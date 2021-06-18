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Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России
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Дефицита вакцин от COVID на сегодняшний день в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах под 5 миллионов доз. ... Если мы говорим про объемы производства, начиная с июля, уже сегодня ритмично выходим на объем производства только «Спутника» всеми нашими площадками, на сегодня их семь, это будет минимум 30 миллионов доз в месяц», – сказал Мантуров, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия точно обеспечит и обеспечивает на сегодняшний день запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации.
В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в России превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID еще повысятся.
За минувшие сутки в России выявили 17 262 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве
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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора.
«Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова.
Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции.
«Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов.
Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID
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Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нецелесообразно менять из-за индийского штамма, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении – ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика – три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы – дело неблагодарное», – заявил Гинцбург газете «Известия».
По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины. «Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», – отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам
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В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов».
«При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте.
Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении.
В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
Собянин: У 89 % зараженных в Москве выявлен индийский штамм COVID
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Москва начинает заново проходить историю с коронавирусом, почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
«По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», – сказал Собянин в эфире Первого канала.
По его словам, почти 90% зараженных COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса. «Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».
При этом он уточнил, что новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется. «И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», – заявил он.
Мэр добавил, что популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%.
«У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиту от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», – заявил Собянин.
Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
Мурашко анонсировал поступление в оборот вакцины «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля, в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации», – пояснил министр, передает РИА «Новости».
Ранее в Минздраве заявляли, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другой препарат, в этой области ведутся исследования.
В Москве решили создать свободные от ковида рестораны
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Московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – написал Собянин в своем блоге.
По его словам, в ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. Соответствующий эксперимент начнется с субботы, 19 июня, в полутора-двух десятках ресторанов. Как следует из указа мэра, эксперимент продлится десять дней – до 29 июня.
Мэр уточнил, что в порядке эксперимента несколько ресторанов будут объявлены «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Код можно будет скачать с сайта Госуслуг. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – добавил Собинин.
При это он отметил, что для детей в данном случае будет сделано исключение, «потому что до 18 лет прививку делать нельзя». Однако несовершеннолетние должны находиться в заведении со взрослыми.
Кроме того, с пятницы, 18 июня, в Москве будут ограничены зрелищные мероприятия – на них будут допускаться максимум 1 тыс. человек. «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. … Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – указал градоначальник.
Игровые комнаты также пока будут закрыты, и детские площадки в парках – тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – добавил Собянин. Также своим указом мэр продлил до 29 июня введенные ранее ограничения, а именно приостановку работы фудкортов и зоопарков.
Он также поднял проблему повторной вакцинации. «Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – указал мэр.
Он уточнил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», – сообщил Собянин.
Мэр также не исключил, что в Москве будет проводиться вакцинация мигрантов. «Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60% работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60% – это как раз и есть мигранты. … В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. …Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – заключил Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
В России выявили 17,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17 262 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 9056, Московской области – 1254, Санкт-Петербурге – 970.
Всего в стране выявлено 5 281 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 850 659 человек, из них 10 954 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 453 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 128 445 человек.
Накануне, 17 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 057. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 3205.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости конечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60 до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой включая острова, входящие в состав Греческой Республики - Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейна в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
Попова прояснила ситуацию с обязательной вакцинацией
Комментируя решение некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что «речь идет о группе риска».
«О тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Попова заявила, что основной причиной роста заболеваемости в Москве стал «нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми защищались от коронавируса в течение долгого времени». Кроме того, «это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета», передает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что «сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих – это люди от 20 до 49 лет». При этом «Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования». Она призвала «максимально сократить количество контактов». Также Попова подчеркнула, что «вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее».
Попова сказала, что «любые симптомы должны заставить человека обратиться к врачу: головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, знаменитая потеря обоняния или какие-то другие симптомы – это все основания для того, чтобы оставаться дома, не выходить из дома, изолироваться и обратиться за медицинской помощью».
При этом она отметила, что выявлено значительное число случаев, когда люди переносят коронавирусную инфекцию в бессистемной форме или в легкой степени: «Люди молодого возраста, которые очень активно коммуницируют, они зачастую, я хочу на это особо обратить внимание, они не обращают внимание на это недомогание. Они могут его, в силу своей молодости, преодолеть. Но вот этого (не обращать внимания на недомогание) делать не надо».
Попова заверила, что ведомство «очень внимательно следит за ситуацией». Она поручила сотрудникам в регионах «усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости».
Напомним, Попова сообщила, что в последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
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Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в Ленобласти
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Правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.
«Руководителям государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», – говорится в документе, передает ТАСС.
Ранее в пятницу власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Мировые судьи в Москве будут принимать только вакцинированных граждан
Мировые судьи в Москве будут проводить личный прием только для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции или получивших справку о наличии антител, сообщили в пятницу в Мосгорсуде.
«Личный прием граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов (в том числе представителей средств массовой информации), временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – сказали в Мосгорсуде, передает ТАСС.
Ранее в московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.
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Вирусолог разъяснил вопрос необходимости вакцинироваться переболевшим COVID
Делать прививку от коронавирусной инфекции «на всякий случай» не стоит: даже если в организме переболевшего человека осталось мало антител к вирусу, то сохраняется клеточная память, которая в случае нового столкновения с COVID-19 активируется и защищает организм, считает научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
В данный момент в медицинском сообществе некоторые врачи придерживаются точки зрения, что после перенесенного заболевания иммунитет короткий, однако Зверев настаивает, что иммунитет после вакцины не может быть более продолжительным, чем после болезни, передает «Ридус».
«С чем сравнивать? У нас же есть обычные коронавирусы, там иммунитет после перенесенного заболевания длился около года, а после SARS – десять лет. Вот этот вирус (который провоцирует заболевание COVID-19) ближе к нему. Будем смотреть. Тем более антитела в крови – это один из показателей иммунного ответа, важный, но все-таки есть еще клеточный иммунитет. Я не знаю, как среди вакцинированных, но среди переболевших я сам наблюдал таких пациентов, у которых после перенесенного заболевания уровень антител со временем падал, падал, падал, а потом вдруг опять высокий. Это значит, что они вновь столкнулись с этим вирусом, и сработала клеточная память, лимфоциты стали опять выделять антитела против этого вируса, – пояснил он.
Таким образом, Зверев считает, нет якобы нет делать прививку от коронавирусной инфекции людям, которые переболели ей: «Я считаю, что не нужно».
Он отметил, что перед вакцинацией желательно сдать тест на антитела, ведь велика вероятность бессимптомного течения болезни.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID прививаться через несколько месяцев после болезни.
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Отменен ежегодный фестиваль «Дикая мята»
Все развлекательные и образовательные мероприятия на территории Тульской области, включая фестиваль «Дикая мята», решено отменить, так как в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, заявил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Ломовцев.
Ломовцев пояснил, что «за последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации», и «исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий», говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Он указал, что фиксируется новые, более агрессивные штаммы инфекции.
Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. Они легли в основу соответствующих изменений в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята».
Также на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области ограничено время работы предприятий общественного питания с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.
«Дикая мята» – это ежегодный музыкальный фестиваль, в 2021 году в его рамках должны были выступить Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, а также группы АукцЫон, The Hatters и другие.
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В «бесковидные» зоны ресторанов будут пускать только привитых
Попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по сгенерированному QR-коду о вакцинации двумя компонентами, ПЦР и ИФА тесты недействительны, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Чтобы попасть в антиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасть в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации», – приводит РИА «Новости» слова Немерюка.
Также он уточнил, что рестораны Москвы с бесковидными зонами будут работать и в ночное время, а также без специальной рассадки и масок.
«Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, то ограничений по ночной работе на него не распространяется, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей», – сказал Немерюк.
Ранее московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов,
Напомним, мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая, заявил губернатор города Александр Беглов.
Он сообщил, что «есть резерв в 2,5 тыс. коек для лечения пациентов с СOVID-19», сейчас развернуты 8815 коек. В городе введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в ТЦ, также ограничивается количество участников массовых мероприятий, передает ТАСС.
В пресс-службе администрации города отметили, что «темпы вакцинации пока уступают динамике поставок вакцины», при этом «возросла скорость передачи вируса», с чем «связано увеличение числа тяжелых пациентов», среди которых много молодежи. Указывается, что они «игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания».
В Санкт-Петербурге доступны три отечественные вакцины. В городе привит 770091 человек, 649187 полностью завершили цикл вакцинации. Работают 134 пункта вакцинации в медицинских учреждениях и выездные прививочные бригады.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в Москве основной причиной роста заболеваемости стал «нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми защищались от коронавируса в течение долгого времени». Кроме того, «это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета».
Глава Роспотребнадзора сообщила, что «сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих – это люди от 20 до 49 лет». При этом «Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования». Она призвала «максимально сократить количество контактов». Также Попова подчеркнула, что «вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее».
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