В прокуратуре потребовали ужесточить обвинение сбившей детей москвичке

Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение сбившей троих детей на пешеходном переходе девушке и поместить ее под стражу, сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Нефедову ТАСС.

Отмечается, что по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса предусмотрено до семи лет лишения свободы, а сейчас девушке предъявлено обвинение по 3 части той же статьи, по которой ей грозит до пяти лет заключения.

Нефедова подчеркнула, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется.

Ранее автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предположил, что максимально возможное наказание для девушки – лишение свободы до 15 лет.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, а СК повторно инициировал передачу дела от полиции.

16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест.

После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице.