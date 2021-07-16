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Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом
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В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК.
Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля.
В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц.
Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая.
Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе.
«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram.
В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо».
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Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет.
В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов
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С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости».
При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС.
«Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр.
Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации».
Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу».
Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек».
«Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он.
Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики».
«Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он.
Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.
Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода.
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Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело»
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Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения.
Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature.
После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках.
«Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело.
Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции.
Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID.
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Глава ВОЗ назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории
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Потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, призвав Китай к «открытости и сотрудничеству».
По данным Associated Press, Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной».
«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», – приводит «Интерфакс» слова Гебрейесуса, назвав такие истории «обычным делом».
Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай «к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».
«Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией», – заявил глава ВОЗ.
Гебрейесус подчеркнул, что «проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение».
Ранее работавшая в Ухане вирусолог не исключила лабораторное происхождение COVID-19.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Американские ученые также допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
Радикальная феминистка порадовалась смерти Петра Мамонова
Публицистка и феминистка Лена Климанская отреагировала на смерть советского и российского музыканта и актера Петра Мамонова словами «наконец-то».
Комментируя в Facebook новость о смерти Мамонова, она написала: «Не только увы, но и наконец-то». В качестве пояснения она сослалась на интервью его супруги и продюсера Ольги Мамоновой. В комментариях к записи Климанской ее единомышленницы оценили интервью как «тотальное растворение в мужике».
Напомним, Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет. Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
Определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса на этой неделе, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
«В отношении вакцины <...> мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований», – сказала Скворцова на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.
Она отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах России показывает, что, «безусловно, вакцинироваться нужно».
Ранее Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время.
Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
РФПИ заявил о скором начале совместных испытаний «Спутника V» с иностранными производителями
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что в ближайшее время объявит о новых совместных испытаниях с другими производителями вакцин от коронавируса.
«Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях», – говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
В сообщении отмечается, что другим производителям вакцин стоит объединить усилия с производителями «Спутника V» для совместных исследований.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран.
Эксперт рассказал, у работников каких сфер чаще всего требуют прививку от COVID-19
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«Если гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», - сказал газете ВЗГЛЯД основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров.
«В тех городах России, в которых работодателей обязали привить своих сотрудников, там и идет эта кампания. В основном это работники сферы услуг, медицины, госструктур и так далее. То есть решение о том, чтобы привить своих сотрудников не работодатели принимают, а местные власти. У работодателя в принципе нет никаких легитимных рычагов заставить людей прививаться», – говорит Захаров.
Он объясняет, что поскольку местные власти вводят подобные требования, за неисполнение которых штрафуют, то работодателям наличие прививки против коронавируса приходится требовать в обязательном порядке.
«Если с тех, кто работает на удаленке, в основном не требуют привиться, то работодатель их и не заставляет это делать. Если же гражданин с людьми должен контактировать при выполнении своей работы, то требование о вакцинации к нему, скорее всего, есть», – заключил собеседник.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Следом за столицей обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели и в других городах России. Так, например, в связи с курортным сезоном в Крыму приняли решение привить всех сотрудников гостиниц и санаториев, а в Ростовской области обязали вакцинировать работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей.
Ученый объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости COVID-19 в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», – передает ТАСС слова Горелова.
По его словам, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет оставаться высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся. Горелов добавил, что лишь затем начнется постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», – отметил он.
В среду Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург.
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За сутки в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5382, Московской области – 2484, Санкт-Петербурге – 1948.
Всего в стране выявлено 5 907 999 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 300 908 человек, из них 21 932 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 146 868 человек.
Накануне, 15 июля, в России выявили 25 293 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 411.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Частичную обязательную вакцинацию ввели во Владимирской области
Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели во Владимирской области, следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом по региону Татьяной Даниловой.
В документе сказано, что до 15 августа следует «организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины» или однокомпонентной вакциной, а до 15 сентября – вторым. Как сообщила Данилова, уровень заболеваемости среди жителей 30–49 лет вырос в 4,5 раза, 65 лет и старше – в 4,4 раза, передает ТАСС.
Прививки необходимо сделать не менее чем 60% сотрудников ряда организаций и предприятий. Обязательная вакцинация касается, в том числе, сотрудников организаций образования, здравоохранения и социальной защиты, правоохранительных органов, общественного питания, торговли. Также она предусмотрена на предприятиях транспорта общего пользования, ЖКХ и энергетики. Кроме того, требование распространяется на сотрудников салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов, театров и кинотеатров, концертных залов, музеев и библиотек.
Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, как выбрал прививку от COVID-19. Также он отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.
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В Италии посетовали на снижение потока российских туристов до нуля
Пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, это очень огорчает, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
Терраччано заявил, что «пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, и это очень огорчает нас, потому что мы знаем, что Италия для российских туристов – одно из любимых направлений», передает РИА «Новости».
По его словам, пандемия в целом сугубо отрицательно сказалась на туристических потоках из всех стран.
«Чтобы составить представление о величине экономическо-финансового потрясения, связанного с кризисом туристической отрасли, достаточно того факта, что падение доходов от международных путешествий в 2020 году превысило 60%: это минус 27 млрд. Впечатляющая сумма, составляющая треть от общего объема потерь всей отрасли экспорта товаров и услуг. А если брать путешественников из стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, там падение оказалось еще более значительным», – отметил посол.
При этом он рассказал, что начиная с конца апреля наблюдается явное возобновление роста количества иностранных путешественников, в особенности из стран ЕС.
«Это дает нам повод смотреть в будущее с умеренным оптимизмом», – добавил он.
Посол также заявил, что пока трудно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, «но ясно одно: чтобы вернуться к нормальному положению вещей, необходимо, чтобы пандемия оказалась под контролем».
Это значит, что если не будет расти число вакцинированных российских граждан, болезнь будет дальше распространятся, «а значит, нельзя будет принимать решения, делающие возможным возвращение российских туристов в нашу страну».
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса.
Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Между тем РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Спутник V» вернет россиянам путешествия по Европе.
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Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии
Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС.
«Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса.
«С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он.
Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации.
«От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин.
В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом.
Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.
Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве
Кремль считает, что власти Москвы действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия столичных властей по некоторому смягчению антиковидных мер.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований.
В Роспотребнадзоре признали штамм коронавируса «дельта» втрое заразнее предыдущего
Контагиозность дельта-штамма коронавируса втрое выше, чем у ранее распространившегося варианта, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Дельта-вариант [по сравнению с предыдщим] в три раза способен большее количество людей заражать», – передает ТАСС слова Горелова.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили возможность заражения сразу двумя штаммами COVID.