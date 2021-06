В Кремле сказали, когда состоится «Бессмертный полк» Президент Филиппин пригрозил тюрьмой противникам прививки от COVID В Москве временно приостановлена запись на прививку вакциной «КовиВак» 22 июня 2021, 13:29 Текст: Евгения Шестак

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в Москве, запись на прививку приостановлена, сообщила столичная мэрия. «В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – сообщается на сайте мэра Москвы. Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи. В Москве прививку «КовиВаком» (разработан Центром имени Чумакова) можно сделать в пяти медорганизациях: городская поликлиника № 5, городская поликлиника № 218 (филиал № 1), городская поликлиника № 209 (филиал № 1), консультативно-диагностическая поликлиника № 121 (филиал № 8), городская поликлиника № 175 (филиал № 2). Между тем представитель Центра имени Чумакова сообщил, что до конца июня будет выполнен план по производству 1 млн доз вакцины «КовиВак». «Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра имени Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак». Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

Названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы 21 июня 2021, 16:00

Текст: Алексей Дегтярев

У инфицированных индийским штаммом коронавируса «дельта» наблюдаются некоторые опасные симптомы, отличные от тех, что характерны для других штаммов, пишут СМИ. У инфицированных дельта-вариантом коронавируса нередко наблюдается диарея, сообщил инфекционист Абдул Гафур, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express. Этот симптом в первую волну эпидемии фиксировался гораздо реже. Также у заболевших этой разновидностью возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Больные также жалуются на нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка. Британские специалисты указывают, что эта мутация повысила риск госпитализации инфицированных. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей 21 июня 2021, 19:33

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости». «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист. Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец. Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов. Врач объяснил запах гниения после коронавирусной инфекции 21 июня 2021, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевшие коронавирусом пациенты могут чувствовать запах гнили из-за гайморита, спровоцированного вирусом, заявил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовы пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», – рассказал Ura.ru Зайцев. Он добавил, что запах исходит именно от воспаленных гайморовых пазух. Эксперт добавил, что коронавирус может привести к риниту, который провоцирует гайморит. С этими симптомами необходимо обращаться к врачу и делать рентгеновский снимок или КТ пазух носа. После такого обследования точный диагноз будет установлен. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34

Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее, простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет». Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус 21 июня 2021, 14:54

Текст: Татьяна Косолапова

Не исключено, что индийский штамм коронавирусной инфекции способен противостоять жаре, поэтому именно она способствует его распространению в России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. В Москве ожидается рекордная жара, воздух прогреется до 33 градусов. Несмотря на теплую сухую погоду, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пока в городе не наблюдается улучшений в ситуации с коронавирусом. «Трудно сказать, как жара влияет на коронавирус. У меня есть ощущение, что на этот, как и на другие вирусы, определенное сочетание климатических факторов влияет. Мы же прослеживаем сезонность: вот он у нас поднимался в октябре и сам спал в конце декабря. Такой же подъем, как сейчас, был в прошлом году, только к середине июня он закончился, а сейчас только начался», – говорит Чепурнов. Он объясняет, что, как правило, жаркая обстановка и сухость отрицательно влияют на вирус. То есть ему комфортнее, когда более прохладно и мокро, как осенью. Тем не менее, несмотря на достаточно жаркую погоду, в стране наблюдается подъем. Из этого можно сделать вывод, что климатические факторы не всегда играют роль в заболеваемости коронавирусом. «В прошлом году был отчетливый спад по заболеваемости, причем абсолютно понятный, с середины июня до середины сентября. Так работают и практически все остальные вирусы. То есть они именно так обычно ведут себя в условиях даже просто культивирования. Не то что там при передаче от человека к человеку, а просто при культивировании на культурах клеток, например, животных. В это время вирус всегда давал отчетливое снижение в титрах на один–два порядка», – рассказывает вирусолог. Сейчас же происходит абсолютно иная ситуация, вирус показывает свою устойчивость и приспосабливаемость, продолжает специалист. «Поскольку заявляют, что 90% вируса, который гуляет по стране, это индийский штамм, то не исключено, что именно он и способен противостоять жаре. В Индии-то давно уже тепло. Поэтому, возможно, что именно в этом случае климат стал благополучным для вируса, способствуя его живучести и размножению. Но пока это только предположение, не больше», – считает Чепурнов. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато. При этом понижение, по его мнению, следует ожидать не ранее чем через два месяца. Ранее синоптики сообщили, что москвичей ждет теплое лето. Кроме того, в июле и августе ожидается дефицит осадков. Температура воздуха будет выше средних значений на один–три градуса и вернется в климатическую норму только к середине последнего летнего месяца. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19.

Повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. «Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», – рассказал он в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее в Минздраве заявили, что вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими. Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем. Гинцбург отметил «хитрость» индийского штамма COVID-19 22 июня 2021, 05:55

Текст: Антон Антонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. По его словам, мутация, «о которой сообщают СМИ», опасна, поскольку «сам индийский штамм опасен». Как пояснил Гинцбург, у этого штамма «другой характер взаимодействия с нашими клетками», он их не «разрушает». Указанный штамм коронавируса «переходит из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки». В результате, уже попав внутрь, вирус «становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость». Однако запас антител, который дает вакцинация «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов, передает РИА «Новости». Напомним, в Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс» с международной кодировкой B.1.617.2.1. Все существующие на сегодняшний день вакцины защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса 21 июня 2021, 20:50

Текст: Елизавета Булкина

Все, существующие на сегодняшний день вакцины, защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак. Но нам нужно ввести две дозы (вакцины), чтобы обеспечить полный уровень защиты. Мы действительно видим снижение эффективности одной дозы, и поэтому действительно нужно, чтобы те, кто получил первую дозу, получили вторую дозу», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Ван Керкхове, сейчас нет подтверждений, что «дельта»-вариант вызывает увеличение смертности. Однако у ВОЗ пока недостаточно данных об этом, чтобы делать окончательные выводы. «Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность. У нас нет признаков увеличения смертности от варианта «дельта», но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он циркулирует по всему миру», – сказала представитель организации. Между тем «дельта»-штамм коронавируса выявили у себя уже 92 страны. В ВОЗ отметили, что этот вариант «продемонстрировал повышенную передаваемость», и это вызывает беспокойство. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Также были названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы. Песков: Дискриминация людей без прививки неминуемо наступит 22 июня 2021, 13:04

Текст: Алина Назарова

Заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, назвавшей нечестной игрой вакцинацию от COVID под угрозой поражения в правах непривитых, – это повод для обсуждения вопроса, но ситуация требует энергичных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Москалькова назвала нечестной игрой попытки заставлять людей прививаться от коронавируса под угрозой поражения в правах, передает РИА «Новости». «Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», – сказал Песков. По его словам, «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», передает ТАСС. «Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение чем те, кто имеет иммунитет - либо переболев, либо сделав прививку», – добавил Песков. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы. В ГНЦ «Вектор» допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной» 21 июня 2021, 16:59 Текст: Евгения Шестак

Состав вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции дает возможность использовать препарат для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ «Вектор». «Состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность ее использования для ревакцинации – без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут. При этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования. Насильника вычислили в Москве по потерянному паспорту 21 июня 2021, 15:31 Текст: Алексей Дегтярев

Напавший на девушку в Москве насильник уронил паспорт и убежал, жертве удалось от него отбиться, а подозреваемого нашли по этому документу, сообщил источник в правоохранительных органах. Заявление в полицию от девушки поступило утром в воскресенье, мужчина напал на нее в районе Ховрино на Зеленоградской улице, пояснил собеседник РИА «Новости». Он повалил девушку, начал душить, порвал одежду и попытался овладеть ею, но девушке удалось отбиться, «завершить свое преступное деяние не смог». «Во время борьбы насильник выронил свой паспорт, благодаря чему его нашли в тот же день: в районе 23 часов он был задержан неподалеку от места жительства», – сказал источник. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на изнасилование. 9 июня возле нацпарка «Лосиный остров» две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Позже насильник попытался изнасиловать другую девушку, но вскоре был задержан. Здание военной академии имени Фрунзе загорелось в центре Москвы 21 июня 2021, 15:39 Текст: Алексей Дегтярев

В здании Академии Вооруженных Сил имени Фрунзе в центре Москвы начался пожар, сообщил источник в экстренных службах. «Пожар происходит в здании академии Вооруженных сил на проезде Девичьего поля, 4. Площадь пожара уточняется», – сообщил собеседник ТАСС. Из строения вырывались клубы черного дыма, через некоторое время они сменились на белый дым, ведется тушение. В субботу во второй половине дня на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы произошел пожар, из-за возгорания пострадали четыре человека, среди них трое пожарных. На Кубани ввели обязательную вакцинацию от COVID для части населения 21 июня 2021, 18:43 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае проведут обязательную вакцинацию для работающих с людьми лиц, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. «К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – заявил Кондратьев, передает ТАСС. За последние сутки в регионе, по данным краснодарского оперштаба на понедельник, выявили 113 случаев инфицирования коронавирсом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 50 тыс. 565 человек, 44 тыс. 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 тыс. 268 умерли, 54 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас. В понедельник власти Нижегородской области постановили организовать вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников организаций из сферы торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. Ранее постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций в сфере услуг приняли в Москве. За сутки в России выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса 22 июня 2021, 11:21

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 16 715 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6555, Московской области – 1871, Санкт-Петербурге – 1065. Всего в стране выявлено 5 350 919 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 889 450 человек, из них 11 117 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 546 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 130 347 человек. Накануне, 21 июня, в России было выявлено 17 378 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 663. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве 21 июня 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

Более 170 заведений в Москве уже могут начать работу как «бесковидные», их посетителям не потребуется носить маски и перчатки, заявил замглавы аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своем желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени. При этом горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках», – пояснил Немерюк ТАСС. По его словам, решившие работать таким способом заведения проверят на соответствие всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра. Эксперимент по «бесковидным» зонам планируется проводить до 29 июня, посещать рестораны смогут только те жители, которые прошли вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. «При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», – подвел итог Немерюк. В понедельник Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите.