Анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах

Еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ. С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка на восемь субъектов», – сказала она на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, эта мера является эффективной. «Во всех субъектах принимаются меры в зависимости от эпидемиологической ситуации и только во взаимодействии с главными государственными санитарными врачами. По их предложениям, инициативе или их постановлениям», – приводит ее слова ТАСС.

Также Попова рассказала, что Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона кроме вакцинированных еще и тех, кто переболел коронавирусом или не может сделать себе прививку по медицинским показаниям, передает РИА «Новости».

«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесенном заболевании, эта будет информация доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, люди такие тоже могли попадать на курорты Сочи, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям», – рассказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».

Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД