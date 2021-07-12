Вирусолог объяснил высокий спрос на вакцину «КовиВак» в Москве

Ажиотаж вокруг вакцины против коронавирусной инфекции вызван мелким производством, препарата априори очень мало, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. 11 июля вакцина закончилась, ожидается поставка.

«Во-первых, у этой вакцины нет масштабного производства, и доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко.

Он отмечает, что за все время не было выявлено фактора, чтобы она была бы лучше по качеству каких-либо других вакцин, в том числе и «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России.

«Тем более нужно учитывать, что эпидемиологическая эффективность препарата «КовиКак», то есть способность защитить в конкретных условиях пандемии, еще не изучена, потому что количество привитых очень маленькое. А «Спутником V», например, привиты около десятка млн людей в разных странах, поэтому она уже подтверждает свою эффективность и все хорошие качества», – считает вирусолог.

Он убежден, что граждане, которые выбирают чумаковскую вакцину, делают это на интуитивном уровне, но не из-за того, что она якобы более сильная или эффективная – таких доказательств нет. Кроме того, такой выбор, возможно, обусловлен тем, что данная вакцина сделана классическим способом: она является цельновирионная инактивированная, и производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. Две другие вакцины, «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», разработанная ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, созданы с помощью современных методов генной инженерии.

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский, предположил, что ажиотаж вакцины связан не только с ее маленьким производством, но и потому, что некоторые россияне считают, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, пишут «Известия».

«Данных о том, что первая доза вакцины «КовиВак» сильнее действует «СпутникаV» или других вакцин, нет. Ни в научных публикациях, нигде не видел. Возможно, это есть в документах, представленных на регистрацию Роспотребнадзора – это последняя инстанция, которая разрешает производство. Не исключено, что препарат хороший, но пока у него нет достаточных объемов вакцинации, чтобы убедиться в ее эпидемиологической эффективности», – заключил Бутенко.

Впервые препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28 числа этого же месяца.

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