В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса

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26 июня, суббота | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Первые серии «Спутника Лайт» вышли в гражданский оборот
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Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина.
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Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
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Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса
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Из-за дефицита препаратов в Удмуртии на выходные приостановили вакцинацию населения от COVID-19, темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины.
По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, в день в регионе прививают до четырех-пяти тысяч человек. За последнюю неделю вакцину получили более 12 тыс. человек. При этом число тех, кто записался на прививку через портал госуслуг, за этот же период выросло вдвое.
Новую партию «Спутника V» на 17,4 тыс. доз ожидают уже 27 июня.
«Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи», – заявили в оперштабе, передает РИА «Новости».
Ранее Минпромторг опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России, заявив, что, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, обеспечиваются.
За минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19.
Напомним, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
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Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму
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Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
«При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве.
Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%.
«Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
«Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях
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Исследование вакцины «Спутник V» на детях будет проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс», комментируя заявление о скором начале испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.
«В детской популяции испытания будут проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях. Сначала идет ранжирование по возрасту, полу, каким-либо сопутствующим заболеваниям, состояниям. Затем, соответственно, принимается решение, например, относительно того, требуется или не требуется уменьшение дозы, как в случае с вакцинацией, например, от клещевого энцефалита или гепатита В», – говорит Коновалов.
Он поясняет, что во время испытания оценивается иммунологическая эффективность по приобретению вируснейтрализующих антител, дополнительно испытывается, как правило, клеточная память (клеточный иммунный ответ), а затем оценивается профилактическая эффективность в сравнении категорий привиты и непривитых – как часто они заболевают, особенно в условиях пандемической ситуации.
«Это всегда поэтапный принцип действий: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений состояния здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, поскольку они хоть и редко, но тоже болеют, иногда тяжело, и на беременных, кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации исходя из целесообразности, эпидемической обстановки», – рассказывает специалист.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
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Беременным разрешили прививаться «Спутником V»
Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных», – приводит его заявление на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
В конце мая Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявлен в России
В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего, завозной, – приводит слова Даниленко «Фонтанка». – Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран». В Индии выявлено чуть больше 40 случаев – но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано. «Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, – отметила Дарья Даниленко. – Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».
Отметим, что в пятницу ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
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Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом
Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил германо-российский форум.
Ожидается, что приезжающим из России будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.
«Согласно имеющейся у нас информации, можно ожидать, что германские минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют Российскую Федерацию как регион распространения штаммов коронавируса. С этой классификацией связаны следующие ограничительные меры: после нахождения в регионе ... карантин длится 14 дней, и досрочно завершить карантин невозможно ... Хотим отметить, что конференция состоится в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» сообщение германо-российского форума.
Германский Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.
Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.
Сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций
Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации.
Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах
Еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов», – сказала она на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам Поповой, эта мера является эффективной. «Во всех субъектах принимаются меры в зависимости от эпидемиологической ситуации и только во взаимодействии с главными государственными санитарными врачами. По их предложениям, инициативе или их постановлениям», – приводит ее слова ТАСС.
Также Попова рассказала, что Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона кроме вакцинированных еще и тех, кто переболел коронавирусом или не может сделать себе прививку по медицинским показаниям, передает РИА «Новости».
«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, эта будет информация доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, люди такие тоже могли попадать на курорты Сочи, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям», – рассказала Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
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В Москве работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. «Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести ... на дистанционный режим работы не менее 30% работников», – говорится в документе.
При этом работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе на удаленку. Тех работодателей, кто нарушит указ мэра столицы, привлекут к административной ответственности.
Также Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время. «Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке», – говорится в тексте указа.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.
Вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов
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В период сложных эпидемиологических ситуаций вузы на свое усмотрение имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов, заявили в пресс-службе Минобрнауки России.
«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».
Отмечается, что Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.
«Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы», – напомнили в ведомстве.
Сообщается, что Финансовый университет при правительстве России принял решение с 1 сентября заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.
Ранее сообщалось, что учебный год в вузах планируется начать 1 сентября.
Мурашко заявил об изменении картины болеющих COVID
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране изменилась картина болеющих коронавирусом: увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет.
«По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 – это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, более 570 тыс. человек в России находятся под наблюдением с коронавирусом или подозрением на него.
«Количество наблюдающихся сейчас пациентов [с коронавирусом или подозрением на него] составляет 570 103 человека», – передает ТАСС слова Мурашко.
«Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжелом состоянии», – добавил он.
По словам министра, больничных коек для пациентов, инфицированных коронавирусом, в России достаточно. «Сегодня развернуто у нас в общей сложности по стране 173 тыс. коек, то есть коек достаточное количество. Мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали в двух регионах задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены», – сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.
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В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5, 4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлении 14 347 человек, скончались – 619 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 8457 тыс. случаев коронавируса, в Московской области – 2504, в Санкт-Петербурге – 1247.
Накануне в России было выявлено 20 393 новых случая коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки увеличилось на 1 272.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Байден по ошибке приписал США войну с Ираном
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Президент США Джо Байден сделал ошибку, выступая в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса, заявив, что американские военные участвовали в войне в Иране.
«Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века», – цитирует РИА «Новости» президента.
Отметим, что США никогда не вторгались на территорию Ирана, в отличие от Афганистана и Ирака. Это не первая оговорка нынешнего президента – ранее, рассуждая о возможности сотрудничества с Москвой, Байден имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии.
Также президент США путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Мишустин обратил внимание на рост цен на ПЦР-тесты
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и затягивания получения их результатов.
«В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.
Получив от руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой доклад о мерах, необходимых для исправления ситуации, он дал поручение «держать этот вопрос на контроле». «И еще: обратите внимание санитарных врачей в субъектах России, что надо активнее взаимодействовать с органами власти на местах, чтобы снизить риск заболеваемости, активнее свою позицию высказывать. В принципе, к этому готов губернаторский корпус, здесь значительно все зависит также от позиции главного санитарного врача», – обратил внимание Поповой глава правительства.
По словам Поповой, охват тестированием на ковид остается ниже нормативного в Алтайском крае, Республике Ингушетия, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области.
«Охват тестирования (на коронавирус) вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская область и Еврейская автономная область», – сказала она.
Попова попросила кабмин дать поручения ведомству и Федеральной антимонопольной службе провести проверки случаев подорожания тестов на коронавирус в клиниках.
«Что касается цены – это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить. Поэтому попрошу вашего поручения ФАС и нам проконтролировать эту ситуацию на рынке», – сказал она.
Попова добавила, что Роспотребнадзор рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками.
«Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения [тестирования], вместе с тем учитываем возможность лабораторной системы <...> и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-х часовому периоду проведения исследований», – сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.
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Разъяснилась информация о выявлении в России штамма «дельта плюс»
Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма, сообщила замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дарья Даниленко.
«Мой комментарий на вопрос, есть ли в России «дельта плюс» вариант состоял в том, что в рамках анализа базы данных образцов из России мы обнаружили один такой вариант. Нет никаких данных, что это заражение, есть только данные, что есть такой образец. Но стоит особо подчеркнуть, что этот образец – это образец от апреля, ни в мае, ни в июне ни одного такого больше не нашли, это старый образец. Больше мы его не выявили, никакого распространения мы не видим, ничего нет», – цитирует ее ТАСС.
Между тем Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении «дельта плюс» в России.
«Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма «дельта плюс». Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусную инфекцию без симптомов стали выявлять в России в два раза чаще.
«Хочу обратить внимание, что у нас возросло выявление бессимптомных форм – также в два раза. Это говорит о необходимости соблюдать все меры и ограничительные меры», – сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также она отметила, что «в условиях роста числа новых случаев заболевания особое значение приобретает изучение изменчивости вируса».
«Мы видим, что новый штамм несет новые риски. Созданная на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Российская национальная база данных геномных исследований продолжает расширяться. На сегодняшний день к ней подключены и зарегистрированы уже 26 научных организаций, из них 14 – это научные организации Роспотребнадзора. За последнюю неделю к программе присоединились также национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, научные организации Минздрава России и подключается Сколковский институт науки и технологии», – рассказала Попова.
По ее словам, «это позволит расширить базу и обеспечить анализ биоматериала, который поступает из всех 85 регионов в организации Роспотребнадзора, в том числе и с отдаленных территорий».
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс».
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
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