В Хакасии военные медики начали развертывание приемного отделения для лечения COVID Организаторы МАКС предупредили о необходимости наличия QR-кода для посещения авиасалона Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации 17 июля 2021, 17:06 Текст: Евгения Шестак

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации. «Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте правительства. Также ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля. Ранее Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID.

Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID 17 июля 2021, 08:51 Текст: Наталья Ануфриева

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания, сообщили разработчики препарата. Директор разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала сообщила, что «уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от коронавируса) Abdala, результаты отличные», передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina. Она добавила, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек. Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala. Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%. О разработке препарата стало известно в марте. При этом в докладе американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) указывалось, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле по вакцинам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии 16 июля 2021, 19:51

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости». Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России. Супруга Боярского рассказала о состоянии заболевшего COVID артиста 17 июля 2021, 12:27

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила его жена Лариса Луппиан. Луппиан сообщила, что «Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста», после чего его выпишут, передает RT. Она добавила, что артист переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса. «А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», – сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Первый случай коронавируса выявлен в Олимпийской деревне в Токио 17 июля 2021, 07:24

Фото: Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Токио заражение коронавирусом впервые выявили непосредственно в Олимпийской деревне, сообщают СМИ. Прежде COVID-19 фиксировали у спортсменов и членов команд либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. В Олимпийской деревне коронавирус выявили у члена иностранной сборной. NHK уточняет, что речь идет не о спортсмене. Не сообщается, гражданин какой страны заболел. Ранее коронавирус выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России, передает ТАСС. Накануне члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста (старше 60 лет) и наличия хронических заболеваний. Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки 16 июля 2021, 21:22 Текст: Вера Басилая

Повышенная и сильно растущая температура дольше 24-36 часов после прививки от коронавируса – повод обратиться к врачу, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «В случае <…> если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», – приводит слова министра ТАСС. При этом, отметил Мурашко, имеет значение, насколько сильно растет температура. По его словам, аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, в целом все используемые вакцины переносятся хорошо. Мурашко напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу. Ранее министр заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. В Москве простились с музыкантом и актером Петром Мамоновым 17 июля 2021, 11:40

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

В Донском монастыре Москвы состоялась траурная церемония прощания с основателем группы «Звуки Му», поэтом и актером Петром Мамоновым. Проститься с музыкантом пришли десятки людей: после завершения отпевания они выстроились у храма, чтобы молитвенным пением проводить гроб с телом покойного в последний путь. Присутствующие также почтили память Петра Мамонова продолжительными овациями, передает ТАСС. Траурный кортеж отправился в подмосковный город Верея, где музыкант жил более 20 лет. Согласно воле Мамонова, его похоронят на местном кладбище. Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. ВОЗ захотела провести аудит лабораторий в районе первых случаев COVID-19 17 июля 2021, 04:19

Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Всемирная организация здравоохранения собирается устроить аудит лабораторий и исследовательских учреждений, в районе которых в 2019 году выявили первые случаи коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Обращаясь к странам-членам организации в ходе информационной сессии о происхождении коронавируса, Гебрейесус повторил, какие шаги ВОЗ планирует предпринять для расследования происхождения COVID-19, передает РИА «Новости». Во-первых, будут проведены комплексные исследования людей и животных, а также окружающей среды. Во-вторых, изучат районы, в которых раньше других выявили SARS-CoV-2, а также связанные с SARS другие коронавирусы. В-третьих, исследуют животных в Ухане. В-четвертых, проведут «исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных, с дополнительной работой по эпидемиологии и молекулярной эпидемиологии, включая изучение ранних последовательностей вируса». Наконец, запланированы «аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года». При этом Гебрейесус поддержал точку зрения Пекина, согласно которой «поиск происхождения этого вируса – это научная работа, которая должна быть свободна от политики». Напомним, Гебрейесус заявил, что потенциальную связь между пандемией коронавируса и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он призвав Китай к «открытости и сотрудничеству». Посвященный гибели Романовых стихийный памятный ход устроили в Екатеринбурге 17 июля 2021, 01:51 Текст: Антон Антонов

Часть участников фестиваля православной культуры «Царские дни» в ночь на субботу устроила стихийный памятный ход, посвященный гибели императорской семьи Романовых. В нем принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Акция не была согласована. Традиционно в ночь гибели царской семьи паломники шли крестным ходом, но в 2021 году было принято решение его не проводить из-за коронавируса. Однако часть участников фестиваля направилась от Храма на Крови до Ганиной Ямы, повторяя маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки Романовых, передает ТАСС. На божественной литургии митрополит Екатеринбургский передал просьбу и благословение патриарха Кирилла: «Когда служба закончится, и каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце – кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким, кто-то пройдет на молебен, чтобы поучаствовать в молебне в монастыре на Ганиной Яме, – это будет неорганизованно. И очень важно, чтобы каждый очень внимательно относился к себе и к тем людям, которые находятся рядом. И еще не менее важная просьба и благословение святейшего патриарха, <…> и надеть масочку». Митрополит идет по тротуару, на нем медицинская маска. Вместе с ним идет митрополит Узбекистанский и Ташкентский Викентий, он также использует средства индивидуальной защиты. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в стихийном памятном ходе участвуют порядка 2 тыс. человек, хотя «в литургии у храма было больше людей». 8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода. Министерство общественной безопасности рекомендовало перенести мероприятие. Роспотребнадзор запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. В свою очередь митрополит Екатеринбургский сказал, что люди пройдут традиционным маршрутом, несмотря на это. В 2020 году историко-архивная экспертиза в рамках расследования убийства царской семьи подтвердила подлинность «екатеринбургских останков». В Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70% 16 июля 2021, 22:17 Текст: Дарья Григоренко

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, за последний месяц вакцинировалось 2 млн человек. «Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 млн москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще 2 млн. <…> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. Лидер партии «Новые люди» назвал ошибочным призыв «Яблока» к локдауну 16 июля 2021, 22:08 Текст: Вера Басилая

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что инициатива лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похожа на попытку угодить тем, кто считает, что эпидемия рассосется сама собой. «Сейчас много езжу по стране. Города и регионы разные, а люди говорят об одном: что устали от ограничений, хотят нормально жить и работать! После этого вдвойне неожиданно читать о новой инициативе Николая Рыбакова», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Нечаева, заявление лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похоже на попытку угодить тем, кто желает сидеть сложа руки и ждать, пока эпидемия рассосется сама собой. «Опыт европейских государств показал, что не рассосется. И деньги потратим, и вирус не остановим. Угрозы, с самого начала нелепые, теперь перестают работать вовсе», – считает Нечаев. Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Байден обвинил соцсети в убийствах людей 17 июля 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Соцсети, допуская дезинформацию о коронавирусе, убивают людей, заявил глава американского государства Джо Байден. Президента США спросили, есть ли у него послание для соцсетей в связи с дезинформацией о COVID-19. Байден заявил в ответ, что «они убивают людей». «Единственная пандемия, которая есть – среди невакцинированных. И они убивают людей», – приводит его слова РИА «Новости». Администрация Facebook после этого заявила, что «не будет обращать внимания на обвинения, которые не подкреплены фактами». Как подчеркнула соцсеть «факт состоит в том, что свыше 2 млрд человек ознакомились с достоверной информацией о COVID-19 и вакцинах» в Facebook, это «больше, чем где-либо еще в интернете». Facebook уверена, что «помогает спасать жизни», передает ТАСС со ссылкой на Verge. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В феврале Facebook объячвила, что вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов 16 июля 2021, 19:23 Текст: Вера Басилая

Проверки соблюдения противоэпидемических мер будут проходить в кафе и ночных клубах Москвы и после отмены обязательных QR-кодов, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе», – приводит ТАСС слова Немерюка. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. Напомним, согласно указу Собянина с 28 июня посещение кафе и ресторанов было возможно исключительно для людей, имеющих QR-код. Получить его могли только те граждане, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный ПЦР-тест не более трехдневной давности или сделавшие прививку. Эксперт: Трехдневное голосование сводит к нулю риск заражения COVID на избирательных участках 16 июля 2021, 20:04 Текст: Вера Басилая

Сентябрьские выборы будут безопасными для избирателей, поскольку, в дополнение ко всем мерам безопасности, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут вакцинированы, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, комментируя рекомендации Роспотребнадзора против COVID-19 в ходе избирательной кампании. «Опыт прошлого года показал, что практика проведения трехдневного голосования с соблюдением требований безопасности, предписанных Роспотребнадзором, полностью себя оправдала. Риски заражения коронавирусной инфекцией на избирательных участках тогда были сведены к нулю», – заявил Дейнеко. По его словам, предстоящие выборы депутатов Государственной думы – очень важное для страны политическое событие, но ковидная статистика оставляет желать лучшего. «Поэтому инициативы, озвученные сегодня главами Центризбиркома России и Роспотребнадзора абсолютно оправданы и продиктованы временем. Нет сомнения в том, что сентябрьские выборы будут еще более безопасными для избирателей, поскольку, в дополнение ко всем мерам безопасности, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут вакцинированы», – добавил Дейнеко. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации.



Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей.

За сутки в России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса 17 июля 2021, 11:56

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 25 116 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4561, Московской области – 2541, Санкт-Петербурге – 1957. Всего в стране выявлено 5 933 115 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 322 345 человек, из них 21 437 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 147 655 человек. Накануне, 16 июля, в России выявили 25 704 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 588. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД