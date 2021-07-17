Власти заявили о необходимости QR-кодов в отелях Подмосковья Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID 17 июля 2021, 11:26 Текст: Вера Басилая

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы исключить дефицит препаратов в регионах, сообщает пресс-служба правительства. «На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля», – говорится в сообщении на сайте правительства. Михаил Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Глава правительства подчеркнул, что надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения. В связи с этим руководителям регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за тем, чтобы граждане и организации соблюдали требования Роспотребнадзора. Ранее из-за дефицита препаратов в Удмуртии приостановили вакцинацию населения от COVID-19, поскольку темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины. Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России, заявив, что, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются. С нехваткой вакцины «КовиВак» столкнулись в Москве. Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. На следующий день, 11 июля, вакцина закончилась, отмечая, что ожидается поставка от Минздрава России. Впервые же препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах дефицита вакцины «КовиВак». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом 16 июля 2021, 17:10 Текст: Евгения Шестак

В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК. Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля. В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая. Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело» 16 июля 2021, 15:53

Фото: Ben Birchall/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения. Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature. После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках. «Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело. Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции. Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии 16 июля 2021, 19:51

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости». Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России. Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID 17 июля 2021, 08:51 Текст: Наталья Ануфриева

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания, сообщили разработчики препарата. Директор разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала сообщила, что «уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от коронавируса) Abdala, результаты отличные», передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina. Она добавила, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек. Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala. Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%. О разработке препарата стало известно в марте. При этом в докладе американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) указывалось, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле по вакцинам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки 16 июля 2021, 21:22 Текст: Вера Басилая

Повышенная и сильно растущая температура дольше 24-36 часов после прививки от коронавируса – повод обратиться к врачу, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «В случае <…> если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», – приводит слова министра ТАСС. При этом, отметил Мурашко, имеет значение, насколько сильно растет температура. По его словам, аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, в целом все используемые вакцины переносятся хорошо. Мурашко напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу. Ранее министр заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Первый случай коронавируса выявлен в Олимпийской деревне в Токио 17 июля 2021, 07:24

Фото: Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Токио заражение коронавирусом впервые выявили непосредственно в Олимпийской деревне, сообщают СМИ. Прежде COVID-19 фиксировали у спортсменов и членов команд либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения сборных. В Олимпийской деревне коронавирус выявили у члена иностранной сборной. NHK уточняет, что речь идет не о спортсмене. Не сообщается, гражданин какой страны заболел. Ранее коронавирус выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России, передает ТАСС. Накануне члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали с COVID в Токио. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста (старше 60 лет) и наличия хронических заболеваний. Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии 16 июля 2021, 17:15 Текст: Евгения Шестак

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС. «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. Ресторатор назвала сроки восстановления посещаемости заведений общепита после отмены QR-кодов 16 июля 2021, 17:00

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Благодаря отмене QR-кодов в столице, рестораны и кафе смогут восстановиться уже к концу августа - началу сентября, сказала газете ВЗГЛЯД основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. «Такое решение мы оцениваем с большим позитивом. Буквально вчера мы обращались с просьбой, чтобы отменить QR-коды и очень рады, что Сергей Семенович пошел нам навстречу и услышал нас, потому что отрасль была в критическом состоянии. На восстановление понадобится время, но я думаю, что если не будет никаких потрясений, то к концу августа – началу сентября рестораны смогут восстановиться», – говорит Татулова. Она подчеркивает, что под восстановлением подразумевает поток клиентов, который был в июне этого года. Вернуться к тем же плановым цифрам, которые были до начала пандемии коронавируса, в ближайшее время вряд ли удастся. «Так как ситуация в городе остается достаточно сложной, то, конечно, наше восстановление будет зависеть от того, как будет продвигаться активная прививочная кампания. Если все-таки удастся добиться того, чтобы в городе хотя бы не было увеличения ежедневного прироста заболевших, то мы сможем уже поговаривать о том, что мы более-менее в порядке», – полагает собеседница. Напомним, согласно указу Собянина с 28 июня посещение кафе и ресторанов было возможно исключительно для людей, имеющих QR-код. Получить его могли только те граждане, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный ПЦР-тест не более трехдневной давности или сделавшие прививку. ВОЗ захотела провести аудит лабораторий в районе первых случаев COVID-19 17 июля 2021, 04:19

Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Всемирная организация здравоохранения собирается устроить аудит лабораторий и исследовательских учреждений, в районе которых в 2019 году выявили первые случаи коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Обращаясь к странам-членам организации в ходе информационной сессии о происхождении коронавируса, Гебрейесус повторил, какие шаги ВОЗ планирует предпринять для расследования происхождения COVID-19, передает РИА «Новости». Во-первых, будут проведены комплексные исследования людей и животных, а также окружающей среды. Во-вторых, изучат районы, в которых раньше других выявили SARS-CoV-2, а также связанные с SARS другие коронавирусы. В-третьих, исследуют животных в Ухане. В-четвертых, проведут «исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных, с дополнительной работой по эпидемиологии и молекулярной эпидемиологии, включая изучение ранних последовательностей вируса». Наконец, запланированы «аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года». При этом Гебрейесус поддержал точку зрения Пекина, согласно которой «поиск происхождения этого вируса – это научная работа, которая должна быть свободна от политики». Напомним, Гебрейесус заявил, что потенциальную связь между пандемией коронавируса и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он призвав Китай к «открытости и сотрудничеству». В Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70% 16 июля 2021, 22:17 Текст: Дарья Григоренко

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, за последний месяц вакцинировалось 2 млн человек. «Мы видим результат: за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 млн москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще 2 млн. <…> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. Лидер партии «Новые люди» назвал ошибочным призыв «Яблока» к локдауну 16 июля 2021, 22:08 Текст: Вера Басилая

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что инициатива лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похожа на попытку угодить тем, кто считает, что эпидемия рассосется сама собой. «Сейчас много езжу по стране. Города и регионы разные, а люди говорят об одном: что устали от ограничений, хотят нормально жить и работать! После этого вдвойне неожиданно читать о новой инициативе Николая Рыбакова», – написал он в своем Telegram-канале. По словам Нечаева, заявление лидера «Яблока» Николая Рыбакова о необходимости двухнедельного локдауна в России похоже на попытку угодить тем, кто желает сидеть сложа руки и ждать, пока эпидемия рассосется сама собой. «Опыт европейских государств показал, что не рассосется. И деньги потратим, и вирус не остановим. Угрозы, с самого начала нелепые, теперь перестают работать вовсе», – считает Нечаев. Напомним, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве 16 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Кремль считает, что власти Москвы действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия столичных властей по некоторому смягчению антиковидных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований. Посвященный гибели Романовых стихийный памятный ход устроили в Екатеринбурге 17 июля 2021, 01:51 Текст: Антон Антонов

Часть участников фестиваля православной культуры «Царские дни» в ночь на субботу устроила стихийный памятный ход, посвященный гибели императорской семьи Романовых. В нем принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Акция не была согласована. Традиционно в ночь гибели царской семьи паломники шли крестным ходом, но в 2021 году было принято решение его не проводить из-за коронавируса. Однако часть участников фестиваля направилась от Храма на Крови до Ганиной Ямы, повторяя маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки Романовых, передает ТАСС. На божественной литургии митрополит Екатеринбургский передал просьбу и благословение патриарха Кирилла: «Когда служба закончится, и каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце – кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким, кто-то пройдет на молебен, чтобы поучаствовать в молебне в монастыре на Ганиной Яме, – это будет неорганизованно. И очень важно, чтобы каждый очень внимательно относился к себе и к тем людям, которые находятся рядом. И еще не менее важная просьба и благословение святейшего патриарха, <…> и надеть масочку». Митрополит идет по тротуару, на нем медицинская маска. Вместе с ним идет митрополит Узбекистанский и Ташкентский Викентий, он также использует средства индивидуальной защиты. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в стихийном памятном ходе участвуют порядка 2 тыс. человек, хотя «в литургии у храма было больше людей». 8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода. Министерство общественной безопасности рекомендовало перенести мероприятие. Роспотребнадзор запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. В свою очередь митрополит Екатеринбургский сказал, что люди пройдут традиционным маршрутом, несмотря на это. В 2020 году историко-архивная экспертиза в рамках расследования убийства царской семьи подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».