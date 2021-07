Тихановская собралась встретиться с высокопоставленными чиновниками в США Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции США «Белнефтехима» 17 июля 2021, 13:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел производственное объединение «Белоруснефть» из подчинения «Белнефтехиму» – ранее концерн попал под санкции Вашингтона. Новым документом вносятся изменения в ранее принятый указ «О создании государственного производственного объединения «Белоруснефть», в частности, из него исключен подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим»), передает ТАСС. Таким образом, исключен подпункт, по которому генеральный директор «Белоруснефти» назначается и освобождается от должности главой «Белнефтехима» по согласованию с президентом. Напомним, США возобновили с 3 июня действие санкций в отношении девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американском филиале, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно». Компаниям и гражданам США предписывалось прекратить работу с этими компаниями, а также структурами, в которых им принадлежит доля в 50% или более.

Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом 16 июля 2021, 17:10 Текст: Евгения Шестак

В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК. Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля. В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая. Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. «Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2» 17 июля 2021, 01:29

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». «Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он. Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера. Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2». Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2». Найден пропавший в Томской области Ан-28, люди живы 16 июля 2021, 14:52

Фото: Artem Katranzhi/wikimedia.org

Текст: Алина Назарова

Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен, он совершил жесткую посадку, все пассажиры и экипаж живы, сообщил источник в экстренных службах. «Предварительно, в 14.36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей», – сказали в пресс-службе МЧС, передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа. Все они живы. В свою очередь в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели. «Обнаружен борт. (Спасательный) борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», – сказали в центре. Ранее сообщалось, что самолет, вероятно, пропал с радаров и потерпел крушение сразу после взлета, спустя 10-20 минут. Источник также добавил, что согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге – в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска. Пропавший с радаров самолет Ан-28 принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. По предварительной информации, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен. На поиски отправлены вертолеты Росавиации и МЧС. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости, сообщает МЧС России. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту пропажи самолета. Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на расстояние до 2 тыс. км. Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело» 16 июля 2021, 15:53

Фото: Ben Birchall/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения. Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature. После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках. «Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело. Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции. Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Патриархии Грузии пришлось объясняться из-за песнопений на русском языке 16 июля 2021, 16:35

Фото: Струнин Анатолий/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Патриархия Грузии в пятницу выступила со специальным разъяснением о причинах церковного песнопения на русском языке в мцхетском кафедральном храме Светицховели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Как отметили в патриархии, из Украины в Грузию прибыла группа духовников, которая попросила разрешения отслужить молебен в Светицховели. «Был проведен совместный молебен на грузинском и церковном славянском языке», – отметили в Патриархии. «На Украине богослужения проводятся на церковном славянском языке», – отмечено в заявлении. Представители грузинской оппозиции регулярно обвиняют местную церковь в том, что та настроена «пророссийски». Россия раскритиковала ОЗХО за «артистическую паузу» по делу Навального 16 июля 2021, 22:45 Текст: Антон Антонов

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал отсутствие реакции техсекретариата организации на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального. Шульгин заявил, что техсекретариат «держит артистическую паузу, словно воды в рот набрал» и «играет в молчанку». Москву такое поведение не удивляет. «Такое мы уже проходили с техсекретариатом прошлым», – приводит ТАСС слова постпреда России. Однако позиция технического секретариата ОЗХО «настораживает» российскую сторону, так как «вся эта мутная история с отравлением якобы Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской компании». По словам Шульгина, в ОЗХО удерживают вокруг дела «густую дымовую завесу», которая «на поверку оказывается дезинформацией». Российский представитель отметил, что «не припомнит» подобных ошибок в работе организации. Шульгин подчеркнул, что подобные ошибки «чреваты серьезными политическими последствиями». Напомним, МИД России отметил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия». Пилот севшего в тайге Ан-28 сломал ногу, пассажиры не пострадали 16 июля 2021, 16:03

Фото: Малыгин Владимир/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Командир воздушного судна Анатолий Прытков, сумевший вместе со вторым пилотом Фарухом Хасановым посадить в тайге Томской области самолет Ан-28 с отказавшим двигателем, получил перелом ноги. Остальные находившиеся на борту, по предварительным данным, серьезно не пострадали. «Предварительно, отказал двигатель самолета. Пилоты смогли посадить неуправляемую махину на пересеченной местности. … Места хватило. Рядом даже смог приземлиться вертолет спасателей», – сообщает Life. Там же уточняется, что у КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов, предварительно, не пострадал. Пассажиры, находившиеся на борту, серьезных травм также не получили. Всех доставят в больницу Томска, где их осмотрят врачи. Также в Сети появились первые фото с места жесткой посадки. На них видно, что самолет лежит шасси вверх и имеет значительные повреждения. В пресс-службе регионального Следственного комитета также сообщили, что «у самолета имеются повреждения». При этом «пассажиры самолета и экипаж выжили, в ближайшее время они будут эвакуированы». По данным МЧС, «люди будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре». На место выехала следственная группа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), передает ТАСС. Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы. Ан-28 – легкий двухмоторный турбовинтовой самолет. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на расстояние до 2 тыс. км. Украина высказала претензии к Байдену и Меркель 17 июля 2021, 03:30

Фото: Alex Edelman/Pool/

CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский». По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости». Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». МВД анонсировало запуск «Паутины» по всей России 17 июля 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

В 2021 году по всей России запустят систему «Паутина» для предупреждения и раскрытия преступлений, сообщило МВД. В ведомстве пояснили, что «внедрение специального программного обеспечения «Паутина» планируется до конца текущего года». «Паутина» будет использоваться для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления похищенных, угнанных, а также скрывшихся с мест ДТП транспортных средств. При этом станет возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами, передает ТАСС. В апреле систему «Паутина» запустили на территории Центрального федерального округа. За пять лет применения системы в Москве и области ежегодное количество угонов сократилось с 8,7 тыс. до 1,6 тысяч. Мадонну Рафаэля привезли на выставку в Эрмитаж 16 июля 2021, 18:25

Фото: Рафаэль Санти

Текст: Вера Басилая

В Эрмитаж из Лувра привезли картину Рафаэля Санти «Прекрасная садовница», или «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», выставка одного шедевра будет открыта два месяца в Аполлоновом зале. Мадонна Рафаэля станет доступна для осмотра с 21 июля. Произведение, считающееся одной из жемчужин Лувра, можно будет увидеть своими глазами в течение двух месяцев – до 19 сентября, в Аполлоновом зале Эрмитажа, передает «Фонтанка». Картина должна была прибыть в Петербург еще в декабре 2020 года, чтобы стать частью выставки «Линия Рафаэля. 1520–2020», но из-за коронавируса привезти ее в Россию не получилось. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал приезд знаменитой картины «символом верности музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажора». «Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться «Прекрасной садовницей» в эрмитажном стиле – уединенно»,– заявил Пиотровский. «Прекрасная садовница» (таким названием ее наделил коллекционер и знаток искусства Пьер Жан Мариетт в 1720 году, до этого ее неофициально называли «Мария в платье крестьянки») была написана в 1507 или 1508 году во Флоренции. Ее заказчик неизвестен (возможно, им был секретарь папы Льва Х). Полотно не было дописано Рафаэлем, по основной версии, из-за его поспешного отъезда в Рим, и темный синий мафорий (длинное женское покрывало) дописал близкий друг художника Ридольфо Гирландайо. Александр Рар: Наводнение в Германии стало важным фактором в предвыборной борьбе 16 июля 2021, 16:55

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Текст: Наталья Макарова

«То, что произошло – сигнал для страны. Нужно серьезно заниматься борьбой с изменением климата», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о беспрецедентном наводнении на западе Германии, в результате которого погибли более 100 человек, еще 1300 пропали без вести. «В ФРГ многие города построены на берегах рек. Наводнения были и будут – это участь Германии. Но таких сильных бедствий в стране не было уже долгие годы», – заметил немецкий политолог Александр Рар. «Главная тема сейчас в немецкой прессе – признание правоты тех, кто говорил ранее, что перед нами глобальные экологические изменения. Немцев готовят к тому, что случившаяся катастрофа – важный сигнал о том, что нужно серьезно заниматься борьбой с изменением климата», – отметил собеседник. Кроме того, заметил Рар, реакция политиков на стихийное бедствие воспринимается в контексте избирательной кампании. Напомним, что в сентябре пройдут выборы в бундестаг, победители которых сформируют новое правительство. Рар напомнил о том, как в 2002 году Герхард Шредер в резиновых сапогах появился на телеэкране в эпицентре ужасного наводнения. «Таким образом Шредер вызвал симпатии людей и неожиданно выиграл выборы, – сказал собеседник. – Сейчас премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет будет делать то же самое». Действующая канцлер Ангела Меркель, правильно сделала, что обратилась к жителям Германии, пообещав им помощь, но она не всемогущая, заметил Рар. «Отменять визит в США Меркель не стала, так как он очень важен. Закрыть двери во внешнюю политику нельзя. Была бы Меркель в какой-то другой стране, наверное, она вернулась бы из поездки, а США – достаточно важная страна для ФРГ», – указал политолог. Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тысяч человек остались без электричества. По данным телеканала N24, число погибших в результате наводнений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц увеличилось до 60 человек. Таким образом общее число жертв превысило 100 человек. Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили о том, что свыше 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в связи с наводнением. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. В пострадавших от наводнения районах объявлен режим военной катастрофы. Решение об этом принято министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил представитель Минобороны ФРГ. «Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», – сказал представитель ведомства. По его словам, в устранении последствий бедствия в настоящее время принимают участие 850 солдат бундесвера. Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Меркель в связи с последствиями наводнения. Сама канцлер, напомним, посетила с рабочим визитом Вашингтон, где они с президентом США Джо Байденом по итогам встречи подписали «Вашингтонскую декларацию». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Германия справляется с сильнейшим за много лет наводнением. Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!» 16 июля 2021, 17:53

Фото: Андрей Павелко / Facebook

Текст: Евгения Шестак

Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!». Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости». Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины. В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии 16 июля 2021, 19:51

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости». Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России. В Киеве пригрозили Западу «разворотом» Украины к Китаю 17 июля 2021, 07:57

Фото: Alexey Arestovych/YouTube

Текст: Антон Антонов

Если Запад будет принуждать Киев выполнять Минские соглашения, Украина может «развернуться» к Китаю, который «поможет справиться» с Россией, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В интервью YouTube-каналу UkrLife он заявил, что Киев не собирается имплементировать «формулу Штайнмайера» в нынешнем виде. По словам Арестовича, у стран Запада нет возможности заставить Украину сделать это. «Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю», – приводит его слова РИА «Новости». Арестович не исключил, что у Украины начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток – «Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно». Он утверждает, что если «Штаты не помогут справиться с Россией, то поможет Китай». По версии Арестовича, «китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков». При этом Арестович заявил о якобы «плохих» отношениях между Москвой и Пекином. По его словам, Украина будет готова выполнить Минские соглашения только в том случае, если получит «очень серьезные гарантии» от Запада – «кредит миллиардов десять долларов или прямую помощь», «серьезные вливания в безопасность и экономику», «статус основного союзника США вне НАТО». Напомним, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что украинская партия хочет перенимать опыт Коммунистической партии Китая. Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Пилот севшего в тайге Ан-28 рассказал о двух отказавших двигателях 16 июля 2021, 18:58 Текст: Дарья Григоренко

Второй пилот Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» Фарух Хасанов подтвердил, что у самолета отказали оба двигателя после взлета из аэропорта города Кедрового. Специальная комиссия будет разбираться в причинах случившегося. «Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберется. Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать. С нами все хорошо. Все живы, здоровы – самое главное», – сказал Хасанов после приземления вертолета, эвакуировавшего пассажиров и членов экипажа Ан-28 в Томск, передает ТАСС. Напомним, что самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы. Кроме того у КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов, предварительно, не пострадал. Пассажиры, находившиеся на борту, серьезных травм также не получили. Всех доставят в больницу Томска, где их осмотрят врачи. Также в Сети появились первые фото с места жесткой посадки. На них видно, что самолет лежит шасси вверх и имеет значительные повреждения.