Лидер Кубы заявил о множестве раненных в ходе беспорядков В Сенате США призвали Вашингтон назначить посла на Кубу 15 июля 2021, 03:57

Фото: imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

На фоне беспорядков на Кубе три американских сенатора высказались за назначение посла Соединенных Штатов в Гавану, сообщил источник в связанных с Кубой американских деловых кругах. «Трое сенаторов, которые просили не называть их имен, выразили поддержку назначению посла США на Кубу на фоне начавшихся 11 июля протестов. Один из них предложил поделиться этой идеей с Белым домом», – приводит слова источника ТАСС. США и Куба не поддерживали двусторонние дипломатические отношения с 1961 по 2015 год. В 2015 году дипотношения между Гаваной и Вашингтоном были восстановлены. Интересы Соединенных Штатов на острове представляет временный поверенный Тимоти Суньига-Браун. Куба также направила в США временного поверенного – Лианис Торрес Риверу. По мнению источника, назначение посла позволило бы США усилить влияние на Кубе, а также создать рычаг давления на Гавану, если назначенец будет, например, сам выходцем с Кубы или одним из претендентов на конфискованное после революции имущество. По его словам, если Гавана откажется принять послом такого человека, то сама поставит себя в невыгодное положение, продемонстрировав нежелание идти по пути сотрудничества. Накануне власти Кубы возложили на США ответственность за организацию воскресных протестов на острове. В воскресенье на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с участниками воскресных беспорядков и антиправительственных протестов. США открестились от причастности к протестам на Кубе, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды. Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест. Москва поддержала усилия Гаваны по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства в дела Кубы.

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Захарова оценила объяснение ФРГ о нестыковках в докладе ОЗХО по Навальному 14 июля 2021, 17:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя объяснение МИД ФРГ нестыковок в проекте доклада ОЗХО по Навальному. «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», – написала Захарова в Telegram. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Задержанные после драки в Москве мигранты устроили скандал в полиции 14 июля 2021, 12:49

Фото: ren.t

Текст: Алексей Дегтярев

Задержанные после массовой драки у станции метро «Кузьминки» в Москве начали скандалить в отделе полиции, видео опубликовали в Сети. В ролике запечатлено, как один полуобнаженный задержанный ходит по отделению, ругается матом, требует, чтобы ему налили воды. Видеозапись опубликована РЕН-ТВ. Напомним, по факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 08:42

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Германия и Соединенные Штаты достигли прогресса в вопросах реализации проекта «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям», – заявил Маас, передает ТАСС. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал предсказывать, будет ли объявлено о прорыве на переговорах по «Северному потоку – 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Белом доме, намеченной на 15 июля. «Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», – подчеркнул министр, уточнив, что сроки отходят на второй план. «Но, конечно, было бы неплохо, если бы это было так, пока канцлер находится в Вашингтоне», – уточнил Маас. Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Перед этим глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2». Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. В Германии объяснили нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному 14 июля 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Временные нестыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении блогера Алексея Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили, заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль. «В первом проекте, действительно, была ошибка в дате. Эту ошибку секретариат увидел и во второй редакции исправил, чтобы не было никаких недопониманий. Я могу уже сейчас опровергнуть то, что ОЗХО якобы по призыву одной единственной страны-участницы может направить миссию. Это не соответствует фактам», – заявил он, передает ТАСС. Ранее МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложила подтверждающие документы. До этого на ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. В Раде заявили, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком – 2» 14 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока – 2» в нормандском формате. Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и *** (в оригинале использовано грубое ругательство) посылает вежливо, чтобы не обидеть», – отметил Рабинович, передает РИА «Новости». Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что Берлин и Париж не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Мужчину задержали на Кубани после видео с оплеухами «пьяному майору» 14 июля 2021, 10:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Во вторник в местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди называют его «майором» и «оперуполномоченным», а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. Затем мужчина дает уже сидячему «полицейскому» оплеухи со словами «Бэтмен бухой за рулем». ГУ МВД возбудило уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, отметив, что по результатам медосвидетельствования сотрудник был трезв. «Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка МВД. В релизе отмечается, что по результатам первичного осмотра пострадавшему «был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника». По данным местных СМИ, инцидент произошел в Краснодаре. Ранее ростовчанин избил трех полицейских в изоляторе временного содержания. Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка 14 июля 2021, 16:35 Текст: Евгения Шестак

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве. Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Прокурор в Баку запросил для воевавшего за Армению россиянина 11 лет тюрьмы 14 июля 2021, 18:24

Фото: APA TV/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Гособвинение в Азербайджане попросило для россиянина Эдуарда Дубакова, воевавшего на стороне Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе, 11 лет лишения свободы. Дело рассматривает в Баку суд по тяжким преступлениям, российского гражданина обвиняют по статьям о терроризме, участии в преступной группировке и незаконном пересечении госграницы Азербайджана, передает «Московский комсомолец». Следующее заседание назначили на 22 июля. Также суд рассматривает дела 13 армянских военных, признанных диверсантами, и еще двух служащих армянской армии по делу о пытках азербайджанских военнослужащих. Ранее в Армении бывшего военного обвинили в шпионаже в пользу Азербайджана. Согласно армянским спецслужбам, он передавал азербайджанской стороне военные и государственные секреты о ВС страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Несколько АПЛ производства «Севмаша» вышли на испытания в море 14 июля 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море, говорится в сообщении АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). «Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», построенные на «Севмаше», проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море», – передает ТАСС сообщение «Севмаша». Как уточнили на предприятии, впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. «Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов», – отмечается в сообщении. Напомним, 2 июля первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. В конце мая атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») также совершил первый испытательный выход в море. Умер конструктор первого советского боевого самолета четвертого поколения 14 июля 2021, 21:38

Фото: migavia.ru

Текст: Ксения Панькова

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет, сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). «К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», – проинформировали в РСК, сообщает ТАСС. МиГ-31 – советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне АО РСК «МиГ») на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.