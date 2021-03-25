В России началось производство вакцины «КовиВак»

Производство третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак» стартовало на площадке Центра имени Чумакова, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

Старт производству «КовиВака» дал глава Минобрнауки Валерий Фальков – он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. «Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».

Вакцина «КовиВак» – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.

Регистрация «КовиВака» прошла в феврале нынешнего года. Стартовые объемы этой вакцины выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 млн доз, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тыс. доз, заявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.