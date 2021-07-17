Прокуратура заявила о незаконном нахождении на базе отдыха напавшего на ребенка льва Суд отправил под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку 17 июля 2021, 16:32 Текст: Вера Басилая

Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», – приводит РИА «Новости» слова Лазарева. Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении.

ФСБ предотвратила теракт в Москве 15 июля 2021, 17:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Силовики задержали россиянина, планировавшего совершить теракт, подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. «В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. «Личность террориста в интересах следствия не разглашается», – отметили в ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов. «Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае. В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Прокуратура Москвы решила просить об ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу 14 июля 2021, 21:25 Текст: Елена Мирошниченко

Московская прокуратура будет настаивать в апелляционной инстанции на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который стал причиной массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека», – рассказала ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Ранее сообщалось, что Эдвард Бил осужден Пресненским судом Москвы на два года ограничения свободы и лишен водительских прав на три года Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы. На прошлой неделе суд отказался прекращать дело против блогера Била после примирения сторон. Определены сроки начала коммерческих беспилотных перевозок пассажиров в России 16 июля 2021, 20:32

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Минтранс рассчитывает, что коммерческие беспилотные перевозки пассажиров и грузов на всех видах транспорта будут доступны в России к 2030 году, что позволит снизить стоимость логистических услуг, а также количество погибших в ДТП. Эта цель будет достигнута в рамках реализации отраслевой стратегии цифровой трансформации, разработанной министерством. «К 2030 году комплекс инициатив министерства обеспечит коммерческое использование беспилотников на всех видах транспорта для перевозки пассажиров и грузов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. В министерстве отметили, что товары между Азией и Европой через Россию будут доставлять отечественные и иностранные автономные грузовики. При этом помимо увеличения скорости перевозок и снижения стоимости транспортно-логистических услуг реализация стратегии позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП за счет использования беспилотных автомобилей, считают в Минтрансе. «Оформление грузоперевозок в цифровом виде и технологическая бесшовность процедур на границах увеличат объем транзита через страны ЕАЭС в 10 раз. Количество часов на прохождение контрольных мероприятий железнодорожными и автоперевозчиками на погранпереходах снизится более чем на 90%», – добавили в министерстве. Ранее Минтранс заявлял о начале реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М-11 «Нева», соответствующее соглашение было подписано с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) и целым рядом компаний. Замминистра Кирилл Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров. Напомним, в июне 2016 года гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах ПМЭФ-2016 сообщил, что компания рассчитывает начать серийное производство беспилотных автомобилей в 2025 году. По делу о массовой драке мигрантов в Москве арестованы еще 42 человека 14 июля 2021, 19:58 Текст: Ксения Панькова

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро «Кузьминки» в столице, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова. «Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан», – цитирует РИА «Новости» Каленову. Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан у станции метро «Кузьминки» в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. Проникший в квартиру в Москве через окно мужчина избил и попытался изнасиловать хозяйку 15 июля 2021, 22:04 Текст: Дарья Григоренко

В Москве задержали мужчину, который пробрался в чужую квартиру через окно и попытался изнасиловать спящую женщину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «покушение на изнасилование», «иные действия сексуального характера с применением насилия» и «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»... Подозреваемый в совершении преступления 2000 года рождения задержан», – пояснила Иванова. По предварительным данным, ночью 15 июля подозреваемый через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского в Москве, где напал на спящую женщину – он избил ее, надругался, а также попытался изнасиловать. Отмечается, что довести замысел подозреваемый не смог из-за активного сопротивление женщины. По словам Ивановой, он доставлен в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Ранее сообщалось, что в Башкирии местного жителя подозревают в изнасиловании и расчленении знакомых женщин, преступления долгое время оставались нераскрытыми, а первой жертвой маньяка была его законная супруга. Заселившегося в хостел с COVID москвича приговорили к ограничению свободы 15 июля 2021, 16:15 Текст: Ксения Панькова

В Москве мужчину, который в 2020 году заселился в хостел с коронавирусом, суд приговорил к десяти месяцам ограничения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы. По данным прокуратуры, он осужден «за совершение преступления… нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей», передает РИА «Новости». В мае на заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев. Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании. Кроме того, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним. В Москве автомобиль сбил троих переходивших дорогу с родителями детей 16 июля 2021, 15:21 Текст: Евгения Шестак

Водитель иномарки сбила троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы, один из них в коме, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве. «На улице Авиаторов, дом 5, по нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля «Мазда-3». Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети», – сказали ТАСС в пресс-службе. По словам представителя ГИБДД, на место летит вертолет Центра экстренной медицинской помощи, уже работают несколько нарядов скорой медицинской помощи. В столичной ГИБДД уточнили, что водитель, совершившая наезд на детей, получила водительское удостоверение в 2020 году. Пострадавшим детям девять месяцев, четыре и пять лет. «По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет – перелом основания черепа, кома, мальчик четырех лет – перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. Девятимесячный ребенок также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму», – сказал собеседник, добавив, что дети госпитализированы. По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, с места аварии пятилетнего пострадавшего мальчика эвакуировали на вертолете в больницу. На борту малыша сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи. Московская прокуратура также сообщила, что на месте находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов. Ранее в Саратовской области столкнулись пять автомашин, в результате погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок. В Шереметьево задержали 20 рейсов из-за подтопления 15 июля 2021, 15:39

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта Шереметьево, более 20 рейсов задержаны или отменены, сообщают СМИ. «Подтоплен незначительный участок территории», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости». Также он отметил, что выпавшие сильные осадки не мешают взлету и посадке самолетов. Между тем отмечается, что из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в Шереметьево на 15.30 мск 25 рейсов задержаны, три отменены. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в Шереметьево «самолеты стоят в воде». Ранее сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз. В Москве решили запустить электрические речные трамвайчики 15 июля 2021, 12:59

Фото: 2050lab.ru

Текст: Наталья Ануфриева

В Москве в 2022-2033 годах запустят два маршрута для регулярного движения электрических трамвайчиков, по ним будут ходить 20 судов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая макет будущего электротрамвайчика у причала «Зарядье». Собянин напомнил, что регулярный речной пассажирский транспорт существовал в Москве вплоть до 2006 года, после этого на Москве-реке остались только туристические суда, передает «Интерфакс». «Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта регулярного городского», – сказал он. По его словам, в мэрии долго готовили и в результате разработали этот нишевый проект, в котором будут задействованы новые технологические решения. Пассажирские трамвайчики должны ходить не только летом, но и зимой, поэтому в них добавят конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Кроме того, по его словам, необходимо создать комфортные для пассажиров мини-вокзалы. «Такой проект создан, мы его запускаем – в 2022-2023 году будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными вокзалами. Ну а в дальнейшем будем его развивать, если он будет пользоваться популярностью у москвичей», – отметил мэр. Первыми регулярными маршрутами станут направлении от Киевского вокзала через Москва-сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников, говорится в материалах мэрии. Маршруты будут гибкими – их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов. Каждое судно порядка 22 метров в длину будет рассчитано на 42 посадочных места, два из которых – для маломобильных граждан. В пассажирском салоне установят информационные экраны и USB-зарядки, будет обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90 или 365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы – электрические суда с самого начала будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы. Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы. Конкурс по закупке 20 трамвайчиков пройдет в сентябре, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обязательным условием выбора поставщика будет заключение сервисного контракта, который обяжет производителя ремонтировать и обслуживать суда в течение 15 лет. Выходить на маршруты суда начнут с июня 2022 года. Для этого часть причалов реконструируют и оборудуют зарядными станциями. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. Упавший на рельсы в московском метро человек погиб 15 июля 2021, 14:22 Текст: Алексей Дегтярев

На станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил представитель экстренных служб города. «На станции метро «Кузьминки» на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40», – пояснил собеседник РИА «Новости». Столичный департамент транспорта сообщал, что из-за человека на пути интервалы движения поездов на южном участке линии увеличены. Позднее ведомство уточнило, что движение ввели в прежний график. В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы». Объявлены победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» 14 июля 2021, 22:26 Текст: Антон Никитин

В Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов. Победителями конкурса стали 303 школьника. С приветственным словом к финалистам и победителям «Большой перемены» на церемонии закрытия финала конкурса обратились первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В 2021 году ученики 5, 6 и 7 классов впервые участвуют в конкурсе вместе со старшеклассниками и студентами колледжей. Всего ко второму сезону «Большой перемены» присоединились более 2,5 млн человек. В финал конкурса вышли 660 школьников – они стали лучшими из более чем 1 млн своих сверстников со всей страны. По итогам решающих конкурсных испытаний победителями стали 303 школьника из 66 регионов России. Победителей и финалистов конкурса поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Главное в жизни – это не дипломы и награды. Самое главное – это идти вперед, верить в мечту и добиваться ее реализации», – отметил Кириенко. Он также добавил, что после финала в «Артеке» конкурс не заканчивается и все участники могут продолжить свой путь с «Большой переменой» в сообществе, где ведущие российские компании без перерыва проводят тематические недели и конкурсы. «Большую перемену» от всех других проектов отличает то, что участники являются ее соавторами. Вместе с вами мы уже обсудили ваши идеи по развитию конкурса, и они уже начинают реализовываться. Вы предлагали в это воскресенье создать специальную детскую дирекцию «Большой перемены» и уже с 1 сентября она начинает работу, а также в конкурсе появятся дополнительные программы по профориентации», – добавил Кириенко. Министр просвещения Сергей Кравцов выразил благодарность педагогам и родителям финалистов «Большой перемены»: «Я хочу поблагодарить ваших учителей, наставников и ваших родителей. Когда вы приедете домой, скажите им слова благодарности. Все мы в вас верим, и сделаем все, чтобы раскрывались таланты каждого из вас. И чтобы, как в девизе «Большой перемены», вас не оценивали, а ценили», – добавил Кравцов. «В течение целой недели вы соревновались, посещали мастер-классы от экспертов, знакомились с большим количеством специалистов из совершенно разных сфер и областей и, конечно же, общались друг с другом. Это была насыщенная неделя для вас. И уверен, вы «взяли» от нее многое. Поверьте, выбирать лучших из вас, финалистов, было непросто. Вы все очень талантливые, целеустремленные и активные ребята. Вы получили бесценный опыт, который пригодится вам в будущем. Не останавливайтесь, идите только вперед, соревнуйтесь, добивайтесь новых высот, ставьте перед собой все более амбициозные цели и участвуйте в других проектах платформы «Россия – страна возможностей», – сказал, обращаясь к финалистам и победителям конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Во время церемонии закрытия финала на одной сцене с участниками «Большой перемены» выступили популярные российские исполнители. Егор Шип спел с победителем конкурса Егором Князевым, а Миа Бойка исполнила песню с финалисткой «Большой перемены» Есенией Нестеренок. Дистанционный этап «Большой перемены» для учеников 5-7 классов проходил в течение двух месяцев. В формате онлайн-игры участники выполняли онлайн и офлайн задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим. По итогам игры школьники проходили онлайн-собеседования с экспертами. В финал вышли конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. В «Артеке» финалисты в командах по 8-12 человек решали кейсовые задания – проектировали «школу будущего» и детские сообщества в социальных сетях. Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова рассказала, что почти треть финалистов и победителей «Большой перемены» живут в небольших городах и селах. «Конкурсные задания настроены таким образом, что каждый ребенок, не зависимо от того живет он в большом городе или маленьком рабочем поселке, может проявить свои способности, которые зачастую не видны в традиционной системе оценивания школьных олимпиад. Попадая в конкурс, ребенок решает прикладные задачи, которые требуют навыков командной работы, умения вести коммуникацию, проявлять свои творческие способности. На каждом этапе конкурса участник выполняет задания и одновременно узнает много новой информации об истории своей страны, ее культурных достопримечательностях, пробует себя в разных направлениях и получает рекомендации профессиональных экспертов», – отметила Наталия Мандрова. Мотивационные встречи с финалистами «Большой перемены» в «Артеке» провели олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева; летчик, Герой России Дамир Юсупов; актеры Антон Ескин и Наталья Дубовицкая; представители движений «Юнармия» и Worldskills. Художник Миша MOST провел для школьников мастер-класс по граффити, а актеры Арт-кластера «Таврида» поставили в «Артеке» иммерсивный спектакль «Сон в летнюю ночь». Также в рамках финала школьники могли заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов. Уже в сентябре этого года победители конкурса отправятся в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тыс. рублей. Также по итогам конкурса будут определены лучшие школы, они получат по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей, причем решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с победителями конкурса. Конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5-7 классов, 8-10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. В 2021 году он объединил более 2,5 млн участников. Устроившему ДТП блогеру Билу назначили два года ограничения свободы 14 июля 2021, 16:45 Текст: Ксения Панькова

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в центре столицы, осужден Пресненским судом Москвы на два года ограничения свободы и лишен водительских прав на три года, сообщает прокуратура столицы. «Эдуард Биль осужден к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Назначить блогеру два года ограничения свободы ранее попросил прокурор. Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы. На прошлой неделе суд отказался прекращать дело против блогера Била после примирения сторон.