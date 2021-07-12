Эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак»

Нехватка вакцины «КовиВак» в Москве обусловлена малым производством данного препарата – в последний раз его имелось в наличии не более 850 доз. Однако изготавливать больше и выйти на массовое производство не так-то просто по техническим причинам, сказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России Александр Хохлов.

Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. На следующий день, 11 июля, вакцина закончилась, отмечая, что ожидается поставка от Минздрава России. Впервые же препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца.

В связи с этим появилось ощущение того, что вокруг нее сложился определенный ажиотаж. Однако руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что такой спрос объясняется не особыми свойствами или эффективностью, а тем, что вакцина производится в крайне малом количестве относительно других препаратов. «У этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко.

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский в разговоре с агентством «Прайм» также сообщил, что популярность данной вакцины связана с тем, что ее очень мало, из-за чего россиянам приходится заниматься ее поисками. Кроме того, он подчеркнул, что еще одной причиной этого могло стать то, что некоторые граждане убеждены, что однократного введения препарата уже якобы достаточно для завершения вакцинации. «Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – считает Терский.

Хохлов убежден, что дефицит препарата временный – производители не успели еще наладить массовое производство по техническим причинам, а документально никаких трудностей нет. «Это проблема полноправного спроса. Нужно понимать, что течение пандемии идет по определенному закону: пока не наберется соответствующий процент иммунизированных (70 % от всего населения), заболевания вирусом так или иначе будут происходить. Поэтому нужно планомерно прививаться. У нас же случился перекос: когда вакцина была, люди шли на нее не очень расторопно, а когда поняли, что нужно срочно идти, ломанулись разом. Соответственно, создался избыточный спрос. Поэтому нам нужно немного подождать, набраться терпения и производство наладится», – считает собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Он напоминает, что «КовиВак» был зарегистрирован и введен в производство намного позже «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, регистрация которого состоялась летом 2020 года, и «ЭпиВакКороны» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора (в обороте с осени прошлого года). «КовиВак» была зарегистрирована в феврале текущего года, а ее производство стартовало только в конце марта.

«Документальных никаких загвоздок нет, поскольку вакцина уже зарегистрирована, все документы получены, она прошла все этапы проверки, через Минздрав утверждена. Поэтому здесь стоит только вопрос мощности производства, но для этого, естественно, нужно какое-то время. Это дополнительные финансы для расширения, найм работников, помещение, налаживание поставок каких-то составных частей и так далее. Остались чисто технические проблемы. Любое производство требует определенного времени», – объясняет Хохлов.

Ранее политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак» предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что препарат «КовиВак» за последнее время так популярен среди россиян потому, что вакцину «Спутник V» продвигают с середины прошлого лета, и в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией о ней, в связи с чем родилось недоверие, а у «ЭпиВакКороны» отныне «самая плохая репутация в нашей стране», добавляя, что зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком».

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