиональной среде есть, однако пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний. По словам министра образования и науки Республики Башкортостан Айбулата Хажина, эта проблема хорошо видна в системе адаптивного образования. «Порой компетенции учителей не хватает, во многом они действуют по наитию. Мы будем крайне признательны, если сможем при вашем участии получать с федерального уровня методические наработки по этому вопросу», – отметил министр. Шмелева привела в пример программы «Сириуса», где будут открыты бесплатные курсы повышения квалификации для педагогов. «Результаты внедрения и разработки идут всегда единым циклом. Необходимо делать экспериментальные площадки в регионах, в первую очередь, на базе педагогических университетов. Они при этом будут выполнять и социальную задачу, и научную», – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ. 22 июля Елена Шмелева находится с рабочим визитом в Республике Башкортостан. Цель поездки – обсуждение предложений по комплексному развитию образования в регионе с экспертами региональной сети «Сириуса» из образовательной среды, представителями научного сообщества, деятелями культуры и спорта. Кроме того, стороны обсудят подготовку V педагогического форума «Путь к успеху», который пройдет в сентябре. Ранее Шмелева заявила, что для улучшения системы воспитания и образования в России следует снизить учебную нагрузку на детей, заняться развитием массового спорта и преемственных образовательных моделей. Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.